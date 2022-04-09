Германия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
0:1
18' ГолТюрам Маркус
24' Желтая карточкаТильман Тимоти
0:2
24' ПенальтиПлеа Алассан
73' Undefined phrase: football_event_Нойхаус Флориан
Ход матча
18'
0:1
24'
24'
0:2
73'
Статистика матча
-
0 Голы
-
9 Удары по воротам
-
1 Удары в створ
-
3 Угловые
-
3 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
54 Владение мячом, %
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
37
Грин
Джулиан
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Рашль ТобиасНападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Боруссия М
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (5)
|0.28
|Левелинг Джейми
|5
|0.17
|Нильсен Ховард
|2
|0.07
|Дуджак Джереми
|2
|0.07
|Иттен Седрик
|2
|0.07
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Гризбек Себастьян
|1
|0.03
|Майерхёфер Марко
|1
|0.03
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|8 (2)
|0.29
|Хофманн Йонас
|8
|0.29
|Эмболо Брель
|5
|0.18
|Нойхаус Флориан
|4
|0.14
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.11
|Тюрам Маркус
|3
|0.11
|Штиндль Ларс
|2
|0.07
|Закария Денис
|2
|0.07
|Коне Куадио
|2
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Лайнер Штефан
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|1
|0.04
|Эльведи Нико
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|5
|0
|Виллемс Джетро
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Виргевер Ник
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|7
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Эмболо Брель
|3
|0
|Зоммер Янн
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
3
21%
4
25%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Пропущено
25
29
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
8%
1
3%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
6
24%
12
41%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
5
38%
8
33%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
2
8%
76-90
Пропущено
44
22
15 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
11%
5
23%
1-15
4
9%
3
14%
16-30
6
14%
5
23%
31-45
9
20%
4
18%
46-60
9
20%
2
9%
61-75
11
25%
3
14%
76-90
Забито
27
40
11 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
4
15%
8
20%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
5
19%
13
33%
31-45
4
15%
4
10%
46-60
8
30%
30%
4
10%
61-75
4
15%
5
13%
76-90
Пропущено
69
51
27 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
7
10%
6
12%
1-15
7
10%
9
18%
16-30
13
19%
10
20%
31-45
12
17%
7
14%
46-60
13
19%
4
8%
61-75
17
25%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1
Боруссия М
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|86 - 29
|69
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 36
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|33 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 43
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|8.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М
Исход игры
Гройтер Фюрт
4.6% (5)
Ничья
16.7% (18)
Боруссия М
78.7% (85)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (54)
Меньше
49.06% (52)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
40.7% (44)
0:1 Боруссия М
19.4% (21)
1:1 Ничья
13.9% (15)
0:2 Боруссия М
11.1% (12)
1:3 Боруссия М
5.6% (6)
2:1 Гройтер Фюрт
2.8% (3)
1:0 Гройтер Фюрт
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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