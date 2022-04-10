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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
9' Гол
Бамба Дьенг Амаду
14'

Ход матча

9'
Бамба Дьенг Амаду
(Арит Амин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 2 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 57 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 110
Марсель 92.7% (102)
X 6.4% (7)
Монпелье 0.9% (1)
0
выиграет Марсель, со счетом 2:1
«Марсель» играет на своем поле, к тому же у команды серьезная турнирная мотивация. Кроме того, «паладины»... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Монпелье
1.54
4.80
7.00
Все Коэффициенты
Новости
30
Манданда
Стив
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
4
Камара
Бубакар
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
22
Гуйе
Пап
8
Жерсон
Сантос
17
Юндер
Дженгиз
12
Бамба
Дьенг
Амаду
7
Арит
Амин
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
3
Сахо
Мамаду
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
10
Мавидиди
Стефи
Марсель
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Монпелье

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 10 (5) 0.32
Юндер Дженгиз 8 0.26
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.23
Бамба Дьенг Амаду 6 (1) 0.19
Жерсон Сантос 5 0.16
Гендузи Маттео 4 0.13
Арит Амин 3 0.1
Бакамбу Седрик 3 0.1
Лирола Поль 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.26
Вахи Элю 8 0.26
Саванье Тежи 7 (2) 0.23
Молле Флоран 6 0.19
Жермен Валер 4 0.13
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.13
Коцца Николя 2 0.06
Делор Анди 2 0.06
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Перес Луан 5 0
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Мавидиди Стефи 4 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Макуана Бени 3 0
Коцца Николя 1 1
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Эстев Максим 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
0
0%
4
21%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
5
21%
6
32%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
4
21%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
35%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
9
41%
76-90

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
2
8%
4
16%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
5
20%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
7
28%
4
16%
61-75
5
20%
4
16%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
6
50%
6
30%
76-90

Забито

49
44
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
2
4%
8
18%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
10
20%
10
23%
31-45
4
8%
9
20%
46-60
12
24%
4
9%
61-75
11
22%
8
18%
76-90

Пропущено

29
42
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
8
28%
6
14%
1-15
2
7%
8
19%
16-30
2
7%
4
10%
31-45
6
21%
2
5%
46-60
3
10%
7
17%
61-75
8
28%
15
36%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2
Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3
Монпелье
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0
Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель 1:0 Заявка 31 17 8 6 50 - 30 59
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 31 14 10 7 52 - 33 52
5. Ницца Заявка 31 15 7 9 41 - 27 51
6. Монако Заявка 31 14 8 9 47 - 32 50
7. Лилль Заявка 31 12 12 7 39 - 36 48
8. Лион Заявка 31 12 11 8 44 - 40 47
9. Ланс Заявка 31 13 8 10 48 - 40 47
10. Нант Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
11. Монпелье 0:1 Заявка 31 12 5 14 44 - 43 41
12. Брест Заявка 31 10 9 12 39 - 45 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 31 8 9 14 35 - 45 33
15. Труа Заявка 31 8 8 15 29 - 44 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
4. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
8. Марсель 1:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 17 26
9. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
10. Монпелье 0:1 Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
11. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 16 8 3 5 21 - 12 27
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Лион Заявка 15 4 6 5 16 - 20 18
10. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
12. Монпелье 0:1 Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 15'
    Сейчас можно сказать, что "Монпелье" в какой-то мере поджал "Марсель".
  • Опасный момент
    14'
    Мавидиди вышел по левой стороне один на один с Манданда, но слишком сильно прокинул себе мяч вперёд и не решился бить с острого угла, а прострел его был заблокирован.
  • 13'
    Овладели мячом визитёры, подвигали его в центре поля и упустили вправо в аут.
  • Фол, нарушение
    12'
    Вахи на чужой половине вцепился в трусы Гуйе.
  • 11'
    "Монпелье" пока никак не отреагировал на пропущенный гол.
  • 10'
    Быстрый гол не всегда полдела. "Марселю" надо держать ухо востро.
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Дьенг Амаду Бамба!
    Арит Амин выбежал на оперативный простор по правому полуфлангу и выкатил влево на поразившего пустой створ Бамба.
  • 8'
    Юндер включил режим смещения с правого фланга и крутанул мяч высоко мимо левой штанги.
  • Фол, нарушение
    7'
    Саванье на своей половине поля получил в свой адрес фол от Гендузи.
  • Фол, нарушение
    6'
    После подачи углового Лео Леруа на подборе стремился увести мяч влево от Ронжье и заехал тому по ногам.
  • 5'
    Мавидиди безадресно навесил с левого фланга.
  • 4'
    Начало спокойное, надо командам присмотреться друг к другу.
  • Угловой
    3'
    Саванье подал корнер с правой стороны, и мяч пролетел через всю штрафную хозяев.
  • Фол, нарушение
    2'
    Луан Перес подтолкнул Ферри в центре поля.
  • Офсайд
    1'
    Саванье простреливает с левого края из офсайда, и Манданда забирает мяч.
  • 1'
    "Марсель" в привычной бело-голубой форме, "Монпелье" в чёрно-оранжевом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Марсель 1:0 Монпелье

Исход игры
Марсель
92.7% (102)
Ничья
6.4% (7)
Монпелье
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (66)
Меньше
37.74% (40)
Обе команды забьют
Да
66.04% (70)
Нет
33.96% (36)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50.9% (56)
2:0 Марсель
16.4% (18)
1:0 Марсель
13.6% (15)
1:1 Ничья
6.4% (7)
3:1 Марсель
5.5% (6)
3:0 Марсель
2.7% (3)
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Марсель
Монпелье

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