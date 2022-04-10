  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
1:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
0:1
10' Гол
Коло-Муани Рандаль
43' Желтая карточка
Чиривелья Педро
65' Желтая карточка
Эрей Кристоф
1:1
68' Гол
Шардонне Брендан
70' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
90' Желтая карточка
Фабио да Сильва
90'+18

Ход матча

10'
0:1
Коло-Муани Рандаль
(Мерлин Квентин)
43'
 
Чиривелья Педро
61'
Мунье Стив
Фоссурье Жюльен
 
62'
Белайли Юсеф
Дель Кастильо Ромен
 
65'
Эрей Кристоф
 
66'
 
Жеббель Виллем
Саймон Мозес
67'
 
Кулибали Калифа
Сиприен Вилан
68'
Шардонне Брендан
1:1
70'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
83'
Ле Дуарон Жереми
Сатриано Мартин
 
89'
Маньетти Уго
Ласне Пол
 
90'
 
Коршья Себастьен
90'
 
Фабио да Сильва
90'
 
Дусе Лоанн
Блас Людовик
90'
 
Фабио да Сильва

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 10 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 52 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 106
Брест 34% (36)
X 46.2% (49)
Нант 19.8% (21)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Стоит обратить внимание, что “Брест” дома играет в атакующий футбол, при этом позволяет много проводить... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
22
Фоссурье
Жюльен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
25
Дель
Кастильо
Ромен
11
Сатриано
Мартин
9
Онора
Франк
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
12
Аппиа
Деннис
24
Коршья
Себастьен
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
Брест
4-4-2
Нант
3-5-1-1

История личных встреч

Брест
Нант

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 10 0.32
Февр Ромен 7 (5) 0.23
Мунье Стив 6 (1) 0.19
Ле Дуарон Жереми 5 0.16
Сатриано Мартин 4 0.13
Кардона Ирвин 3 0.1
Шардонне Брендан 3 0.1
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 0.39
Блас Людовик 9 (4) 0.29
Жиротто Андрей 5 0.16
Саймон Мозес 3 0.1
Чиривелья Педро 3 0.1
Жеббель Виллем 2 0.06
Букари Осман 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Сиприен Вилан 1 0.03
Кулибали Калифа 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Агум Люсьен 6 0
Эрей Кристоф 5 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Мунье Стив 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 7 1
Кастеллетто Жан-Шарль 8 0
Жиротто Андрей 7 0
Паллуа Николя 5 1
Чиривелья Педро 6 0
Блас Людовик 6 0
Мутуссами Самуэль 4 0
Аппиа Деннис 3 0
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
14%
3
18%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
33%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
21%
4
21%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
5
21%
7
37%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
6
32%
7
30%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Забито

40
40
13 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
4
10%
5
13%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
7
18%
7
18%
46-60
11
28%
8
20%
61-75
9
23%
8
20%
76-90

Пропущено

44
34
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
7
16%
6
18%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
4
12%
31-45
4
9%
8
24%
46-60
8
18%
10
29%
29%
61-75
11
25%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1
Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0
Нант
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0
Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Ницца 0:0 Заявка 31 15 8 8 41 - 24 52
5. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
6. Монако Заявка 31 14 8 9 47 - 32 50
7. Лилль Заявка 31 12 12 7 39 - 36 48
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
10. Ланс 0:0 Заявка 31 12 9 10 45 - 40 45
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 31 10 9 12 39 - 45 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 31 8 9 14 35 - 45 33
15. Труа Заявка 31 8 8 15 29 - 44 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
4. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс 0:0 Заявка 16 7 6 3 26 - 16 27
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 21 - 9 28
3. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Ланс 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Брест: 56%, Нант: 44%.
  • 48'
    Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Белькебла Арис из команды Брест пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    46'
    Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    45'
    Сиприен Вилан из команды Нант опасно и грубо сыграл. Дель Кастильо Ромен пострадал.
  • 45'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 54%, Нант: 46%.
  • Желтая карточка
    43'
    Чиривелья Педро получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Чиривелья Педро из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Дель Кастильо Ромен.
  • 43'
    Нант пытается что-то создать.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 42'
    Брассье Лилиан из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 42'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 41'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Сиприен Вилан из команды Нант опасно и грубо сыграл. Фоссурье Жюльен пострадал.
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 53%, Нант: 47%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 39'
    Брассье Лилиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Брест пытается что-то создать.
  • 37'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Шанс! Онора Франк из команды Брест пробил головой, но мимо
  • Угловой
    36'
    Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой справа.
  • 36'
    Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой справа.
  • 35'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 54%, Нант: 46%.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 33'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Брест контролирует мяч.
  • 32'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 32'
    Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Чиривелья Педро из штрафной площади.
  • Угловой
    31'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой справа.
  • 31'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой справа.
  • 30'
    Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Блас Людовик из штрафной площади.
  • 30'
    Мерлин Квентин из команды Нант делает пас партнеру.
  • 30'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 55%, Нант: 45%.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 26'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Белькебла Арис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 52%, Нант: 48%.
  • 24'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 23'
    Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
  • 22'
    Брест контролирует мяч.
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 53%, Нант: 47%.
  • 20'
    Нант контролирует мяч.
  • 19'
    Нант пытается что-то создать.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 18'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Фоссурье Жюльен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Коршья Себастьен
  • 18'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Брест пытается что-то создать.
  • Офсайд
    17'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест в офсайде
  • 16'
    Брест пытается что-то создать.
  • 16'
    Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 15'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Брассье Лилиан из команды Брест навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 45%, Нант: 55%.
  • 15'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
  • 14'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • 13'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Нант контролирует мяч.
  • 10'
    Мерлин Квентин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль забивает с правой ноги!
  • 10'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 54%, Нант: 46%.
  • 9'
    Нант контролирует мяч.
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Игрок Саймон Мозес из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 8'
    Мерлин Квентин из команды Нант делает пас партнеру.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Белькебла Арис из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Нант пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 54%, Нант: 46%.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Фоссурье Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Мерлин Квентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фоссурье Жюльен
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Брест контролирует мяч.
  • 2'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Шанс! Блас Людовик из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 2'
    Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Брест поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Брест 34% (36)
X 46.2% (49)
Нант 19.8% (21)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Стоит обратить внимание, что “Брест” дома играет в атакующий футбол, при этом позволяет много проводить... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Брест 1:1 Нант онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Брест 1:1 Нант

Исход игры
Брест
34% (36)
Ничья
46.2% (49)
Нант
19.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
68.57% (72)
Нет
31.43% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (45)
1:0 Брест
19.8% (21)
2:1 Брест
12.3% (13)
1:2 Нант
11.3% (12)
0:1 Нант
6.6% (7)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:0 Брест
1.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 