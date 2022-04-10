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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Труа
0' 1'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 1 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 0 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 0 Владение мячом, %
Прогнозы 113
Монако 95.6% (108)
X 3.5% (4)
Труа 0.9% (1)
0
выиграет Монако, со счетом 2:1
В этом матче встречаются соперники, которые смогли порадовать в последних матчах. Сегодня предпочтение... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Труа
1.42
5.64
9.77
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
2
Скардовелли
Вандерсон
17
Головин
Александр
9
Боаду
Мирон
10
Бен-Йеддер
Виссам
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
4
Бьянкон
Жулиан
24
Шавалерин
Ксавье
17
Сальмье
Йоанн
12
Конте
Абду
2
Палмер-Браун
Эрик
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
Монако
4-2-3-1
Труа
5-4-1

История личных встреч

Монако
Труа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л2
0:2
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 18 (7) 0.6
Фолланд Кевин 6 (1) 0.2
Диоп Софьян 6 0.2
Желсон Мартиньш 4 0.13
Головин Александр 2 0.07
Боаду Мирон 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.03
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.17
Бальде Мама 3 0.1
Рами Адиль 3 0.1
Тузгар Йоанн 3 0.1
Дингом Тристан 2 0.07
Рипар Рено 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Мотиба Лебо 2 (1) 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 7 1
Фолланд Кевин 7 0
Диоп Софьян 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Дисаси Аксель 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Желсон Мартиньш 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 9 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Бальде Мама 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
20%
4
29%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
6
20%
2
14%
61-75
6
20%
3
21%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
17%
4
14%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
3
25%
2
7%
31-45
3
25%
6
21%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
3
25%
4
14%
76-90

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
0
0%
3
21%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
5
36%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
18%
2
14%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
2
14%
76-90

Забито

47
28
20 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
4
9%
5
18%
1-15
6
13%
5
18%
16-30
10
21%
9
32%
31-45
10
21%
1
4%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
9
19%
6
21%
76-90

Пропущено

29
42
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
5
17%
6
14%
1-15
4
14%
8
19%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
4
14%
10
24%
46-60
4
14%
8
19%
61-75
6
21%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Метц - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0
Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2
Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль 0:0 Заявка 31 12 12 7 38 - 35 48
7. Монако 0:0 Заявка 31 13 9 9 45 - 31 48
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант 0:0 Заявка 31 13 7 11 39 - 33 46
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест 0:0 Заявка 31 10 9 12 38 - 44 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже 0:0 Заявка 31 8 9 14 34 - 44 33
15. Труа 0:0 Заявка 31 8 9 14 28 - 42 33
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Монако 0:0 Заявка 16 8 5 3 29 - 13 29
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант 0:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль 0:0 Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже 0:0 Заявка 16 6 2 8 16 - 18 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
15. Труа 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
4. Лилль 0:0 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 19 17
14. Труа 0:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 28 15
15. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
16. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
17. Анже 0:0 Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 3'
    "Труа" прессингует соперников на чужой половине поля. Команды по очереди бросают ауты.
  • 2'
    "Монако" играет в красно-белой форме, "Труа" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луи II"!
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Монако: 70%, Труа: 30%.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Монако пытается что-то создать.
  • 4'
    Тардьё Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Боаду Мирон из команды Монако подал угловой слева.
  • 4'
    Монако пытается что-то создать.
  • 3'
    Вандерсон из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Агилар Рубен из команды Монако делает пас партнеру.
  • 3'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Труа пытается что-то создать.
  • 1'
    Труа контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 0:0 Труа онлайн

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Прогнозы на матч Монако 0:0 Труа

Исход игры
Монако
95.6% (109)
Ничья
3.5% (4)
Труа
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (53)
Меньше
50% (53)
Обе команды забьют
Да
46.23% (49)
Нет
53.77% (57)
Популярный счёт
2:0 Монако
35.1% (40)
2:1 Монако
28.9% (33)
3:1 Монако
12.3% (14)
1:0 Монако
9.6% (11)
3:0 Монако
3.5% (4)
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Монако
Труа

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