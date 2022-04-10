Первый тайм

33' Ахмедходжич Анел нанес удар головой, но Марк-Орель Кайар перевел мяч на угловой!

33' Дилросун Джавайро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Назначен штрафной. Пострадал Том Лаку, его свалил Канде Фали

32' Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Том Лаку делает длинную передачу вперед

32' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Грегерсен Стиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Пембеле Тимоте получил травму и заменен. Том Лаку выходит на поле.

28' Грегерсен Стиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

27' Канде Фали навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Дилросун Джавайро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Пембеле Тимоте получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Пембеле Тимоте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Команда Метц забила мяч, хотя лучше играли соперники

22' Команда Метц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Игра в одни ворота сейчас. Бордо доминирует и владеет мячом

19' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Матч остановлен

18' Хван Ый-Чжо из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хван Ый-Чжо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Метц

13' Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Удар от ворот произведет Метц

12' Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали

12' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гилавоги Жошуа имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

8' Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали

8' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Метц

5' Какой промах! Онана Жан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

5' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Канде Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Метц начинает с центра поля