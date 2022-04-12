Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Гроупама Арена
История личных встреч
Лион
Бордо
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|12 (5)
|0.39
|Токо-Экамби Карл
|8 (2)
|0.26
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.23
|Ауа Уссем
|3
|0.1
|Денайер Джейсон
|3
|0.1
|Шакири Джердан
|2
|0.06
|Февр Ромен
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|11
|0.35
|Элис Альберт
|9
|0.29
|Уден Реми
|4
|0.13
|Онана Жан
|2
|0.06
|Мангаш Рикарду
|2
|0.06
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.06
|Ньянг М'Байе
|2
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Мара Секу
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дюбуа Лео
|4
|0
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Фильо Марсело
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Ауа Уссем
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Грегерсен Стиан
|6
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Лакукс Том
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Хван Ый-Чжо
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|1
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
6
21%
3
18%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
2
7%
2
12%
31-45
5
18%
6
35%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
7
25%
2
12%
76-90
Пропущено
20
42
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
15%
3
7%
1-15
1
5%
6
14%
16-30
4
20%
12
29%
31-45
6
30%
7
17%
46-60
1
5%
9
21%
61-75
5
25%
5
12%
76-90
Забито
18
24
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
5
21%
16-30
7
39%
3
13%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
17%
8
33%
76-90
Пропущено
18
29
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
11%
1
3%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
1
6%
10
34%
31-45
3
17%
3
10%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
8
44%
7
24%
76-90
Забито
46
41
22 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
7
15%
4
10%
1-15
6
13%
8
20%
16-30
9
20%
5
12%
31-45
8
17%
9
22%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
10
22%
10
24%
76-90
Пропущено
38
71
14 В 1-м тайме 36
24 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 29
5
13%
4
6%
1-15
4
11%
10
14%
16-30
5
13%
22
31%
31-45
9
24%
10
14%
46-60
2
5%
13
18%
61-75
13
34%
12
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2
Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1
Бордо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бордо - Метц 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2
ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|51 - 30
|59
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 33
|52
|5.
|Ницца
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 27
|51
|6.
|Монако
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|47 - 32
|50
|7.
|Лилль
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|39 - 36
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|44 - 40
|47
|9.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 40
|47
|10.
|Нант
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|11.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|44 - 44
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 45
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 45
|33
|15.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 44
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|8.
|Марсель
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|9.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|10.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 12
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Лион
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|12.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
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Прогнозы на матч Лион - Бордо
Исход игры
Лион
94.1% (32)
Ничья
2.9% (1)
Бордо
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (13)
Меньше
60.61% (20)
Обе команды забьют
Да
39.39% (13)
Нет
60.61% (20)
Популярный счёт
2:0 Лион
38.2% (13)
2:1 Лион
23.5% (8)
1:0 Лион
17.6% (6)
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