Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
1:0
20' ГолСиссоко Ибраима
68' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
1:1
90' ГолТоко-Экамби Карл
90' Желтая карточкаАжорк Людовик
90' Желтая карточкаДюбуа Лео
90' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
Ход матча
20'
1:0
62'
63'
68'
90'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы
-
7 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
5 Угловые
-
2 Офсайды
-
19 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
2 Замены
-
41 Владение мячом, %
Владение мячом
19
Каси
Антони
14
Дюбуа
Лео
20
Тете
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
-
35 Диарра ХабибНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Лион
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|11 (3)
|0.35
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.29
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.29
|Томассон Адриен
|7
|0.23
|Сиссоко Ибраима
|2
|0.06
|Льенар Димитри
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Уорис Маджид
|2
|0.06
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|12 (5)
|0.39
|Токо-Экамби Карл
|8 (2)
|0.26
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.23
|Ауа Уссем
|3
|0.1
|Денайер Джейсон
|3
|0.1
|Шакири Джердан
|2
|0.06
|Февр Ромен
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|5
|1
|Льенар Димитри
|5
|0
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Перрен Люка
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Прчич Саньин
|3
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дюбуа Лео
|4
|0
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
4%
1
6%
1-15
7
25%
3
17%
16-30
5
18%
7
39%
31-45
1
4%
3
17%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
7
25%
3
17%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
8
44%
76-90
Забито
21
28
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
1
5%
6
21%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
4
19%
5
18%
61-75
5
24%
7
25%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
4
20%
3
15%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
5
25%
76-90
Забито
49
46
21 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
2
4%
7
15%
1-15
11
22%
6
13%
16-30
8
16%
9
20%
31-45
5
10%
8
17%
46-60
11
22%
6
13%
61-75
12
24%
10
22%
76-90
Пропущено
36
38
21 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
6
17%
5
13%
1-15
9
25%
4
11%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
2
6%
2
5%
61-75
9
25%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1
Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2
Лион
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1
Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|31
|17
|8
|6
|50 - 30
|59
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 33
|52
|5.
|Ницца
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 27
|51
|6.
|Монако
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|47 - 32
|50
|7.
|Лилль
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|39 - 36
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|44 - 40
|47
|9.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 40
|47
|10.
|Нант
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|11.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|31
|12
|5
|14
|44 - 43
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 45
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 45
|33
|15.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 44
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|8.
|Марсель
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|9.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|10.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 12
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Лион
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Лион
Исход игры
Страсбург
20.4% (22)
Ничья
32.4% (35)
Лион
47.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (47)
Меньше
55.24% (58)
Обе команды забьют
Да
77.14% (81)
Нет
22.86% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (34)
1:2 Лион
27.8% (30)
2:1 Страсбург
13% (14)
0:1 Лион
11.1% (12)
1:0 Страсбург
5.6% (6)
0:2 Лион
3.7% (4)
1:3 Лион
1.9% (2)
2:0 Страсбург
1.9% (2)
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