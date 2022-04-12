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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
Бордо
Прогнозы 34
Лион 94.1% (32)
X 2.9% (1)
Бордо 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Бордо
1.33
6.10
9.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лион
Бордо

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:3
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:4
Л1
0:2
Л1
1:0
К
3:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:1
С
0:0
Л1
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 12 (5) 0.39
Токо-Экамби Карл 8 (2) 0.26
Пакета Лукас 7 (1) 0.23
Ауа Уссем 3 0.1
Денайер Джейсон 3 0.1
Шакири Джердан 2 0.06
Февр Ромен 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Тете 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Гюсто Мало 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 11 0.35
Элис Альберт 9 0.29
Уден Реми 4 0.13
Онана Жан 2 0.06
Мангаш Рикарду 2 0.06
Бриан Джимми 2 (1) 0.06
Ньянг М'Байе 2 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Мара Секу 1 0.03
Дилросун Джавайро 0 0
Менса Гидеон 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дюбуа Лео 4 0
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Фильо Марсело 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Мендес Тьяго 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Ауа Уссем 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Грегерсен Стиан 6 0
Уден Реми 5 0
Адли Ясин 4 0
Лакукс Том 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Хван Ый-Чжо 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Игнатенко Даниил 1 1
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
6
21%
3
18%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
2
7%
2
12%
31-45
5
18%
6
35%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
7
25%
2
12%
76-90

Пропущено

20
42
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
15%
3
7%
1-15
1
5%
6
14%
16-30
4
20%
12
29%
31-45
6
30%
7
17%
46-60
1
5%
9
21%
61-75
5
25%
5
12%
76-90

Забито

18
24
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
5
21%
16-30
7
39%
3
13%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
17%
8
33%
76-90

Пропущено

18
29
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
11%
1
3%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
1
6%
10
34%
31-45
3
17%
3
10%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
8
44%
7
24%
76-90

Забито

46
41
22 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
7
15%
4
10%
1-15
6
13%
8
20%
16-30
9
20%
5
12%
31-45
8
17%
9
22%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
10
22%
10
24%
76-90

Пропущено

38
71
14 В 1-м тайме 36
24 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 29
5
13%
4
6%
1-15
4
11%
10
14%
16-30
5
13%
22
31%
31-45
9
24%
10
14%
46-60
2
5%
13
18%
61-75
13
34%
12
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2
Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1
Бордо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бордо - Метц 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2
ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 31 17 8 6 51 - 30 59
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 31 14 10 7 52 - 33 52
5. Ницца Заявка 31 15 7 9 41 - 27 51
6. Монако Заявка 31 14 8 9 47 - 32 50
7. Лилль Заявка 31 12 12 7 39 - 36 48
8. Лион Заявка 31 12 11 8 44 - 40 47
9. Ланс Заявка 31 13 8 10 48 - 40 47
10. Нант Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
11. Монпелье Заявка 31 12 5 14 44 - 44 41
12. Брест Заявка 31 10 9 12 39 - 45 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 31 8 9 14 35 - 45 33
15. Труа Заявка 31 8 8 15 29 - 44 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
4. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
8. Марсель Заявка 16 7 5 4 26 - 17 26
9. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
10. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
11. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 16 8 3 5 21 - 12 27
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Лион Заявка 15 4 6 5 16 - 20 18
10. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
12. Монпелье Заявка 15 5 2 8 19 - 24 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Бордо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.

    Главный судья: Батта Флоран

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Лион 94.1% (32)
    X 2.9% (1)
    Бордо 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Бордо
    1.33
    6.10
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лион - Бордо онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Бордо

    Исход игры
    Лион
    94.1% (32)
    Ничья
    2.9% (1)
    Бордо
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.39% (13)
    Меньше
    60.61% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (13)
    Нет
    60.61% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Лион
    38.2% (13)
    2:1 Лион
    23.5% (8)
    1:0 Лион
    17.6% (6)
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