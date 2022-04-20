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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
1:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
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Де Превиль Николя
22' Желтая карточка
Лапорт Жульен
36' Желтая карточка
Амаду Ибраим
81' Желтая карточка
Мендес Убулан
84' Желтая карточка
Нгетте Опа
1:0
90' Гол
Уттара Данго
90'+9

Ход матча

16'
 
Де Превиль Николя
22'
Лапорт Жульен
 
36'
 
Амаду Ибраим
46'
 
Мбенге Амаду
Амаду Ибраим
62'
 
Сарр Пап
Н'Дорам Кевин
65'
Буасгар Кентен
Моффи Теремас
 
73'
 
Нгетте Опа
Ламкель Зе Дидье
76'
Лемуан Фабьен
Инносент Бонке
 
81'
Мендес Убулан
 
84'
 
Нгетте Опа
84'
Сумано Самбу
Ле Фе Энцо
 
85'
Уттара Данго
Лорьенте Арман
 
85'
 
Йосеф Ленни
Нгетте Опа
85'
 
Мафута Луи
Де Превиль Николя
90'
Уттара Данго
(Коне Ибраима)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 9 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 13 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 42 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
8
Инносент
Бонке
6
Абергель
Лоран
13
Моффи
Теремас
9
Коне
Ибраима
28
Лорьенте
Арман
16
Укиджа
Александр
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
32
Амаду
Ибраим
25
Микельбрансис
Вильям
8
Траоре
Бубакар
6
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
9
Де
Превиль
Николя
22
Ламкель
Зе
Дидье
Лорьян
4-3-3
Метц
3-5-2

История личных встреч

Лорьян
Метц

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л1
5:1
Л1
3:3
Л1
0:4
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
К
0:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (2) 0.21
Лорьенте Арман 5 (1) 0.15
Коне Ибраима 5 0.15
Монкондю Томас 3 0.09
Сумано Самбу 3 0.09
Лапорт Жульен 2 0.06
Ле Фе Энцо 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 5 0.15
Сентонз Фабьен 4 0.12
Булая Фарид 3 0.09
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.09
Нгетте Опа 2 0.06
Маига Хабиб 2 0.06
Сарр Пап 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мафута Луи 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 9 1
Куяте Кики 7 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Сарр Пап 6 0
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Амаду Ибраим 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Ньяне Ибраима 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Укиджа Александр 2 0
Делен Тома 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Нгетте Опа 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
11%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
33%
1
8%
76-90

Пропущено

16
31
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
4
25%
9
29%
29%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
5
31%
6
19%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Пропущено

35
29
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
11%
3
10%
1-15
6
17%
5
17%
16-30
5
14%
6
21%
31-45
6
17%
5
17%
46-60
7
20%
3
10%
61-75
7
20%
7
24%
76-90

Забито

34
28
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
11 Не забивали 14
4
12%
5
18%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
6
18%
7
25%
31-45
5
15%
5
18%
46-60
6
18%
5
18%
61-75
9
26%
2
7%
76-90

Пропущено

51
60
21 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 26
7
14%
7
12%
1-15
9
18%
9
15%
16-30
5
10%
10
17%
31-45
10
20%
14
23%
46-60
8
16%
7
12%
61-75
12
24%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0
Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0
Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Метц - Клермон 1:1 Бордо - Метц 3:1 Метц - Монако 1:2 Метц - Веен Висбаден 2:0
Ренн - Метц 6:1 Метц - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Лорьян 1:0 Метц онлайн

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