Сейчас можно сказать, что "Монпелье" в какой-то мере поджал "Марсель".

14'

Мавидиди вышел по левой стороне один на один с Манданда, но слишком сильно прокинул себе мяч вперёд и не решился бить с острого угла, а прострел его был заблокирован.