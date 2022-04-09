Второй тайм

93' Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Тактическая замена. Хргота Бранимир уходит с поля и его заменяет Диксон Абиама

86' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Тильман Тимоти уходит с поля и его заменяет Тобиас Рашль

78' Бейер Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Штиндль Ларс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хргота Бранимир не смог попасть в створ ударом издали

74' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Боруссия М , будет отменен из-за фола.

73' Отличные скиллы показывает Нойхаус Флориан , обводя своих соперников

73' ШАНС! Нойхаус Флориан вышел один на один с голкипером...

73' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Левелинг Джейми пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

71' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Отличные скиллы показывает Левелинг Джейми , обводя своих соперников

69' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Андреас Линде не дал случится голу! Тюрам Маркус должен был забивать, но Андреас Линде сделал отличный сейв

69' ШАНС! Тюрам Маркус вышел один на один с голкипером...

69' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Идеальный солнечный день для футбола

63' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Плеа Алассан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Плеа Алассан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Бейер Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Идет дождь, трудные условия для игроков.

56' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Грин Джулиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

49' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

46' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля