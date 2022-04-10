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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
3:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
0:1
21' Гол
Ламкель Зе Дидье
34' Желтая карточка
Лакукс Том
34' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
42' Желтая карточка
Куяте Кики
49' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
1:1
52' Гол
Мангаш Рикарду
2:1
68' Гол
Ньянг М'Байе
84' Желтая карточка
Хван Ый-Чжо
3:1
88' Гол
Хван Ый-Чжо
90'+5

Ход матча

21'
0:1
Ламкель Зе Дидье
(Де Превиль Николя)
30'
Лакукс Том
Пембеле Тимоте
 
34'
Лакукс Том
 
34'
 
Ламкель Зе Дидье
42'
 
Куяте Кики
46'
 
Булая Фарид
Де Превиль Николя
49'
Грегерсен Стиан
 
52'
Мангаш Рикарду
1:1
56'
 
Мафута Луи
Ламкель Зе Дидье
63'
Менса Гидеон
Грегерсен Стиан
 
68'
Ньянг М'Байе
(Менса Гидеон)
2:1
75'
 
Яде Папа Ндиага
Кана-Бийик Жан-Армель
83'
Адли Ясин
Ньянг М'Байе
 
83'
Мара Секу
Дилросун Джавайро
 
83'
 
Нгетте Опа
Канде Фали
84'
Хван Ый-Чжо
 
88'
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 7 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 15 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 58 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 110
Бордо 72.7% (80)
X 21.8% (24)
Метц 5.5% (6)
0
выиграет Бордо, со счетом 1:0
Сегодня хозяева имеют шанс на три балла, что может дать небольшой шанс на сохранение прописки в элитном... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Пуссен
Гаэтан
2
Грегерсен
Стиан
22
Пембеле
Тимоте
5
Ахмедходжич
Анел
12
Мангаш
Рикарду
6
Игнатенко
Даниил
23
Гилавоги
Жошуа
8
Онана
Жан
21
Дилросун
Джавайро
10
Ньянг
М'Байе
18
Хван
Ый-Чжо
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
14
Пажо
Венсан
6
Н'Дорам
Кевин
13
Канде
Фали
15
Сарр
Пап
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Де
Превиль
Николя
Бордо
4-3-3
Метц
3-4-1-2

История личных встреч

Бордо
Метц

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
3:3
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 11 0.35
Элис Альберт 9 0.29
Уден Реми 4 0.13
Онана Жан 2 0.06
Мангаш Рикарду 2 0.06
Бриан Джимми 2 (1) 0.06
Ньянг М'Байе 2 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Мара Секу 1 0.03
Дилросун Джавайро 0 0
Менса Гидеон 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.13
Сентонз Фабьен 4 0.13
Булая Фарид 3 0.1
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.1
Нгетте Опа 2 0.06
Маига Хабиб 2 0.06
Бронн Дилан 1 0.03
Сарр Пап 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мафута Луи 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Грегерсен Стиан 6 0
Уден Реми 5 0
Адли Ясин 4 0
Лакукс Том 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Хван Ый-Чжо 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Игнатенко Даниил 1 1
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 8 1
Куяте Кики 7 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Сарр Пап 6 0
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Укиджа Александр 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Делен Тома 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
5%
2
18%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
7
33%
1
9%
76-90

Пропущено

28
27
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
4%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
10
36%
4
15%
31-45
3
11%
8
30%
30%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
7
25%
4
15%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
21 Не забивали 21
3
18%
3
20%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
6
35%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Пропущено

42
28
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
3
7%
3
11%
1-15
6
14%
5
18%
16-30
12
29%
5
18%
31-45
7
17%
5
18%
46-60
9
21%
3
11%
61-75
5
12%
7
25%
76-90

Забито

38
26
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 13
4
11%
5
19%
1-15
8
21%
2
8%
16-30
5
13%
7
27%
31-45
8
21%
5
19%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
9
24%
2
8%
76-90

Пропущено

70
55
35 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 23
4
6%
7
13%
1-15
9
13%
9
16%
16-30
22
31%
9
16%
31-45
10
14%
13
24%
46-60
13
19%
6
11%
61-75
12
17%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0
Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Метц - Монако 1:2 Метц - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Метц 6:1 Метц - Ланс 0:0
Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль 0:0 Заявка 31 12 12 7 38 - 35 48
7. Монако 0:0 Заявка 31 13 9 9 45 - 31 48
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант 0:0 Заявка 31 13 7 11 39 - 33 46
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест 0:0 Заявка 31 10 9 12 38 - 44 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже 0:0 Заявка 31 8 9 14 34 - 44 33
15. Труа 0:0 Заявка 31 8 9 14 28 - 42 33
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Монако 0:0 Заявка 16 8 5 3 29 - 13 29
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант 0:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль 0:0 Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже 0:0 Заявка 16 6 2 8 16 - 18 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
15. Труа 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
4. Лилль 0:0 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 19 17
14. Труа 0:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 28 15
15. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
16. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
17. Анже 0:0 Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 94'
    После классного второго тайма Бордо совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Бордо: 58%, Метц: 42%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Мафута Луи из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Ахмедходжич Анел.
  • 94'
    Метц контролирует мяч.
  • 94'
    Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Том Лаку из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Секу Мара из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 92'
    Булая Фарид из команды Метц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 92'
    Метц контролирует мяч.
  • 91'
    Яде Папа Ндиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Секу Мара из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Бордо контролирует мяч.
  • 91'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Бордо: 58%, Метц: 42%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья свистит. Мафута Луи атаковал сзади соперника. Это Ахмедходжич Анел заработал своей команде штрафной
  • 89'
    Метц контролирует мяч.
  • 88'
    Команда Бордо забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 88'
    Адли Ясин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О О О Л - Хван Ый-Чжо из команды Бордо с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • Угловой
    88'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 87'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 86'
    Шанс! Пажо Венсан из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 86'
    Плохо сыграл Игнатенко Даниил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 86'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    86'
    Игнатенко Даниил наказан за толчок Пажо Венсан
  • 85'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Булая Фарид из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 85'
    Пуссен Гаэтан ошибается в защите.
  • 85'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Метц: 40%.
  • 85'
    Метц контролирует мяч.
  • 84'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 84'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    84'
    Хван Ый-Чжо получает желтую карточку за нырок
  • Фол, нарушение
    83'
    НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Хван Ый-Чжо нырнул в штрафной. Спорно!
  • 83'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Канде Фали получил травму и заменен. Нгетте Опа выходит на поле.
  • 83'
    Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Секу Мара
  • 83'
    Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Адли Ясин
  • 82'
    Метц контролирует мяч.
  • 81'
    Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    81'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 81'
    Мангаш Рикарду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 80'
    Контроль мяча: Бордо: 62%, Метц: 38%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Мангаш Рикарду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Делен Тома
  • Травма, повреждение
    80'
    Канде Фали возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    80'
    Игнатенко Даниил возвращается на поле.
  • 80'
    Метц пытается что-то создать.
  • 79'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 79'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    79'
    Ох, нехорошо это выглядит. Игнатенко Даниил получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Ох, нехорошо это выглядит. Канде Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Канде Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    79'
    Игнатенко Даниил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Как он промахнулся? Делен Тома имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 78'
    Канде Фали из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
  • 78'
    Пажо Венсан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 78'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    77'
    Мафута Луи наказан за толчок Гилавоги Жошуа
  • Фол, нарушение
    76'
    Игнатенко Даниил наказан за толчок Пажо Венсан
  • 75'
    Контроль мяча: Бордо: 62%, Метц: 38%.
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Канде Фали из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
  • 75'
    Матч возобновлен
  • 75'
    Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и заменен. Яде Папа Ндиага выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    75'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    74'
    Кана-Бийик Жан-Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 74'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    73'
    Хван Ый-Чжо задерживает мяч рукой
  • 73'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья свистит. Том Лаку атаковал сзади соперника. Это Канде Фали заработал своей команде штрафной
  • 72'
    Хорошую попытку сделал Ньянг М'Байе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 72'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 71'
    Бордо контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Бордо: 63%, Метц: 37%.
  • 70'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 70'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Метц контролирует мяч.
  • 68'
    Менса Гидеон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О О Л - Ньянг М'Байе из команды Бордо легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ньянг М'Байе легко с этим справился!
  • 68'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
  • 68'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Игнатенко Даниил
  • 67'
    Бордо контролирует мяч.
  • 66'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Бордо: 62%, Метц: 38%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 64'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Грегерсен Стиан получил травму и заменен. Менса Гидеон выходит на поле.
  • Офсайд
    63'
    Булая Фарид из команды Метц в офсайде
  • 62'
    Бордо контролирует мяч.
  • 62'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    61'
    Ох, нехорошо это выглядит. Грегерсен Стиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 60'
    Контроль мяча: Бордо: 63%, Метц: 37%.
  • Травма, повреждение
    60'
    Грегерсен Стиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Метц пытается что-то создать.
  • 59'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 58'
    Канде Фали из команды Метц попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 58'
    Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 58'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 57'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 57'
    Шанс! Кана-Бийик Жан-Армель из команды Метц пробил головой, но мимо
  • Угловой
    57'
    Канде Фали из команды Метц подал угловой слева.
  • 57'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Пажо Венсан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Тактическая замена. Ламкель Зе Дидье уходит с поля и его заменяет Мафута Луи
  • 55'
    Контроль мяча: Бордо: 62%, Метц: 38%.
  • 55'
    Судья сигнализирует, что Дилросун Джавайро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Делен Тома
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Онана Жан
  • 54'
    Хван Ый-Чжо пробует нанести удар издали, но Марк-Орель Кайар держит все под контролем
  • 53'
    Команда Бордо сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Мангаш Рикарду из команды Бордо забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • 52'
    Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 52'
    Ньянг М'Байе из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 52'
    Бордо контролирует мяч.
  • 51'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 51'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Метц: 40%.
  • Травма, повреждение
    50'
    Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    49'
    Грегерсен Стиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    49'
    Грегерсен Стиан из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Делен Тома пострадал.
  • 49'
    Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Канде Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо подал угловой справа.
  • 48'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Бордо контролирует мяч.
  • 47'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Булая Фарид
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Бордо 72.7% (80)
X 21.8% (24)
Метц 5.5% (6)
0
выиграет Бордо, со счетом 1:0
Сегодня хозяева имеют шанс на три балла, что может дать небольшой шанс на сохранение прописки в элитном... Ещё
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Прогнозы на матч Бордо 3:1 Метц

Исход игры
Бордо
72.7% (80)
Ничья
21.8% (24)
Метц
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (30)
Меньше
71.43% (75)
Обе команды забьют
Да
49.52% (52)
Нет
50.48% (53)
Популярный счёт
1:0 Бордо
40.9% (45)
2:1 Бордо
22.7% (25)
1:1 Ничья
20% (22)
2:0 Бордо
4.5% (5)
1:2 Метц
3.6% (4)
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