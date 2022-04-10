«Марсель» играет на своем поле, к тому же у команды серьезная турнирная мотивация. Кроме того, «паладины»... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|10 (5)
|0.32
|Юндер Дженгиз
|8
|0.26
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.23
|Бамба Дьенг Амаду
|6 (1)
|0.19
|Жерсон Сантос
|5
|0.16
|Гендузи Маттео
|4
|0.13
|Арит Амин
|3
|0.1
|Бакамбу Седрик
|3
|0.1
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.26
|Вахи Элю
|8
|0.26
|Саванье Тежи
|7 (2)
|0.23
|Молле Флоран
|6
|0.19
|Жермен Валер
|4
|0.13
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Делор Анди
|2
|0.06
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Перес Луан
|5
|0
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|2
|Ферри Жордан
|9
|1
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Коцца Николя
|1
|1
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|31
|17
|8
|6
|50 - 30
|59
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 33
|52
|5.
|Ницца
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 27
|51
|6.
|Монако
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|47 - 32
|50
|7.
|Лилль
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|39 - 36
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|44 - 40
|47
|9.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 40
|47
|10.
|Нант
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|11.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|31
|12
|5
|14
|44 - 43
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 45
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 45
|33
|15.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 44
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|8.
|Марсель
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|9.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|10.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 12
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Лион
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11