Сегодня хозяева имеют шанс на три балла, что может дать небольшой шанс на сохранение прописки в элитном... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.32
|Элис Альберт
|9
|0.29
|Уден Реми
|4
|0.13
|Онана Жан
|2
|0.06
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Мангаш Рикарду
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|Мара Секу
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.13
|Сентонз Фабьен
|4
|0.13
|Булая Фарид
|3
|0.1
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.1
|Нгетте Опа
|2
|0.06
|Маига Хабиб
|2
|0.06
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Амаду Ибраим
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Мафута Луи
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|1
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|8
|1
|Куяте Кики
|6
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Пажо Венсан
|5
|1
|Сарр Пап
|6
|0
|Траоре Бубакар
|5
|0
|Де Превиль Николя
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Амаду Ибраим
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 44
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Метц
|1:0 Заявка
|31
|5
|11
|15
|28 - 54
|26
|20.
|Бордо
|0:1 Заявка
|31
|4
|11
|16
|38 - 71
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|20.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Метц
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11