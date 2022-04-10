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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Нант
0' 1'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 1 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 0 Владение мячом, %
Прогнозы 106
Брест 34% (36)
X 46.2% (49)
Нант 19.8% (21)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Стоит обратить внимание, что “Брест” дома играет в атакующий футбол, при этом позволяет много проводить... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Нант
2.82
3.34
2.85
Все Коэффициенты
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
22
Фоссурье
Жюльен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
25
Дель
Кастильо
Ромен
9
Онора
Франк
11
Сатриано
Мартин
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
12
Аппиа
Деннис
24
Коршья
Себастьен
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
Брест
4-4-2
Нант
3-4-3

История личных встреч

Брест
Нант

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 10 0.33
Февр Ромен 7 (5) 0.23
Мунье Стив 6 (1) 0.2
Ле Дуарон Жереми 5 0.17
Сатриано Мартин 4 0.13
Кардона Ирвин 3 0.1
Шардонне Брендан 2 0.07
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 11 0.37
Блас Людовик 9 (4) 0.3
Жиротто Андрей 5 0.17
Саймон Мозес 3 0.1
Чиривелья Педро 3 0.1
Жеббель Виллем 2 0.07
Букари Осман 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Сиприен Вилан 1 0.03
Кулибали Калифа 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Агум Люсьен 6 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Эрей Кристоф 4 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Мунье Стив 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 6 1
Кастеллетто Жан-Шарль 7 0
Жиротто Андрей 7 0
Паллуа Николя 5 1
Блас Людовик 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Мутуссами Самуэль 4 0
Аппиа Деннис 3 0
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
4
25%
61-75
6
30%
5
31%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
17%
4
22%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
5
22%
6
33%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
6
32%
7
30%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Забито

39
39
13 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
4
10%
4
10%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
7
18%
7
18%
46-60
10
26%
8
21%
61-75
9
23%
8
21%
76-90

Пропущено

43
33
20 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 22
6
14%
6
18%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
4
12%
31-45
4
9%
8
24%
46-60
8
19%
9
27%
61-75
11
26%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1
Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0
Нант
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0
Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль 0:0 Заявка 31 12 12 7 38 - 35 48
7. Монако 0:0 Заявка 31 13 9 9 45 - 31 48
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант 0:0 Заявка 31 13 7 11 39 - 33 46
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест 0:0 Заявка 31 10 9 12 38 - 44 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже 0:0 Заявка 31 8 9 14 34 - 44 33
15. Труа 0:0 Заявка 31 8 9 14 28 - 42 33
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Монако 0:0 Заявка 16 8 5 3 29 - 13 29
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант 0:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль 0:0 Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже 0:0 Заявка 16 6 2 8 16 - 18 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
15. Труа 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
4. Лилль 0:0 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 19 17
14. Труа 0:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 28 15
15. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
16. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
17. Анже 0:0 Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 4'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Фоссурье Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Мерлин Квентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фоссурье Жюльен
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Брест контролирует мяч.
  • 2'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Шанс! Блас Людовик из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 2'
    Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Брест поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Брест 34% (36)
X 46.2% (49)
Нант 19.8% (21)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Стоит обратить внимание, что “Брест” дома играет в атакующий футбол, при этом позволяет много проводить... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Нант
2.82
3.34
2.85
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Где смотреть матч Брест 0:0 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Брест 0:0 Нант

Исход игры
Брест
34% (36)
Ничья
46.2% (49)
Нант
19.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
68.57% (72)
Нет
31.43% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (45)
1:0 Брест
19.8% (21)
2:1 Брест
12.3% (13)
1:2 Нант
11.3% (12)
0:1 Нант
6.6% (7)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:0 Брест
1.9% (2)
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