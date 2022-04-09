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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
0:2
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
0:1
18' Гол
Тюрам Маркус
24' Желтая карточка
Тильман Тимоти
0:2
24' Пенальти
Плеа Алассан
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Нойхаус Флориан
90'+3

Ход матча

18'
0:1
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
24'
Тильман Тимоти
 
24'
0:2
Плеа Алассан
67'
Нганкам Жессик
Аста Симон
 
73'
 
Нойхаус Флориан
75'
 
Крамер Кристоф
Нойхаус Флориан
75'
 
Штиндль Ларс
Плеа Алассан
78'
Рашль Тобиас
Тильман Тимоти
 
78'
Нильсен Ховард
Грин Джулиан
 
82'
 
Хофманн Йонас
Тюрам Маркус
86'
Пюлюлю Афимико
Иттер Джанлука
 
86'
Абиама Диксон
Хргота Бранимир
 
88'
 
Херрманн Патрик
Лайнер Штефан
88'
 
Бенеш Ласло
Коне Куадио

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 9 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 3 Угловые
  • 3 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 54 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Гройтер Фюрт 4.6% (5)
X 16.7% (18)
Боруссия М 78.7% (85)
0
выиграет Боруссия М, со счетом 0:2
«Боруссия» уже не имеет реальных шансов на борьбу за еврокубки, но при этом «жеребята» явно будут сегодня... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
4
Бауэр
Максимилиан
24
Виргевер
Ник
2
Аста
Симон
37
Грин
Джулиан
13
Кристиансен
Макс
27
Иттер
Джанлука
40
Левелинг
Джейми
21
Тильман
Тимоти
10
Хргота
Бранимир
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
15
Бейер
Джордан
18
Лайнер
Штефан
32
Нойхаус
Флориан
17
Коне
Куадио
29
Скалли
Джозеф
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
Гройтер Фюрт
3-4-2-1
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Боруссия М

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
4:0
ТМС
0:2
К
0:2
Б
1:0
Б
2:4
ТМС
2:1
Б2
3:0
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (5) 0.28
Левелинг Джейми 5 0.17
Нильсен Ховард 2 0.07
Дуджак Джереми 2 0.07
Иттен Седрик 2 0.07
Тильман Тимоти 1 0.03
Гризбек Себастьян 1 0.03
Майерхёфер Марко 1 0.03
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Абиама Диксон 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 8 (2) 0.29
Хофманн Йонас 8 0.29
Эмболо Брель 5 0.18
Нойхаус Флориан 4 0.14
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.11
Тюрам Маркус 3 0.11
Штиндль Ларс 2 0.07
Закария Денис 2 0.07
Коне Куадио 2 0.07
Скалли Джозеф 1 0.04
Лайнер Штефан 1 0.04
Гинтер Маттиас 1 0.04
Эльведи Нико 1 0.04
Нец Лука 0 0
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 5 0
Виллемс Джетро 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Бауэр Максимилиан 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Абиама Диксон 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Виргевер Ник 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Стефан Леитл 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 7 0
Бенсебаини Рами 5 0
Бейер Джордан 5 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Эмболо Брель 3 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Эльведи Нико 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
3
21%
4
25%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Пропущено

25
29
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
8%
1
3%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
6
24%
12
41%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
5
38%
8
33%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
2
8%
76-90

Пропущено

44
22
15 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
11%
5
23%
1-15
4
9%
3
14%
16-30
6
14%
5
23%
31-45
9
20%
4
18%
46-60
9
20%
2
9%
61-75
11
25%
3
14%
76-90

Забито

27
40
11 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
4
15%
8
20%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
5
19%
13
33%
31-45
4
15%
4
10%
46-60
8
30%
30%
4
10%
61-75
4
15%
5
13%
76-90

Пропущено

69
51
27 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
7
10%
6
12%
1-15
7
10%
9
18%
16-30
13
19%
10
20%
31-45
12
17%
7
14%
46-60
13
19%
4
8%
61-75
17
25%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1
Боруссия М
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 22 3 4 86 - 29 69
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Кёльн Заявка 29 11 10 8 41 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 29 11 5 13 43 - 36 38
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Боруссия М Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург Заявка 29 10 4 15 33 - 45 34
14. Аугсбург Заявка 29 8 8 13 34 - 46 32
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 29 5 11 13 23 - 43 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
7. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
8. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
15. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
16. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Гройтер Фюрт 4.6% (5)
X 16.7% (18)
Боруссия М 78.7% (85)
0
выиграет Боруссия М, со счетом 0:2
«Боруссия» уже не имеет реальных шансов на борьбу за еврокубки, но при этом «жеребята» явно будут сегодня... Ещё
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Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М

Исход игры
Гройтер Фюрт
4.6% (5)
Ничья
16.7% (18)
Боруссия М
78.7% (85)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (54)
Меньше
49.06% (52)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
40.7% (44)
0:1 Боруссия М
19.4% (21)
1:1 Ничья
13.9% (15)
0:2 Боруссия М
11.1% (12)
1:3 Боруссия М
5.6% (6)
2:1 Гройтер Фюрт
2.8% (3)
1:0 Гройтер Фюрт
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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