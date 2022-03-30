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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

История личных встреч

Байер Л
РБ Лейпциг

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.69
Диаби Мусса 12 0.41
Вирц Флориан 7 0.24
Андрих Роберт 4 0.14
Аларио Лукас 4 0.14
Беллараби Карим 3 0.1
Адли Амин 3 0.1
Та Джонатан 2 0.07
Паулиньо Жозе 2 0.07
Фримпонг Жереми 1 0.03
Демирбай Керем 1 (1) 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 0.03
Баккер Митчел 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 17 (1) 0.59
Андре Силва 10 (3) 0.34
Собослаи Доминик 5 0.17
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.17
Поульсен Юссуф 5 0.17
Лаймер Конрад 4 0.14
Хенрихс Бенджамин 3 0.1
Ольмо Дани 3 0.1
Айдара Амаду 3 0.1
Анхелиньо Хосе 2 0.07
Гвардиол Йошко 2 0.07
Орбан Вилли 1 0.03
Мукиэле Норди 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 10 0
Диаби Мусса 8 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Та Джонатан 4 0
Инкапье Пьеро 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Кампль Кевин 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Мукиэле Норди 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
27
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
15%
2
7%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
7
21%
4
15%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
9%
5
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
32%
1
7%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
20%
76-90

Забито

30
38
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
4
13%
1
3%
1-15
9
30%
7
18%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
3
10%
10
26%
46-60
5
17%
8
21%
61-75
6
20%
8
21%
76-90

Пропущено

24
15
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

64
65
31 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 5
9
14%
3
5%
1-15
12
19%
13
20%
16-30
10
16%
9
14%
31-45
9
14%
14
22%
46-60
11
17%
14
22%
61-75
13
20%
12
18%
76-90

Пропущено

46
30
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
6
13%
6
20%
1-15
5
11%
1
3%
16-30
11
24%
4
13%
31-45
7
15%
9
30%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
11
24%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1
Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 22 3 4 86 - 29 69
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 29 15 7 7 68 - 42 52
4. РБ Лейпциг Заявка 29 15 6 8 64 - 31 51
5. Фрайбург Заявка 29 13 9 7 46 - 34 48
6. Унион Берлин Заявка 29 12 8 9 38 - 39 44
7. Хоффенхайм Заявка 29 13 5 11 50 - 45 44
8. Кёльн Заявка 29 11 10 8 41 - 43 43
9. Айнтрахт Фр Заявка 29 10 9 10 40 - 40 39
10. Майнц Заявка 29 11 5 13 43 - 36 38
11. Бохум Заявка 28 10 6 12 30 - 40 36
12. Боруссия М Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург Заявка 29 10 4 15 33 - 45 34
14. Аугсбург Заявка 29 8 8 13 34 - 46 32
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 29 7 5 17 31 - 66 26
17. Арминия Заявка 29 5 11 13 23 - 43 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. РБ Лейпциг Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
4. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
7. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
8. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
9. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
10. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 15 5 2 8 21 - 29 17
8. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
9. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
10. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
15. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
16. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 2 часа 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Байер Л 38.3% (18)
    X 38.3% (18)
    РБ Лейпциг 23.4% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.06
    3.82
    2.47
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Байер Л - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Байер Л
    38.3% (18)
    Ничья
    38.3% (18)
    РБ Лейпциг
    23.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    95.45% (42)
    Нет
    4.55% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    34% (16)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:2 РБ Лейпциг
    17% (8)
    2:2 Ничья
    10.6% (5)
    3:3 Ничья
    4.3% (2)
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    Байер Л
    РБ Лейпциг

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