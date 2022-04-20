Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Сегодняшная посещаемость составляет 13554 болельщиков

99' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лорьян будет все-таки засчитан.

96' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

94' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

92' Пап Матар Сарр из команды Метц разыграл угловой с левого угла.

91' Мафута Луи нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

91' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Лорьян

90' Пап Матар Сарр из команды Метц подал угловой справа.

90' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лапорт Жульен из команды Лорьян

90' Жемерсон де Жесус завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

89' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Пап Матар Сарр из команды Метц подал угловой слева.

89' Уттара Данго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Метц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

87' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Тактическая замена. Нгетте Опа уходит с поля и его заменяет Ленни Йозеф

85' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

84' Нгетте Опа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Мбенге Амаду из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Мендес Убулан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Должен был быть гол! Лорьенте Арман имел отличный шанс, но Александр Укиджа не дал голу состоятся!

71' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

68' Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Метц

67' Буасгар Кентен не смог попасть в створ ударом издали

67' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Метц выполняет удар от ворот.

66' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Лорьян

63' Пап Матар Сарр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Тактическая замена. Н'Дорам Кевин уходит с поля и его заменяет Пап Матар Сарр

61' Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Метц

58' Лорьенте Арман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Лорьян

55' Н'Дорам Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Отличные скиллы показывает Н'Дорам Кевин , обводя своих соперников

54' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Метц

53' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Лорьян выполняет удар от ворот.

48' Микельбрансис Вильям не смог попасть в створ ударом издали

48' Удар от ворот произведет Лорьян

48' Ламкель Зе Дидье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Второй тайм начался