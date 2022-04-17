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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
Прогнозы 60
Анже 0% (0)
X 1.7% (1)
ПСЖ 98.3% (59)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
ПСЖ
8.10
5.30
1.42
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Анже
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед

История матчей

Л1
2:1
К
5:0
Л1
0:1
Л1
6:1
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:5
К
0:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
0:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 8 (3) 0.25
Мангани Тома 6 (5) 0.19
Фюльжени Анжело 5 0.16
Траоре Исмаэль 3 0.09
Баокен Стефан 2 0.06
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Ромен Тома 2 0.06
Чо Мохамед-Али 2 0.06
Бенталеб Набиль 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 22 (3) 0.69
Неймар 11 (2) 0.34
Данилу Перейра 5 0.16
Икарди Мауро 4 0.13
Месси Лионель 3 0.09
Хакими Ашраф 3 0.09
Ди Мария Анхель 3 0.09
Эррера Андер 3 0.09
Гуэйе Идрисса 3 0.09
Маркиньос Маркос 3 0.09
Дракслер Юлиан 2 0.06
Керер Тило 2 0.06
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 8 1
Ромен Тома 8 0
Буфаль Софьян 6 0
Мангани Тома 5 0
Чо Мохамед-Али 3 1
Кабо Джимми 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 4 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Бенталеб Набиль 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 11 0
Мбаппе Килиан 9 0
Неймар 6 0
Кимпембе Преснел 5 0
Хакими Ашраф 3 1
Гуэйе Идрисса 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мендеш Нуну 3 0
Паредес Леандро 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
6%
3
10%
1-15
3
19%
6
19%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
3
19%
6
19%
61-75
3
19%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
5
25%
3
14%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
4
20%
5
24%
76-90

Забито

19
39
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
11%
6
15%
1-15
2
11%
5
13%
16-30
4
21%
6
15%
31-45
5
26%
5
13%
46-60
3
16%
9
23%
61-75
3
16%
8
21%
76-90

Пропущено

27
11
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
7
26%
1
9%
16-30
1
4%
3
27%
31-45
6
22%
3
27%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
7
26%
2
18%
76-90

Забито

35
70
15 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 39
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
3
9%
9
13%
1-15
5
14%
11
16%
16-30
7
20%
11
16%
31-45
8
23%
7
10%
46-60
6
17%
15
21%
61-75
6
17%
17
24%
76-90

Пропущено

47
32
19 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
7
15%
3
9%
1-15
10
21%
5
16%
16-30
2
4%
9
28%
31-45
10
21%
4
13%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
11
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0
Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0
ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 23 5 4 72 - 30 74
2. Марсель Заявка 32 17 8 7 52 - 32 59
3. Ренн Заявка 32 17 5 10 69 - 34 56
4. Ницца Заявка 32 16 7 9 43 - 28 54
5. Страсбург Заявка 32 14 11 7 53 - 34 53
6. Монако Заявка 32 15 8 9 50 - 34 53
7. Лион Заявка 32 13 11 8 50 - 41 50
8. Ланс Заявка 32 14 8 10 50 - 41 50
9. Лилль Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
10. Нант Заявка 32 13 8 11 41 - 35 47
11. Монпелье Заявка 32 12 6 14 44 - 44 42
12. Брест Заявка 32 10 9 13 40 - 47 39
13. Реймс Заявка 32 8 13 11 34 - 35 37
14. Анже Заявка 32 8 10 14 36 - 46 34
15. Труа Заявка 32 8 9 15 30 - 45 33
16. Лорьян Заявка 32 7 10 15 32 - 52 31
17. Сент-Этьен Заявка 32 7 9 16 35 - 62 30
18. Клермон Заявка 32 7 8 17 32 - 61 29
19. Бордо Заявка 32 5 11 16 42 - 77 26
20. Метц Заявка 32 4 12 16 29 - 58 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
3. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
4. Страсбург Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
6. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
7. Ланс Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
8. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
9. Марсель Заявка 16 7 5 4 26 - 17 26
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 16 4 7 5 15 - 15 19
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 16 8 3 5 21 - 12 27
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
6. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
7. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Лион Заявка 15 4 6 5 16 - 20 18
12. Монпелье Заявка 15 5 2 8 19 - 24 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Клермон Заявка 16 4 3 9 15 - 33 15
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
18. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Анже - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 9 часов 51 минуту.

    Главный судья: Амель Йоан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Анже 0% (0)
    X 1.7% (1)
    ПСЖ 98.3% (59)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    ПСЖ
    8.10
    5.30
    1.42
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Анже - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Анже - ПСЖ

    Исход игры
    Анже
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (1)
    ПСЖ
    98.3% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (32)
    Меньше
    44.83% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    39.66% (23)
    Нет
    60.34% (35)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    38.3% (23)
    1:3 ПСЖ
    20% (12)
    1:2 ПСЖ
    16.7% (10)
    0:3 ПСЖ
    11.7% (7)
    0:1 ПСЖ
    3.3% (2)
    0:4 ПСЖ
    3.3% (2)
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