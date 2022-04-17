Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Раймон Копа
История личных встреч
Анже
ПСЖ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|8 (3)
|0.25
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.19
|Фюльжени Анжело
|5
|0.16
|Траоре Исмаэль
|3
|0.09
|Баокен Стефан
|2
|0.06
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Ромен Тома
|2
|0.06
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.06
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Думбия Сулейман
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|22 (3)
|0.69
|Неймар
|11 (2)
|0.34
|Данилу Перейра
|5
|0.16
|Икарди Мауро
|4
|0.13
|Месси Лионель
|3
|0.09
|Хакими Ашраф
|3
|0.09
|Ди Мария Анхель
|3
|0.09
|Эррера Андер
|3
|0.09
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.09
|Маркиньос Маркос
|3
|0.09
|Дракслер Юлиан
|2
|0.06
|Керер Тило
|2
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.03
|Верратти Марко
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Кимпембе Преснел
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|8
|1
|Ромен Тома
|8
|0
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Мангани Тома
|5
|0
|Чо Мохамед-Али
|3
|1
|Кабо Джимми
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|4
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|11
|0
|Мбаппе Килиан
|9
|0
|Неймар
|6
|0
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мендеш Нуну
|3
|0
|Паредес Леандро
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
6%
3
10%
1-15
3
19%
6
19%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
3
19%
6
19%
61-75
3
19%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
5
25%
3
14%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
4
20%
5
24%
76-90
Забито
19
39
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
11%
6
15%
1-15
2
11%
5
13%
16-30
4
21%
6
15%
31-45
5
26%
5
13%
46-60
3
16%
9
23%
61-75
3
16%
8
21%
76-90
Пропущено
27
11
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
7
26%
1
9%
16-30
1
4%
3
27%
31-45
6
22%
3
27%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
7
26%
2
18%
76-90
Забито
35
70
15 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 39
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
3
9%
9
13%
1-15
5
14%
11
16%
16-30
7
20%
11
16%
31-45
8
23%
7
10%
46-60
6
17%
15
21%
61-75
6
17%
17
24%
76-90
Пропущено
47
32
19 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
7
15%
3
9%
1-15
10
21%
5
16%
16-30
2
4%
9
28%
31-45
10
21%
4
13%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
11
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0
Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0
ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|72 - 30
|74
|2.
|Марсель
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|52 - 32
|59
|3.
|Ренн
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|69 - 34
|56
|4.
|Ницца
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|43 - 28
|54
|5.
|Страсбург
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|53 - 34
|53
|6.
|Монако
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|50 - 34
|53
|7.
|Лион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|50 - 41
|50
|8.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|50 - 41
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 35
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|44 - 44
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 47
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|34 - 35
|37
|14.
|Анже
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|36 - 46
|34
|15.
|Труа
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 45
|33
|16.
|Лорьян
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|32 - 52
|31
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|35 - 62
|30
|18.
|Клермон
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|32 - 61
|29
|19.
|Бордо
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|42 - 77
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|29 - 58
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|4.
|Страсбург
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|6.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|8.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Марсель
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 15
|19
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 12
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|6.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Лион
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|12.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Клермон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 33
|15
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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Прогнозы на матч Анже - ПСЖ
Исход игры
Анже
0% (0)
Ничья
1.7% (1)
ПСЖ
98.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (32)
Меньше
44.83% (26)
Обе команды забьют
Да
39.66% (23)
Нет
60.34% (35)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
38.3% (23)
1:3 ПСЖ
20% (12)
1:2 ПСЖ
16.7% (10)
0:3 ПСЖ
11.7% (7)
0:1 ПСЖ
3.3% (2)
0:4 ПСЖ
3.3% (2)
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