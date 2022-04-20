Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
16' Undefined phrase: football_event_Де Превиль Николя
22' Желтая карточкаЛапорт Жульен
36' Желтая карточкаАмаду Ибраим
81' Желтая карточкаМендес Убулан
84' Желтая карточкаНгетте Опа
1:0
90' ГолУттара Данго
Ход матча
22'
36'
81'
84'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы
-
5 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
9 Угловые
-
2 Офсайды
-
13 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
42 Владение мячом, %
Владение мячом
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
23
Куяте
Кики
32
Амаду
Ибраим
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
-
32 Амаду ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
- Нападающий
-
34 Мафута ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лорьян
Метц
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|7 (2)
|0.21
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|0.15
|Коне Ибраима
|5
|0.15
|Монкондю Томас
|3
|0.09
|Сумано Самбу
|3
|0.09
|Лапорт Жульен
|2
|0.06
|Ле Фе Энцо
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|5
|0.15
|Сентонз Фабьен
|4
|0.12
|Булая Фарид
|3
|0.09
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.09
|Нгетте Опа
|2
|0.06
|Маига Хабиб
|2
|0.06
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Амаду Ибраим
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мафута Луи
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|7
|0
|Мендес Убулан
|4
|1
|Дженц Мориц
|4
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|9
|1
|Куяте Кики
|7
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Пажо Венсан
|5
|1
|Сарр Пап
|6
|0
|Траоре Бубакар
|5
|0
|Де Превиль Николя
|4
|0
|Амаду Ибраим
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Ньяне Ибраима
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Нгетте Опа
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
11%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
33%
1
8%
76-90
Пропущено
16
31
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
4
25%
9
29%
29%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
5
31%
6
19%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
3
19%
1
6%
76-90
Пропущено
35
29
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
11%
3
10%
1-15
6
17%
5
17%
16-30
5
14%
6
21%
31-45
6
17%
5
17%
46-60
7
20%
3
10%
61-75
7
20%
7
24%
76-90
Забито
34
28
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
11 Не забивали 14
4
12%
5
18%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
6
18%
7
25%
31-45
5
15%
5
18%
46-60
6
18%
5
18%
61-75
9
26%
2
7%
76-90
Пропущено
51
60
21 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 26
7
14%
7
12%
1-15
9
18%
9
15%
16-30
5
10%
10
17%
31-45
10
20%
14
23%
46-60
8
16%
7
12%
61-75
12
24%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0
Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0
Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Метц - Клермон 1:1 Бордо - Метц 3:1 Метц - Монако 1:2 Метц - Веен Висбаден 2:0
Ренн - Метц 6:1 Метц - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|51 - 34
|56
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|8.
|Лион
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|51 - 43
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|44 - 46
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 64
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|5.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 26
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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