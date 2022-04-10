Замороченный важнейшей ответкой в ЛЕ Лион не найдет в себе силы, да и желания, на равных противостоять... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|11 (3)
|0.35
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.29
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.29
|Томассон Адриен
|7
|0.23
|Сиссоко Ибраима
|2
|0.06
|Льенар Димитри
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Уорис Маджид
|2
|0.06
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|12 (5)
|0.39
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.23
|Токо-Экамби Карл
|7 (2)
|0.23
|Ауа Уссем
|3
|0.1
|Денайер Джейсон
|3
|0.1
|Шакири Джердан
|2
|0.06
|Февр Ромен
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Льенар Димитри
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Перрен Люка
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Прчич Саньин
|3
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 32
|54
|5.
|Ницца
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 27
|51
|6.
|Монако
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|47 - 32
|50
|7.
|Лилль
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|39 - 36
|48
|8.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 40
|47
|9.
|Лион
|0:1 Заявка
|31
|12
|10
|9
|43 - 40
|46
|10.
|Нант
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 45
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 45
|33
|15.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 44
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 13
|33
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|5.
|Лион
|0:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 12
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 20
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11