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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Труа
Прогнозы 42
Монако 100% (42)
X 0% (0)
Труа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Труа
1.39
5.37
9.95
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Монако
Труа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л2
0:2
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 18 (7) 0.6
Фолланд Кевин 6 (1) 0.2
Диоп Софьян 6 0.2
Желсон Мартиньш 4 0.13
Головин Александр 2 0.07
Боаду Мирон 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.03
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.17
Бальде Мама 3 0.1
Рами Адиль 3 0.1
Тузгар Йоанн 3 0.1
Дингом Тристан 2 0.07
Рипар Рено 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Мотиба Лебо 2 (1) 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 7 1
Фолланд Кевин 7 0
Диоп Софьян 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Дисаси Аксель 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Желсон Мартиньш 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 9 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Бальде Мама 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
20%
4
29%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
6
20%
2
14%
61-75
6
20%
3
21%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
17%
4
14%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
3
25%
2
7%
31-45
3
25%
6
21%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
3
25%
4
14%
76-90

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
0
0%
3
21%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
5
36%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
18%
2
14%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
2
14%
76-90

Забито

47
28
20 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
4
9%
5
18%
1-15
6
13%
5
18%
16-30
10
21%
9
32%
31-45
10
21%
1
4%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
9
19%
6
21%
76-90

Пропущено

29
42
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
5
17%
6
14%
1-15
4
14%
8
19%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
4
14%
10
24%
46-60
4
14%
8
19%
61-75
6
21%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Метц - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0
Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2
Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 21 5 4 64 - 28 68
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 30 6 10 14 25 - 48 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Труа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.

    Главный судья: Лесаж Микаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Монако 100% (42)
    X 0% (0)
    Труа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Труа
    1.39
    5.37
    9.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Труа онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Труа

    Исход игры
    Монако
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    36.59% (15)
    Нет
    63.41% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    39% (16)
    2:1 Монако
    26.8% (11)
    1:0 Монако
    17.1% (7)
    3:1 Монако
    9.8% (4)
    3:0 Монако
    4.9% (2)
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