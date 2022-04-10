Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Матч возобновлен

46' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Чиривелья Педро получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Нант

42' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Удар от ворот произведет Нант

39' Брассье Лилиан не смог попасть в створ ударом издали

38' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Брест выполняет удар от ворот.

36' Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Чиривелья Педро из штрафной площади.

31' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Блас Людовик из штрафной площади.

30' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Нант

18' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль забивает с правой ноги!

10' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок Саймон Мозес из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Белькебла Арис из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фоссурье Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брест выполняет удар от ворот.

2' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Нант начинает с центра поля