Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Анже

93' Шанс! Амаду Онана из команды Лилль пробил головой, но мимо

92' Шека из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

92' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Анже

91' Мандреа Антони взял и забрал мяч на выходе

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Отличные скиллы показывает Жегрова Эдон , обводя своих соперников

86' Удар от ворот произведет Анже

85' Челик Зеки не смог попасть в створ ударом издали

84' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Тактическая замена. Менди Батиста уходит с поля и его заменяет Аззеддин Унахи

83' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Фонте Жозе нанес удар головой, но Антони Мандреа спокойно отбил мяч.

80' Матч возобновлен

79' Капель Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Анже выполняет удар от ворот.

78' Жегрова Эдон из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

77' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Менди Батиста пробует нанести удар издали, но Лео держит все под контролем

74' Г О О О О Л - Жегрова Эдон забивает с левой ноги!

74' Отличные скиллы показывает Жегрова Эдон , обводя своих соперников

74' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Лилль выполняет удар от ворот.

72' Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали

72' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Мандреа Антони взял и забрал мяч на выходе

70' Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи

69' Лилль выполняет удар от ворот.

69' Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

65' Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи

64' Г О О О О Л - Джало Тьягу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

64' Анже выполняет удар от ворот.

64' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Капель Пьеррик из команды Анже

63' Анже выполняет удар от ворот.

62' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Лео Жардим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян , обводя своих соперников

56' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Мандреа Антони взял и забрал мяч на выходе

54' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Ромен Тома получил желтую карточку от судьи

53' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Анже

52' Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Мандреа Антони взял и забрал мяч на выходе

48' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Лилль

48' Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно