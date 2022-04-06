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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
 
Позже

Стадион:
Монпелье
Прогнозы 35
Марсель 85.7% (30)
X 11.4% (4)
Монпелье 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Монпелье
1.58
4.50
6.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Марсель
Монпелье

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 10 (5) 0.33
Юндер Дженгиз 8 0.27
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.23
Жерсон Сантос 5 0.17
Бамба Дьенг Амаду 5 (1) 0.17
Гендузи Маттео 4 0.13
Арит Амин 3 0.1
Бакамбу Седрик 3 0.1
Лирола Поль 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.27
Вахи Элю 8 0.27
Саванье Тежи 7 (2) 0.23
Молле Флоран 6 0.2
Жермен Валер 4 0.13
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.13
Коцца Николя 2 0.07
Делор Анди 2 0.07
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Перес Луан 5 0
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Мавидиди Стефи 4 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Макуана Бени 3 0
Коцца Николя 1 1
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Эстев Максим 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
0
0%
4
21%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
5
21%
6
32%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
4
21%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
35%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
9
41%
76-90

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
2
8%
4
16%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
5
20%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
7
28%
4
16%
61-75
5
20%
4
16%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
6
50%
6
30%
76-90

Забито

49
44
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
2
4%
8
18%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
10
20%
10
23%
31-45
4
8%
9
20%
46-60
12
24%
4
9%
61-75
11
22%
8
18%
76-90

Пропущено

29
42
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
8
28%
6
14%
1-15
2
7%
8
19%
16-30
2
7%
4
10%
31-45
6
21%
2
5%
46-60
3
10%
7
17%
61-75
8
28%
15
36%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2
Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3
Монпелье
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0
Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 21 5 4 64 - 28 68
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 30 6 10 14 25 - 48 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов.

    Главный судья: Стина Жереми

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Марсель 85.7% (30)
    X 11.4% (4)
    Монпелье 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Монпелье
    1.58
    4.50
    6.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Марсель - Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Монпелье

    Исход игры
    Марсель
    85.3% (29)
    Ничья
    11.8% (4)
    Монпелье
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (22)
    Нет
    35.29% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    47.1% (16)
    2:0 Марсель
    20.6% (7)
    1:0 Марсель
    14.7% (5)
    1:1 Ничья
    11.8% (4)
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