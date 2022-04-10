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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Метц
0'
0:1
21' Гол
Ламкель Зе Дидье
30'

Ход матча

21'
0:1
Ламкель Зе Дидье
(Де Превиль Николя)
30'
Лакукс Том
Пембеле Тимоте
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 1 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 4 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 1 Замены
  • 56 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 108
Бордо 72.2% (78)
X 22.2% (24)
Метц 5.6% (6)
0
выиграет Бордо, со счетом 1:0
Сегодня хозяева имеют шанс на три балла, что может дать небольшой шанс на сохранение прописки в элитном... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Метц
1.94
3.54
4.37
Все Коэффициенты
16
Пуссен
Гаэтан
2
Грегерсен
Стиан
22
Пембеле
Тимоте
5
Ахмедходжич
Анел
12
Мангаш
Рикарду
6
Игнатенко
Даниил
23
Гилавоги
Жошуа
8
Онана
Жан
21
Дилросун
Джавайро
10
Ньянг
М'Байе
18
Хван
Ый-Чжо
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
14
Пажо
Венсан
6
Н'Дорам
Кевин
13
Канде
Фали
15
Сарр
Пап
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Де
Превиль
Николя
Бордо
4-3-3
Метц
3-4-1-2

История личных встреч

Бордо
Метц

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
3:3
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.32
Элис Альберт 9 0.29
Уден Реми 4 0.13
Онана Жан 2 0.06
Бриан Джимми 2 (1) 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Мангаш Рикарду 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Ньянг М'Байе 1 0.03
Мара Секу 1 0.03
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.13
Сентонз Фабьен 4 0.13
Булая Фарид 3 0.1
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.1
Нгетте Опа 2 0.06
Маига Хабиб 2 0.06
Бронн Дилан 1 0.03
Сарр Пап 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Мафута Луи 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Грегерсен Стиан 5 0
Уден Реми 5 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Игнатенко Даниил 1 1
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 8 1
Куяте Кики 6 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Сарр Пап 6 0
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Укиджа Александр 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Делен Тома 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
5%
2
18%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
7
33%
1
9%
76-90

Пропущено

28
27
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
4%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
10
36%
4
15%
31-45
3
11%
8
30%
30%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
7
25%
4
15%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
21 Не забивали 21
3
18%
3
20%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
6
35%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Пропущено

42
28
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
3
7%
3
11%
1-15
6
14%
5
18%
16-30
12
29%
5
18%
31-45
7
17%
5
18%
46-60
9
21%
3
11%
61-75
5
12%
7
25%
76-90

Забито

38
26
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 13
4
11%
5
19%
1-15
8
21%
2
8%
16-30
5
13%
7
27%
31-45
8
21%
5
19%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
9
24%
2
8%
76-90

Пропущено

70
55
35 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 23
4
6%
7
13%
1-15
9
13%
9
16%
16-30
22
31%
9
16%
31-45
10
14%
13
24%
46-60
13
19%
6
11%
61-75
12
17%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0
Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Метц - Монако 1:2 Метц - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Метц 6:1 Метц - Ланс 0:0
Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Метц 1:0 Заявка 31 5 11 15 28 - 54 26
20. Бордо 0:1 Заявка 31 4 11 16 38 - 71 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
14. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо 0:1 Заявка 16 2 5 9 20 - 30 11
20. Метц 1:0 Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Метц 1:0 Заявка 16 4 5 7 12 - 27 17
14. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо 0:1 Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 33'
    Ахмедходжич Анел нанес удар головой, но Марк-Орель Кайар перевел мяч на угловой!
  • 33'
    Дилросун Джавайро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Назначен штрафной. Пострадал Том Лаку, его свалил Канде Фали.
  • 32'
    Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Том Лаку делает длинную передачу вперед
  • 32'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    31'
    Грегерсен Стиан возвращается на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Метц: 44%.
  • 30'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Де Превиль Николя из команды Метц подал угловой справа.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Ох, нехорошо это выглядит. Грегерсен Стиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 30'
    Пембеле Тимоте получил травму и заменен. Том Лаку выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    28'
    Грегерсен Стиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Мангаш Рикарду ошибается в защите.
  • 27'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Канде Фали навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 26'
    Назначен штрафной. Пострадал Ламкель Зе Дидье, его свалил Грегерсен Стиан.
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 55%, Метц: 45%.
  • 25'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Дилросун Джавайро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пембеле Тимоте получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    25'
    Пембеле Тимоте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Пембеле Тимоте
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
  • 23'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Метц контролирует мяч.
  • 22'
    Команда Метц забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 22'
    Команда Метц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 21'
    Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    ГОООООЛ - Ламкель Зе Дидье Метц забивает ударом головой
  • 21'
    Де Превиль Николя из команды Метц делает отличный кросс...
  • 20'
    Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Канде Фали из команды Метц подал угловой справа.
  • 20'
    Н'Дорам Кевин мяч отрикошетил от ворот
  • 20'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Онана Жан из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Де Превиль Николя.
  • 19'
    Игра в одни ворота сейчас. Бордо доминирует и владеет мячом
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Матч остановлен
  • 18'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Хван Ый-Чжо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мангаш Рикарду
  • 16'
    Бордо контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Метц: 50%.
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Метц контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 13'
    Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 13'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 12'
    Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Бордо контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 57%, Метц: 43%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Хван Ый-Чжо наказан за толчок Куяте Кики
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Кайяр Марк-Орель из команды Метц сделал отличный сейв!
  • 8'
    Гилавоги Жошуа имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 8'
    Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо подал угловой справа.
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 40%, Метц: 60%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 5'
    Какой промах! Онана Жан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 5'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Ньянг М'Байе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 4'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Канде Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Онана Жан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
  • 3'
    Бордо начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья свистит. Игнатенко Даниил атаковал сзади соперника. Это Пажо Венсан заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Онана Жан
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Бордо 72.2% (78)
X 22.2% (24)
Метц 5.6% (6)
0
выиграет Бордо, со счетом 1:0
Сегодня хозяева имеют шанс на три балла, что может дать небольшой шанс на сохранение прописки в элитном... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Метц
1.94
3.54
4.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бордо 0:1 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 0:1 Метц

Исход игры
Бордо
72.7% (80)
Ничья
21.8% (24)
Метц
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (30)
Меньше
71.43% (75)
Обе команды забьют
Да
49.52% (52)
Нет
50.48% (53)
Популярный счёт
1:0 Бордо
40.9% (45)
2:1 Бордо
22.7% (25)
1:1 Ничья
20% (22)
2:0 Бордо
4.5% (5)
1:2 Метц
3.6% (4)
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