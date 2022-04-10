В этом матче встречаются соперники, которые смогли порадовать в последних матчах. Сегодня предпочтение... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|18 (7)
|0.6
|Фолланд Кевин
|6 (1)
|0.2
|Диоп Софьян
|6
|0.2
|Желсон Мартиньш
|4
|0.13
|Головин Александр
|2
|0.07
|Боаду Мирон
|2
|0.07
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Чуамени Орельен
|1
|0.03
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.17
|Бальде Мама
|3
|0.1
|Рами Адиль
|3
|0.1
|Тузгар Йоанн
|3
|0.1
|Дингом Тристан
|2
|0.07
|Рипар Рено
|2
|0.07
|Угбо Ике
|2
|0.07
|Мотиба Лебо
|2 (1)
|0.07
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Родригес Жерсон
|1
|0.03
|Домингес Брэндон
|1
|0.03
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Конте Абду
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|7
|1
|Фолланд Кевин
|7
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Дисаси Аксель
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Агилар Рубен
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|9
|0
|Каборе Исса
|5
|1
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Тардьё Флориан
|5
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Н'Гессан Куаме
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|0:0 Заявка
|31
|12
|12
|7
|38 - 35
|48
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|31
|13
|9
|9
|45 - 31
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|31
|13
|7
|11
|39 - 33
|46
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|38 - 44
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|34 - 44
|33
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|28 - 42
|33
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 13
|29
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 18
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 19
|17
|14.
|Труа
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 28
|15
|15.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|16.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|17.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11