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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Лион
0'
1:0
21' Гол
Сиссоко Ибраима
43'

Ход матча

21'
Сиссоко Ибраима
(Ажорк Людовик)
1:0
31'
 
Поллерсбек Юлиан
Лопеш Антони

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 7 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 49 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 108
Страсбург 20.4% (22)
X 32.4% (35)
Лион 47.2% (51)
0
выиграет Страсбург, со счетом 1:0
Замороченный важнейшей ответкой в ЛЕ Лион не найдет в себе силы, да и желания, на равных противостоять... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Лион
2.71
3.45
2.91
Все Коэффициенты
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
27
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
5
Денайер
Джейсон
21
Да
Сильва
Дамьен
12
Милагрес
Энрике
28
Ндомбеле
Танги
8
Ауа
Уссем
20
Тете
10
Пакета
Лукас
7
Токо-Экамби
Карл
9
Дембеле
Мусса
II
Страсбург
3-5-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Лион

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 11 (3) 0.35
Гамейро Кевин 9 (1) 0.29
Диалло Хабиб 9 (1) 0.29
Томассон Адриен 7 0.23
Сиссоко Ибраима 2 0.06
Льенар Димитри 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Уорис Маджид 2 0.06
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 12 (5) 0.39
Пакета Лукас 7 (1) 0.23
Токо-Экамби Карл 7 (2) 0.23
Ауа Уссем 3 0.1
Денайер Джейсон 3 0.1
Шакири Джердан 2 0.06
Февр Ромен 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Тете 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Гюсто Мало 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Льенар Димитри 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Перрен Люка 4 0
Томассон Адриен 2 1
Прчич Саньин 3 0
Гильберт Фредерик 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Мендес Тьяго 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
4%
1
6%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
5
19%
7
41%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
7
26%
2
12%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
13%
8
47%
76-90

Забито

21
28
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
5%
6
21%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
4
19%
5
18%
61-75
5
24%
7
25%
76-90

Пропущено

20
20
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
4
20%
3
15%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
5
25%
76-90

Забито

48
45
20 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
2
4%
7
16%
1-15
10
21%
6
13%
16-30
8
17%
9
20%
31-45
5
10%
8
18%
46-60
11
23%
6
13%
61-75
12
25%
9
20%
76-90

Пропущено

35
37
21 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
6
17%
5
14%
1-15
9
26%
3
8%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
2
6%
2
5%
61-75
8
23%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1
Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2
Лион
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1
Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург 1:0 Заявка 31 15 9 7 52 - 32 54
5. Ницца Заявка 31 15 7 9 41 - 27 51
6. Монако Заявка 31 14 8 9 47 - 32 50
7. Лилль Заявка 31 12 12 7 39 - 36 48
8. Ланс Заявка 31 13 8 10 48 - 40 47
9. Лион 0:1 Заявка 31 12 10 9 43 - 40 46
10. Нант Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 31 10 9 12 39 - 45 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 31 8 9 14 35 - 45 33
15. Труа Заявка 31 8 8 15 29 - 44 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург 1:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 13 33
4. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
5. Лион 0:1 Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 16 8 3 5 21 - 12 27
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург 1:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион 0:1 Заявка 15 4 5 6 15 - 20 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Страсбург 20.4% (22)
X 32.4% (35)
Лион 47.2% (51)
0
выиграет Страсбург, со счетом 1:0
Замороченный важнейшей ответкой в ЛЕ Лион не найдет в себе силы, да и желания, на равных противостоять... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Лион
2.71
3.45
2.91
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Где смотреть матч Страсбург 1:0 Лион онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Лион

Исход игры
Страсбург
20.4% (22)
Ничья
32.4% (35)
Лион
47.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (47)
Меньше
55.24% (58)
Обе команды забьют
Да
77.14% (81)
Нет
22.86% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (34)
1:2 Лион
27.8% (30)
2:1 Страсбург
13% (14)
0:1 Лион
11.1% (12)
1:0 Страсбург
5.6% (6)
0:2 Лион
3.7% (4)
2:0 Страсбург
1.9% (2)
1:3 Лион
1.9% (2)
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