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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Марсель
Прогнозы 35
ПСЖ 97.1% (34)
X 0% (0)
Марсель 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Марсель
1.40
5.80
8.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ПСЖ
Марсель

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

33 матча

63.6%
12.1%
24.3%
21 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 21 (2) 0.68
Неймар 10 (2) 0.32
Данилу Перейра 5 0.16
Икарди Мауро 4 0.13
Месси Лионель 3 0.1
Хакими Ашраф 3 0.1
Ди Мария Анхель 3 0.1
Эррера Андер 3 0.1
Гуэйе Идрисса 3 0.1
Маркиньос Маркос 3 0.1
Дракслер Юлиан 2 0.06
Керер Тило 2 0.06
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 10 (5) 0.32
Юндер Дженгиз 9 (1) 0.29
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.23
Бамба Дьенг Амаду 6 (1) 0.19
Жерсон Сантос 5 0.16
Гендузи Маттео 4 0.13
Арит Амин 3 0.1
Бакамбу Седрик 3 0.1
Лирола Поль 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 8 0
Неймар 5 0
Кимпембе Преснел 5 0
Хакими Ашраф 3 1
Ди Мария Анхель 3 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Паредес Леандро 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Перес Луан 5 0
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
25
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
5
14%
2
8%
1-15
5
14%
5
20%
16-30
5
14%
5
20%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
9
24%
7
28%
61-75
8
22%
5
20%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
50%
76-90

Забито

31
26
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
10%
1
4%
1-15
6
19%
6
23%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
2
6%
3
12%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
9
29%
29%
6
23%
76-90

Пропущено

21
17
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
14%
6
35%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
24%
2
12%
76-90

Забито

68
51
29 В 1-м тайме 24
39 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
8
12%
3
6%
1-15
11
16%
11
22%
16-30
10
15%
10
20%
31-45
7
10%
4
8%
46-60
15
22%
12
24%
61-75
17
25%
11
22%
76-90

Пропущено

31
29
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
3
10%
8
28%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
8
26%
2
7%
31-45
4
13%
6
21%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
7
23%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0
Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1
Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4
Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 31 17 8 6 51 - 30 59
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 31 14 10 7 52 - 33 52
5. Ницца Заявка 31 15 7 9 41 - 27 51
6. Монако Заявка 31 14 8 9 47 - 32 50
7. Лилль Заявка 31 12 12 7 39 - 36 48
8. Лион Заявка 31 12 11 8 44 - 40 47
9. Ланс Заявка 31 13 8 10 48 - 40 47
10. Нант Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
11. Монпелье Заявка 31 12 5 14 44 - 44 41
12. Брест Заявка 31 10 9 12 39 - 45 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 31 8 9 14 35 - 45 33
15. Труа Заявка 31 8 8 15 29 - 44 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
4. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
8. Марсель Заявка 16 7 5 4 26 - 17 26
9. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
10. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
11. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 16 8 3 5 21 - 12 27
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Лион Заявка 15 4 6 5 16 - 20 18
10. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
12. Монпелье Заявка 15 5 2 8 19 - 24 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    ПСЖ 97.1% (34)
    X 0% (0)
    Марсель 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Марсель
    1.40
    5.80
    8.50
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    Где смотреть матч ПСЖ - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель

    Исход игры
    ПСЖ
    97.1% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Марсель
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (24)
    Меньше
    25% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (24)
    Нет
    25% (8)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    52.9% (18)
    2:0 ПСЖ
    20.6% (7)
    3:1 ПСЖ
    11.8% (4)
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