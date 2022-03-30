Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: БайАрена
История личных встреч
Байер Л
РБ Лейпциг
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|20 (1)
|0.69
|Диаби Мусса
|12
|0.41
|Вирц Флориан
|7
|0.24
|Андрих Роберт
|4
|0.14
|Аларио Лукас
|4
|0.14
|Беллараби Карим
|3
|0.1
|Адли Амин
|3
|0.1
|Та Джонатан
|2
|0.07
|Паулиньо Жозе
|2
|0.07
|Фримпонг Жереми
|1
|0.03
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|17 (1)
|0.59
|Андре Силва
|10 (3)
|0.34
|Собослаи Доминик
|5
|0.17
|Форсберг Эмиль
|5 (3)
|0.17
|Поульсен Юссуф
|5
|0.17
|Лаймер Конрад
|4
|0.14
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.1
|Ольмо Дани
|3
|0.1
|Айдара Амаду
|3
|0.1
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.07
|Гвардиол Йошко
|2
|0.07
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|10
|0
|Диаби Мусса
|8
|1
|Баккер Митчел
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Андрих Роберт
|4
|1
|Та Джонатан
|4
|0
|Инкапье Пьеро
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Паласиос Эксекиэль
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Мукиэле Норди
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
27
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
15%
2
7%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
7
21%
4
15%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
9%
5
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
32%
1
7%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
20%
76-90
Забито
30
38
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
4
13%
1
3%
1-15
9
30%
7
18%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
3
10%
10
26%
46-60
5
17%
8
21%
61-75
6
20%
8
21%
76-90
Пропущено
24
15
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
64
65
31 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 5
9
14%
3
5%
1-15
12
19%
13
20%
16-30
10
16%
9
14%
31-45
9
14%
14
22%
46-60
11
17%
14
22%
61-75
13
20%
12
18%
76-90
Пропущено
46
30
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
6
13%
6
20%
1-15
5
11%
1
3%
16-30
11
24%
4
13%
31-45
7
15%
9
30%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
11
24%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1
Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|86 - 29
|69
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|68 - 42
|52
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|64 - 31
|51
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|46 - 34
|48
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|38 - 39
|44
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|50 - 45
|44
|8.
|Кёльн
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 43
|43
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|40 - 40
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 36
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|30 - 40
|36
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|33 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|31 - 66
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 43
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|4.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|8.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|9.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 29
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч Байер Л - РБ Лейпциг
Исход игры
Байер Л
38.3% (18)
Ничья
38.3% (18)
РБ Лейпциг
23.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
95.45% (42)
Нет
4.55% (2)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
34% (16)
1:1 Ничья
19.1% (9)
1:2 РБ Лейпциг
17% (8)
2:2 Ничья
10.6% (5)
3:3 Ничья
4.3% (2)
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