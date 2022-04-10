Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
45' Желтая карточкаБенталеб Набиль
45' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
53' Желтая карточкаРомен Тома
1:0
64' Гол в свои воротаДжало Тьягу
65' Желтая карточкаФонте Жозе
69' Желтая карточкаДумбия Сулейман
1:1
74' ГолЖегрова Эдон
Ход матча
45'
45'
53'
64'
1:0
65'
69'
74'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы
-
8 Удары по воротам
-
3 Удары в створ
-
6 Угловые
-
0 Офсайды
-
10 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
35 Владение мячом, %
Владение мячом
24
Ромен
Тома
30
Лео
Жардим
8
Шека
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Нападающий
-
22 Яколиш МаринНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонНападающий
-
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Анже
Лилль
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|7 (3)
|0.23
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.19
|Фюльжени Анжело
|5
|0.16
|Траоре Исмаэль
|3
|0.1
|Баокен Стефан
|2
|0.06
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Ромен Тома
|2
|0.06
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Думбия Сулейман
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.42
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.16
|Ботман Свен
|3
|0.1
|Андре Бенжамин
|2
|0.06
|Шека
|2
|0.06
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Челик Зеки
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|8
|1
|Ромен Тома
|7
|0
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Мангани Тома
|5
|0
|Чо Мохамед-Али
|3
|1
|Кабо Джимми
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|4
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|9
|1
|Йилмаз Бурак
|9
|0
|Шека
|9
|0
|Челик Зеки
|8
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Грбич Иво
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Веа Тимоти
|1
|1
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
1
6%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
7
32%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
5
25%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
4
20%
6
33%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
2
11%
3
18%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
3
18%
76-90
Пропущено
26
18
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
8%
4
22%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
1
4%
5
28%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
7
27%
3
17%
76-90
Забито
34
39
14 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 20
9 Не забивали 7
3
9%
7
18%
1-15
4
12%
7
18%
16-30
7
21%
11
28%
31-45
8
24%
3
8%
46-60
6
18%
3
8%
61-75
6
18%
8
21%
76-90
Пропущено
46
36
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 21
7
15%
5
14%
1-15
10
22%
3
8%
16-30
2
4%
10
28%
31-45
9
20%
2
6%
46-60
7
15%
7
19%
61-75
11
24%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0
Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|31
|15
|8
|8
|41 - 24
|52
|5.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|6.
|Монако
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|47 - 32
|50
|7.
|Лилль
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|39 - 36
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|45 - 40
|45
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 45
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 45
|33
|15.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 44
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|4.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 16
|27
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 9
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
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Прогнозы на матч Анже 1:1 Лилль
Исход игры
Анже
5.6% (6)
Ничья
16.8% (18)
Лилль
77.6% (83)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
0:1 Лилль
32.7% (35)
1:2 Лилль
32.7% (35)
1:1 Ничья
15.9% (17)
1:3 Лилль
5.6% (6)
2:1 Анже
3.7% (4)
0:2 Лилль
2.8% (3)
1:4 Лилль
1.9% (2)
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