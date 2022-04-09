Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Стад де Суиз
0:1
5' ГолZeki Amdouni
Ход матча
5'
0:1
12'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
49 Владение мячом, % 51
27
Lewin
Blum
23
Аменда
Орель
13
Нгамале
Муми
51
Anel
Husic
80
Саншеш
Алвин
20
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Matteo Vanetta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
73 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
35 матчей
65.7%
22.9%
11.4%
23 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.6%
40%
11.4%
17 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|17 (3)
|0.61
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.32
|Канга Вилфрид
|9
|0.32
|Элиа Мешак
|6
|0.21
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.14
|Мамбимби Феликс
|3
|0.11
|Ридер Фабиан
|2
|0.07
|Эбишер Мишель
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|2
|0.07
|Сьерро Венсан
|2
|0.07
|Сулеймани Миралем
|1
|0.04
|Хефти Сильван
|1
|0.04
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.04
|Али Мохамед
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|9 (1)
|0.32
|Кукурузович Степан
|6 (5)
|0.21
|Маю Хишам
|2
|0.07
|Уаттара Брахима
|2
|0.07
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.07
|Anel Husic
|1
|0.04
|Саншеш Алвин
|1
|0.04
|Монтейру Элтон
|1
|0.04
|Rodrigo Pollero
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Зесигер Седрик
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Лефор Жордан
|2
|0
|Шпильман Марвин
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Anel Husic
|7
|0
|Зохури Армель
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Диао Мори
|5
|0
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Требель Адриен
|2
|1
|Кукурузович Степан
|3
|0
|Монтейру Элтон
|3
|0
|Пундже Максим
|2
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
9
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
5
18%
1
11%
1-15
2
7%
1
11%
16-30
2
7%
2
22%
31-45
3
11%
1
11%
46-60
7
25%
2
22%
61-75
9
32%
2
22%
76-90
Пропущено
18
24
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
5
28%
1
4%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
5
28%
8
33%
76-90
Забито
33
18
10 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
6%
4
22%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
4
12%
4
22%
31-45
9
27%
0
0%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
8
24%
6
33%
76-90
Пропущено
21
35
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
10%
4
11%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
3
14%
9
26%
61-75
7
33%
9
26%
76-90
Забито
61
27
19 В 1-м тайме 12
42 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
7
11%
5
19%
1-15
6
10%
1
4%
16-30
6
10%
6
22%
31-45
12
20%
1
4%
46-60
13
21%
6
22%
61-75
17
28%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
39
59
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 38
13 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
3
8%
8
14%
1-15
8
21%
4
7%
16-30
6
15%
9
15%
31-45
4
10%
8
14%
46-60
6
15%
13
22%
61-75
12
31%
17
29%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2
Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|28
|19
|6
|3
|62 - 35
|63
|2.
|Базель
|28
|13
|12
|3
|62 - 35
|51
|3.
|Янг Бойз
|0:1
|29
|12
|10
|7
|62 - 39
|46
|4.
|Лугано
|28
|14
|4
|10
|39 - 37
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|28
|11
|7
|10
|51 - 49
|40
|6.
|Серветт
|28
|11
|5
|12
|43 - 51
|38
|7.
|Сьон
|28
|8
|6
|14
|34 - 52
|30
|8.
|Грасcхоппер
|28
|6
|10
|12
|43 - 47
|28
|9.
|Люцерн
|28
|4
|11
|13
|32 - 52
|23
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|29
|4
|7
|18
|28 - 59
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|14
|6
|7
|1
|33 - 16
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|25 - 28
|14
|9.
|Люцерн
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|15
|2
|4
|9
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Лугано
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|5.
|Янг Бойз
|0:1
|14
|4
|6
|4
|33 - 21
|18
|6.
|Серветт
|15
|5
|2
|8
|21 - 30
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|14
|2
|3
|9
|10 - 24
|9