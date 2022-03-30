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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
 
Позже

Стадион:
Бавария

История личных встреч

Арминия
Бавария

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.28
Виммер Патрик 3 0.1
Клос Фабиан 3 (2) 0.1
Серра Янни 2 0.07
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.07
Ласм Бриан 2 0.07
Крюгер Флориан 1 0.03
Кастро Гонсало 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 32 (5) 1.1
Гнабри Серж 11 0.38
Мюллер Томас 7 0.24
Сане Лерой 7 0.24
Коман Кингсли 6 0.21
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.14
Киммих Йозуа 3 0.1
Мусиала Джамал 3 0.1
Горецка Леон 3 0.1
Толиссо Корентен 2 0.07
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Бруннер Седрик 6 0
Виммер Патрик 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Юпамекано Део 3 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Сане Лерой 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
42
4 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
15%
7
17%
1-15
1
8%
4
10%
16-30
1
8%
11
26%
31-45
5
38%
4
10%
46-60
1
8%
10
24%
61-75
3
23%
6
14%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
6
33%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Забито

10
41
5 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 13
22 Не забивали 14
1
10%
3
7%
1-15
2
20%
10
24%
16-30
2
20%
5
12%
31-45
2
20%
8
20%
46-60
1
10%
7
17%
61-75
2
20%
8
20%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
7
28%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90

Забито

23
83
9 В 1-м тайме 40
14 Во 2-м тайме 43
9 Забивали первыми 23
12 Не забивали 0
3
13%
10
12%
1-15
3
13%
14
17%
16-30
3
13%
16
19%
31-45
7
30%
12
14%
46-60
2
9%
17
20%
61-75
5
22%
14
17%
76-90

Пропущено

43
32
19 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 19
3
7%
3
9%
1-15
10
23%
4
13%
16-30
6
14%
10
31%
31-45
9
21%
6
19%
46-60
10
23%
5
16%
61-75
5
12%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0
Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4
Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 22 3 4 86 - 29 69
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 29 15 7 7 68 - 42 52
4. РБ Лейпциг Заявка 29 15 6 8 64 - 31 51
5. Фрайбург Заявка 29 13 9 7 46 - 34 48
6. Унион Берлин Заявка 29 12 8 9 38 - 39 44
7. Хоффенхайм Заявка 29 13 5 11 50 - 45 44
8. Кёльн Заявка 29 11 10 8 41 - 43 43
9. Айнтрахт Фр Заявка 29 10 9 10 40 - 40 39
10. Майнц Заявка 29 11 5 13 43 - 36 38
11. Бохум Заявка 28 10 6 12 30 - 40 36
12. Боруссия М Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург Заявка 29 10 4 15 33 - 45 34
14. Аугсбург Заявка 29 8 8 13 34 - 46 32
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 29 7 5 17 31 - 66 26
17. Арминия Заявка 29 5 11 13 23 - 43 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. РБ Лейпциг Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
4. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
7. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
8. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
9. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
10. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 15 5 2 8 21 - 29 17
8. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
9. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
10. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
15. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
16. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арминия - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 1 день 22 часа 8 минут.



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    • Прогнозы 47
    Арминия 0% (0)
    X 0% (0)
    Бавария 100% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Бавария
    15.40
    8.10
    1.22
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Арминия - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Арминия - Бавария

    Исход игры
    Арминия
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    100% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Бавария
    39.1% (18)
    1:3 Бавария
    23.9% (11)
    1:2 Бавария
    13% (6)
    0:3 Бавария
    8.7% (4)
    0:4 Бавария
    4.3% (2)
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    Арминия
    Бавария

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