Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Аугсбург
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
140%
0 побед 7 ничьих 3 победы
26 матчей
76.9%
7.7%
15.4%
20 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|31 (4)
|1.11
|Гнабри Серж
|11
|0.39
|Мюллер Томас
|7
|0.25
|Сане Лерой
|7
|0.25
|Коман Кингсли
|6
|0.21
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.14
|Киммих Йозуа
|3
|0.11
|Мусиала Джамал
|3
|0.11
|Горецка Леон
|3
|0.11
|Толиссо Корентен
|2
|0.07
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Ньянзу Танги
|1
|0.04
|Забитцер Марсель
|1
|0.04
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|7
|0.25
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.14
|Хан Андре
|4
|0.14
|Калиджиури Даниэль
|3 (2)
|0.11
|Иаго Лопес
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.07
|Педерсен Мадс
|2
|0.07
|Оксфорд Рис
|2
|0.07
|Зачири Анди
|2
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|2 (1)
|0.07
|Майер Арне
|1
|0.04
|Варгас Рубен
|1
|0.04
|Дорш Никлас
|1
|0.04
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0.04
|Йенсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Юпамекано Део
|3
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|Оксфорд Рис
|6
|0
|Дорш Никлас
|6
|0
|Хан Андре
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Педерсен Мадс
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Калиджиури Даниэль
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Гумни Роберт
|2
|0
|Моравек Ян
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
12
18 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
8%
2
17%
1-15
10
25%
0
0%
16-30
5
13%
2
17%
31-45
8
20%
2
17%
46-60
7
18%
3
25%
61-75
7
18%
3
25%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
6
24%
1-15
3
21%
4
16%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
2
14%
4
16%
61-75
2
14%
4
16%
76-90
Забито
42
24
22 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
7
17%
4
17%
1-15
4
10%
6
25%
16-30
11
26%
2
8%
31-45
4
10%
4
17%
46-60
10
24%
3
13%
61-75
6
14%
5
21%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
17%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
33%
5
28%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Забито
82
36
40 В 1-м тайме 16
42 Во 2-м тайме 20
22 Забивали первыми 11
0 Не забивали 6
10
12%
6
17%
1-15
14
17%
6
17%
16-30
16
20%
4
11%
31-45
12
15%
6
17%
46-60
17
21%
6
17%
61-75
13
16%
8
22%
76-90
Пропущено
32
43
17 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
3
9%
8
19%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
10
31%
10
23%
31-45
6
19%
3
7%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
4
13%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1
Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|85 - 29
|66
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|68 - 42
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 33
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|34 - 45
|32
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 52
|31
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|29 - 45
|31
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|36 - 51
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 39
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 25
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч Бавария - Аугсбург
Исход игры
Бавария
97.4% (38)
Ничья
2.6% (1)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (27)
Меньше
30.77% (12)
Обе команды забьют
Да
41.03% (16)
Нет
58.97% (23)
Популярный счёт
2:0 Бавария
28.2% (11)
3:1 Бавария
28.2% (11)
3:0 Бавария
20.5% (8)
4:0 Бавария
10.3% (4)
2:1 Бавария
7.7% (3)
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