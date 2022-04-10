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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
1:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
45' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
45' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
53' Желтая карточка
Ромен Тома
1:0
64' Гол в свои ворота
Джало Тьягу
65' Желтая карточка
Фонте Жозе
69' Желтая карточка
Думбия Сулейман
1:1
74' Гол
Жегрова Эдон
90'+4

Ход матча

23'
Бамба Абдулайе
Перейра-Лаже Матиаш
 
42'
Чо Мохамед-Али
Баокен Стефан
 
45'
Бенталеб Набиль
 
45'
 
Йилмаз Бурак
53'
Ромен Тома
 
64'
Джало Тьягу
1:0
65'
 
Фонте Жозе
66'
 
Онана Амаду
Андре Бенжамин
66'
 
Жегрова Эдон
Дэвид Джонатан
69'
Думбия Сулейман
 
74'
1:1
Жегрова Эдон
(Челик Зеки)
83'
Фюльжени Анжело
Капель Пьеррик
 
83'
Унаи Аззедин
Менди Батиста
 
87'
 
Брадарич Домагой
Гудмундссон Габриэль

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 8 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 6 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 10 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 35 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Анже 5.6% (6)
X 16.8% (18)
Лилль 77.6% (83)
0
выиграет Лилль, со счетом 1:2
Сегодня все пройдет по традиционному для личных матчей сценарию. Обе команды активно играют в атаке,... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Мандреа
Антони
6
Эбосс
Энцо
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
27
Перейра-Лаже
Матиаш
15
Капель
Пьеррик
23
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
3
Думбия
Сулейман
7
Буфаль
Софьян
19
Баокен
Стефан
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
5
Гудмундссон
Габриэль
10
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Анже
3-5-2
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Анже
Лилль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 7 (3) 0.23
Мангани Тома 6 (5) 0.19
Фюльжени Анжело 5 0.16
Траоре Исмаэль 3 0.1
Баокен Стефан 2 0.06
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Ромен Тома 2 0.06
Чо Мохамед-Али 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Бенталеб Набиль 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.42
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.16
Ботман Свен 3 0.1
Андре Бенжамин 2 0.06
Шека 2 0.06
Жегрова Эдон 2 0.06
Саншеш Ренату 1 0.03
Лихаджи Исаак 1 0.03
Челик Зеки 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 8 1
Ромен Тома 7 0
Буфаль Софьян 6 0
Мангани Тома 5 0
Чо Мохамед-Али 3 1
Кабо Джимми 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 4 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Бенталеб Набиль 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 9 1
Йилмаз Бурак 9 0
Шека 9 0
Челик Зеки 8 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Фонте Жозе 3 0
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Ботман Свен 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
1
6%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
7
32%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
5
25%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
4
20%
6
33%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
2
11%
3
18%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
3
18%
76-90

Пропущено

26
18
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
8%
4
22%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
1
4%
5
28%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
7
27%
3
17%
76-90

Забито

34
39
14 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 20
9 Не забивали 7
3
9%
7
18%
1-15
4
12%
7
18%
16-30
7
21%
11
28%
31-45
8
24%
3
8%
46-60
6
18%
3
8%
61-75
6
18%
8
21%
76-90

Пропущено

46
36
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 21
7
15%
5
14%
1-15
10
22%
3
8%
16-30
2
4%
10
28%
31-45
9
20%
2
6%
46-60
7
15%
7
19%
61-75
11
24%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0
Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Ницца 0:0 Заявка 31 15 8 8 41 - 24 52
5. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
6. Монако Заявка 31 14 8 9 47 - 32 50
7. Лилль Заявка 31 12 12 7 39 - 36 48
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
10. Ланс 0:0 Заявка 31 12 9 10 45 - 40 45
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 31 10 9 12 39 - 45 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 31 8 9 14 35 - 45 33
15. Труа Заявка 31 8 8 15 29 - 44 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
4. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс 0:0 Заявка 16 7 6 3 26 - 16 27
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 21 - 9 28
3. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Ланс 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Анже 5.6% (6)
X 16.8% (18)
Лилль 77.6% (83)
0
выиграет Лилль, со счетом 1:2
Сегодня все пройдет по традиционному для личных матчей сценарию. Обе команды активно играют в атаке,... Ещё
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Прогнозы на матч Анже 1:1 Лилль

Исход игры
Анже
5.6% (6)
Ничья
16.8% (18)
Лилль
77.6% (83)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
0:1 Лилль
32.7% (35)
1:2 Лилль
32.7% (35)
1:1 Ничья
15.9% (17)
1:3 Лилль
5.6% (6)
2:1 Анже
3.7% (4)
0:2 Лилль
2.8% (3)
1:4 Лилль
1.9% (2)
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