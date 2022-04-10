Первый тайм

43' Каси Антони бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

43' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Джулиан Поллерсбек ловит мяч

42' Люка Перрен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

41' Удар от ворот произведет Лион

40' Милагрес Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Лион выполняет удар от ворот.

39' Аолу Жан-Эде из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

38' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

37' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

35' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Лион

32' Каси Антони из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Лопеш Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' ПЕРЕКЛАДИНА! Дембеле Мусса II упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

27' Аолу Жан-Эде из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

26' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

22' Лопеш Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О Л - Сиссоко Ибраима забивает с левой ноги!

21' ШАНС! Сиссоко Ибраима вышел один на один с голкипером...

20' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Милагрес Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лион выполняет удар от ворот.

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Страсбург выполняет удар от ворот.

8' Дюбуа Лео из команды Лион пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

6' Люка Перрен из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

6' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ауа Уссем пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

5' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ньямси Жерзино из команды Страсбург

4' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Каси Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лион начинает с центра поля