Стоит обратить внимание, что “Брест” дома играет в атакующий футбол, при этом позволяет много проводить... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|10
|0.33
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.23
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.2
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.17
|Сатриано Мартин
|4
|0.13
|Кардона Ирвин
|3
|0.1
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|11
|0.37
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.3
|Жиротто Андрей
|5
|0.17
|Саймон Мозес
|3
|0.1
|Чиривелья Педро
|3
|0.1
|Жеббель Виллем
|2
|0.07
|Букари Осман
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Сиприен Вилан
|1
|0.03
|Кулибали Калифа
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|1
|Агум Люсьен
|6
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Эрей Кристоф
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|6
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|7
|0
|Жиротто Андрей
|7
|0
|Паллуа Николя
|5
|1
|Блас Людовик
|6
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Аппиа Деннис
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|0:0 Заявка
|31
|12
|12
|7
|38 - 35
|48
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|31
|13
|9
|9
|45 - 31
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|31
|13
|7
|11
|39 - 33
|46
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|38 - 44
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|34 - 44
|33
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|28 - 42
|33
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 13
|29
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 18
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 19
|17
|14.
|Труа
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 28
|15
|15.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|16.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|17.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11