Франция: Лига 1 2021-2022
История личных встреч
Марсель
Монпелье
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
28 матчей
53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|10 (5)
|0.33
|Юндер Дженгиз
|8
|0.27
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.23
|Жерсон Сантос
|5
|0.17
|Бамба Дьенг Амаду
|5 (1)
|0.17
|Гендузи Маттео
|4
|0.13
|Арит Амин
|3
|0.1
|Бакамбу Седрик
|3
|0.1
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.27
|Вахи Элю
|8
|0.27
|Саванье Тежи
|7 (2)
|0.23
|Молле Флоран
|6
|0.2
|Жермен Валер
|4
|0.13
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|Коцца Николя
|2
|0.07
|Делор Анди
|2
|0.07
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Перес Луан
|5
|0
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|2
|Ферри Жордан
|9
|1
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Коцца Николя
|1
|1
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
0
0%
4
21%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
5
21%
6
32%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
4
21%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
35%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
9
41%
76-90
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
2
8%
4
16%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
5
20%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
7
28%
4
16%
61-75
5
20%
4
16%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
6
50%
6
30%
76-90
Забито
49
44
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
2
4%
8
18%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
10
20%
10
23%
31-45
4
8%
9
20%
46-60
12
24%
4
9%
61-75
11
22%
8
18%
76-90
Пропущено
29
42
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
8
28%
6
14%
1-15
2
7%
8
19%
16-30
2
7%
4
10%
31-45
6
21%
2
5%
46-60
3
10%
7
17%
61-75
8
28%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2
Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3
Монпелье
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0
Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|64 - 28
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|32 - 32
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 44
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|25 - 48
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|31 - 55
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|16.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|7.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
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Прогнозы на матч Марсель - Монпелье
Исход игры
Марсель
85.3% (29)
Ничья
11.8% (4)
Монпелье
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (18)
Меньше
47.06% (16)
Обе команды забьют
Да
64.71% (22)
Нет
35.29% (12)
Популярный счёт
2:1 Марсель
47.1% (16)
2:0 Марсель
20.6% (7)
1:0 Марсель
14.7% (5)
1:1 Ничья
11.8% (4)
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