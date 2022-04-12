Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Марсель
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
33 матча
63.6%
12.1%
24.3%
21 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|21 (2)
|0.68
|Неймар
|10 (2)
|0.32
|Данилу Перейра
|5
|0.16
|Икарди Мауро
|4
|0.13
|Месси Лионель
|3
|0.1
|Хакими Ашраф
|3
|0.1
|Ди Мария Анхель
|3
|0.1
|Эррера Андер
|3
|0.1
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.1
|Маркиньос Маркос
|3
|0.1
|Дракслер Юлиан
|2
|0.06
|Керер Тило
|2
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Верратти Марко
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Кимпембе Преснел
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|10 (5)
|0.32
|Юндер Дженгиз
|9 (1)
|0.29
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.23
|Бамба Дьенг Амаду
|6 (1)
|0.19
|Жерсон Сантос
|5
|0.16
|Гендузи Маттео
|4
|0.13
|Арит Амин
|3
|0.1
|Бакамбу Седрик
|3
|0.1
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|10
|0
|Мбаппе Килиан
|8
|0
|Неймар
|5
|0
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Паредес Леандро
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Перес Луан
|5
|0
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
25
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
5
14%
2
8%
1-15
5
14%
5
20%
16-30
5
14%
5
20%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
9
24%
7
28%
61-75
8
22%
5
20%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
50%
76-90
Забито
31
26
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
10%
1
4%
1-15
6
19%
6
23%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
2
6%
3
12%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
9
29%
29%
6
23%
76-90
Пропущено
21
17
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
14%
6
35%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
24%
2
12%
76-90
Забито
68
51
29 В 1-м тайме 24
39 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
8
12%
3
6%
1-15
11
16%
11
22%
16-30
10
15%
10
20%
31-45
7
10%
4
8%
46-60
15
22%
12
24%
61-75
17
25%
11
22%
76-90
Пропущено
31
29
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
3
10%
8
28%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
8
26%
2
7%
31-45
4
13%
6
21%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
7
23%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0
Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1
Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4
Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|51 - 30
|59
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 33
|52
|5.
|Ницца
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 27
|51
|6.
|Монако
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|47 - 32
|50
|7.
|Лилль
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|39 - 36
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|44 - 40
|47
|9.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 40
|47
|10.
|Нант
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|11.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|44 - 44
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 45
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 45
|33
|15.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 44
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|8.
|Марсель
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|9.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|10.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 12
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Лион
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|12.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
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Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель
Исход игры
ПСЖ
97.1% (33)
Ничья
0% (0)
Марсель
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (24)
Меньше
25% (8)
Обе команды забьют
Да
75% (24)
Нет
25% (8)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
52.9% (18)
2:0 ПСЖ
20.6% (7)
3:1 ПСЖ
11.8% (4)
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