Германия: Бундеслига 2021-2022
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Стадион: Шюко-Арена
История личных встреч
Арминия
Бавария
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.28
|Виммер Патрик
|3
|0.1
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.1
|Серра Янни
|2
|0.07
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.07
|Ласм Бриан
|2
|0.07
|Крюгер Флориан
|1
|0.03
|Кастро Гонсало
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|32 (5)
|1.1
|Гнабри Серж
|11
|0.38
|Мюллер Томас
|7
|0.24
|Сане Лерой
|7
|0.24
|Коман Кингсли
|6
|0.21
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.14
|Киммих Йозуа
|3
|0.1
|Мусиала Джамал
|3
|0.1
|Горецка Леон
|3
|0.1
|Толиссо Корентен
|2
|0.07
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|7
|0
|Бруннер Седрик
|6
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Юпамекано Део
|3
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
42
4 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
15%
7
17%
1-15
1
8%
4
10%
16-30
1
8%
11
26%
31-45
5
38%
4
10%
46-60
1
8%
10
24%
61-75
3
23%
6
14%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
6
33%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Забито
10
41
5 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 13
22 Не забивали 14
1
10%
3
7%
1-15
2
20%
10
24%
16-30
2
20%
5
12%
31-45
2
20%
8
20%
46-60
1
10%
7
17%
61-75
2
20%
8
20%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
7
28%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
Забито
23
83
9 В 1-м тайме 40
14 Во 2-м тайме 43
9 Забивали первыми 23
12 Не забивали 0
3
13%
10
12%
1-15
3
13%
14
17%
16-30
3
13%
16
19%
31-45
7
30%
12
14%
46-60
2
9%
17
20%
61-75
5
22%
14
17%
76-90
Пропущено
43
32
19 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 19
3
7%
3
9%
1-15
10
23%
4
13%
16-30
6
14%
10
31%
31-45
9
21%
6
19%
46-60
10
23%
5
16%
61-75
5
12%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0
Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4
Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|86 - 29
|69
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|68 - 42
|52
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|64 - 31
|51
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|46 - 34
|48
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|38 - 39
|44
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|50 - 45
|44
|8.
|Кёльн
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 43
|43
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|40 - 40
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 36
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|30 - 40
|36
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|33 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|31 - 66
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 43
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|4.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|8.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|9.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 29
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч Арминия - Бавария
Исход игры
Арминия
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бавария
100% (46)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (24)
Меньше
44.19% (19)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
0:2 Бавария
39.1% (18)
1:3 Бавария
23.9% (11)
1:2 Бавария
13% (6)
0:3 Бавария
8.7% (4)
0:4 Бавария
4.3% (2)
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