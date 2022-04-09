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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 27406
Лозанна-Спорт
0'
0:1
5' Гол
Zeki Amdouni
51' Желтая карточка
Пундже Максим
1:1
52' Пенальти
Сибачо Жордан
53' Желтая карточка
Нгамале Муми
62' Желтая карточка
Ниассе Шейх
2:1
80' Гол
Ниассе Шейх
89' Желтая карточка
Монтейру Элтон
90' Желтая карточка
Масейрас Кентен
2:2
90' Гол
Уаттара Брахима
90'+6
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
23
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
19
Мамбимби
Феликс
8
Сьерро
Венсан
11
Фернандес
Эдимилсон
13
Нгамале
Муми
9
Канга
Вилфрид
17
Сибачо
Жордан
1
Кастелла
Томас
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
29
Пундже
Максим
30
Требель
Адриен
23
Алакуш
Софьян
80
Саншеш
Алвин
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
90
Rodrigo
Pollero
9
Zeki
Amdouni
Янг Бойз
4-4-2
Лозанна-Спорт
3-1-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Лозанна-Спорт

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

35 матчей

65.7%
22.9%
11.4%
23 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.6%
40%
11.4%
17 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
ТМК
3:1
С
3:2
С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 18 (4) 0.62
Фасснахт Кристиан 9 0.31
Канга Вилфрид 9 0.31
Элиа Мешак 6 0.21
Нгамале Муми 4 (2) 0.14
Мамбимби Феликс 3 0.1
Ридер Фабиан 2 0.07
Эбишер Мишель 2 0.07
Гарсия Улиссес 2 0.07
Сьерро Венсан 2 0.07
Сулеймани Миралем 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 1 0.03
Али Мохамед 1 0.03
Ниассе Шейх 1 0.03
Мартинс Кристофер 0 0
Lewin Blum 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 10 (1) 0.34
Кукурузович Степан 6 (5) 0.21
Уаттара Брахима 3 0.1
Маю Хишам 2 0.07
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.07
Anel Husic 1 0.03
Саншеш Алвин 1 0.03
Монтейру Элтон 1 0.03
Rodrigo Pollero 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Зохури Армель 0 0
Требель Адриен 0 0
Шафик Фуад 0 0
Алакуш Софьян 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 7 0
Лаупер Сандро 7 0
Зесигер Седрик 7 0
Нгамале Муми 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Али Мохамед 5 0
Масейрас Кентен 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Лефор Жордан 2 0
Шпильман Марвин 2 0
Элиа Мешак 2 0
Мамбимби Феликс 2 0
Ниассе Шейх 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Бюрги Николас 1 0
Аменда Орель 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 8 0
Anel Husic 7 0
Зохури Армель 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Диао Мори 5 0
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Монтейру Элтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Требель Адриен 2 1
Кукурузович Степан 3 0
Пундже Максим 3 0
Rodrigo Pollero 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
11
9 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
17%
2
18%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
2
7%
2
18%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
7
23%
2
18%
61-75
10
33%
3
27%
76-90

Пропущено

20
26
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
10%
4
15%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
6
30%
9
35%
76-90

Забито

33
18
10 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
6%
4
22%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
4
12%
4
22%
31-45
9
27%
0
0%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
8
24%
6
33%
76-90

Пропущено

21
35
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
10%
4
11%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
3
14%
9
26%
61-75
7
33%
9
26%
76-90

Забито

63
29
19 В 1-м тайме 13
44 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
7
11%
6
21%
1-15
6
10%
1
3%
16-30
6
10%
6
21%
31-45
13
21%
1
3%
46-60
13
21%
6
21%
61-75
18
29%
9
31%
76-90

Пропущено

41
61
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 40
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 29
4
10%
8
13%
1-15
8
20%
4
7%
16-30
6
15%
9
15%
31-45
4
10%
9
15%
46-60
6
15%
13
21%
61-75
13
32%
18
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2
Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 28 19 6 3 62 - 35 63
2. Базель 28 13 12 3 62 - 35 51
3. Янг Бойз 29 12 11 6 64 - 40 47
4. Лугано 28 14 4 10 39 - 37 46
5. Санкт-Галлен 28 11 7 10 51 - 49 40
6. Серветт 28 11 5 12 43 - 51 38
7. Сьон 28 8 6 14 34 - 52 30
8. Грасcхоппер 28 6 10 12 43 - 47 28
9. Люцерн 28 4 11 13 32 - 52 23
10. Лозанна-Спорт 29 3 8 18 29 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 15 8 5 2 31 - 19 29
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 14 3 5 6 25 - 28 14
9. Люцерн 14 3 3 8 15 - 25 12
10. Лозанна-Спорт 15 2 4 9 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Лугано 14 6 2 6 19 - 19 20
4. Санкт-Галлен 14 6 1 7 25 - 26 19
5. Янг Бойз 14 4 6 4 33 - 21 18
6. Серветт 15 5 2 8 21 - 30 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 11 - 26 7
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Rodrigo Pollero уходит с поля. Уаттара Брахима выходит вместо него
  • 12'
    Маю Хишам уходит с поля. Шафик Фуад выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Zeki Amdouni бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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