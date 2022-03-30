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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Аугсбург
Прогнозы 39
Бавария 97.4% (38)
X 2.6% (1)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Аугсбург
1.13
12.00
26.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бавария
Аугсбург

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

140%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
20 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
5:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
3:0
Б
6:0
Б
1:3
К
3:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:0
К
0:2
Б
3:0
Б
3:0
К
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 31 (4) 1.11
Гнабри Серж 11 0.39
Мюллер Томас 7 0.25
Сане Лерой 7 0.25
Коман Кингсли 6 0.21
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.14
Киммих Йозуа 3 0.11
Мусиала Джамал 3 0.11
Горецка Леон 3 0.11
Толиссо Корентен 2 0.07
Юпамекано Део 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Ньянзу Танги 1 0.04
Забитцер Марсель 1 0.04
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 7 0.25
Нидерлехнер Флориан 4 0.14
Хан Андре 4 0.14
Калиджиури Даниэль 3 (2) 0.11
Иаго Лопес 2 0.07
Финнбогасон Альфред 2 0.07
Педерсен Мадс 2 0.07
Оксфорд Рис 2 0.07
Зачири Анди 2 0.07
Гоувелеув Джеффри 2 (1) 0.07
Майер Арне 1 0.04
Варгас Рубен 1 0.04
Дорш Никлас 1 0.04
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0.04
Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Юпамекано Део 3 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Сане Лерой 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 6 0
Оксфорд Рис 6 0
Дорш Никлас 6 0
Хан Андре 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Педерсен Мадс 4 0
Варгас Рубен 4 0
Калиджиури Даниэль 3 0
Грегорич Михаэль 3 0
Иаго Лопес 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Гумни Роберт 2 0
Моравек Ян 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
12
18 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
8%
2
17%
1-15
10
25%
0
0%
16-30
5
13%
2
17%
31-45
8
20%
2
17%
46-60
7
18%
3
25%
61-75
7
18%
3
25%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
6
24%
1-15
3
21%
4
16%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
2
14%
4
16%
61-75
2
14%
4
16%
76-90

Забито

42
24
22 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
7
17%
4
17%
1-15
4
10%
6
25%
16-30
11
26%
2
8%
31-45
4
10%
4
17%
46-60
10
24%
3
13%
61-75
6
14%
5
21%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
17%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
33%
5
28%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Забито

82
36
40 В 1-м тайме 16
42 Во 2-м тайме 20
22 Забивали первыми 11
0 Не забивали 6
10
12%
6
17%
1-15
14
17%
6
17%
16-30
16
20%
4
11%
31-45
12
15%
6
17%
46-60
17
21%
6
17%
61-75
13
16%
8
22%
76-90

Пропущено

32
43
17 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
3
9%
8
19%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
10
31%
10
23%
31-45
6
19%
3
7%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
4
13%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1
Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д Заявка 28 18 3 7 68 - 42 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 28 11 5 12 41 - 33 38
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Аугсбург Заявка 28 8 8 12 34 - 45 32
13. Боруссия М Заявка 27 8 7 12 39 - 52 31
14. Вольфсбург Заявка 28 9 4 15 29 - 45 31
15. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
14. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
15. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
16. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Майнц Заявка 14 2 2 10 13 - 25 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Аугсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Бавария 97.4% (38)
    X 2.6% (1)
    Аугсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Аугсбург
    1.13
    12.00
    26.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Аугсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Аугсбург

    Исход игры
    Бавария
    97.4% (38)
    Ничья
    2.6% (1)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (16)
    Нет
    58.97% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    28.2% (11)
    3:1 Бавария
    28.2% (11)
    3:0 Бавария
    20.5% (8)
    4:0 Бавария
    10.3% (4)
    2:1 Бавария
    7.7% (3)
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    Бавария
    Аугсбург

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