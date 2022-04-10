Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
0:1
10' ГолКоло-Муани Рандаль
43' Желтая карточкаЧиривелья Педро
65' Желтая карточкаЭрей Кристоф
1:1
68' ГолШардонне Брендан
70' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
90' Желтая карточкаФабио да Сильва
Ход матча
10'
43'
65'
68'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы
-
3 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
4 Угловые
-
2 Офсайды
-
10 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
52 Владение мячом, %
Владение мячом
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
31 Дусе ЛоаннПолузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Нант
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|10
|0.32
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.23
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.19
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.16
|Сатриано Мартин
|4
|0.13
|Кардона Ирвин
|3
|0.1
|Шардонне Брендан
|3
|0.1
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12
|0.39
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.29
|Жиротто Андрей
|5
|0.16
|Саймон Мозес
|3
|0.1
|Чиривелья Педро
|3
|0.1
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Букари Осман
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Сиприен Вилан
|1
|0.03
|Кулибали Калифа
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|1
|Агум Люсьен
|6
|0
|Эрей Кристоф
|5
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|7
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|7
|0
|Паллуа Николя
|5
|1
|Чиривелья Педро
|6
|0
|Блас Людовик
|6
|0
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Аппиа Деннис
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
14%
3
18%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
33%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
21%
4
21%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
5
21%
7
37%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
6
32%
7
30%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
3
13%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Забито
40
40
13 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
4
10%
5
13%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
7
18%
7
18%
46-60
11
28%
8
20%
61-75
9
23%
8
20%
76-90
Пропущено
44
34
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
7
16%
6
18%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
4
12%
31-45
4
9%
8
24%
46-60
8
18%
10
29%
29%
61-75
11
25%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1
Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0
Нант
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0
Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|31
|15
|8
|8
|41 - 24
|52
|5.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|6.
|Монако
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|47 - 32
|50
|7.
|Лилль
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|39 - 36
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|45 - 40
|45
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 45
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 45
|33
|15.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 44
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|4.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 16
|27
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 9
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 1:1 Нант
Исход игры
Брест
34% (36)
Ничья
46.2% (49)
Нант
19.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
68.57% (72)
Нет
31.43% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (45)
1:0 Брест
19.8% (21)
2:1 Брест
12.3% (13)
1:2 Нант
11.3% (12)
0:1 Нант
6.6% (7)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:0 Брест
1.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!