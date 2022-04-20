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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
2:0
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
37' Гол
Кошта Давид
70' Желтая карточка
Кошта Давид
2:0
75' Гол
Ганаго Игнатиус
90'+5

Ход матча

37'
Кошта Давид
(Клаусс Жонатан)
1:0
61'
 
Молле Флоран
Жермен Валер
61'
 
Саванье Тежи
Делайе Саша
68'
Франковски Пшемыслав
Клаусс Жонатан
 
68'
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
 
70'
Кошта Давид
 
74'
 
Ферри Жордан
Леруа Лео
74'
 
Вахи Элю
Мавидиди Стефи
74'
Берг Патрик
Кошта Давид
 
75'
Ганаго Игнатиус
(Франковски Пшемыслав)
2:0
82'
Саид Уэсли
Сотока Флориан
 
82'
Каюзак Янник
Дукуре Шейк
 
88'
 
Джоаккини Николас
Кабелла Реми

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 11 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 48 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
1
Фариньес
Вилькер
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
5
Вух
Кристофер
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
3
Мачадо
Дейвер
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
8
Ойонго
Амбруаз
13
Шотар
Жорис
18
Леруа
Лео
34
Делайе
Саша
22
Кабелла
Реми
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
Ланс
3-4-1-2
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Монпелье

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 10 (1) 0.3
Фофана Секо 7 0.21
Франковски Пшемыслав 5 0.15
Сотока Флориан 5 (2) 0.15
Саид Уэсли 5 0.15
Клаусс Жонатан 4 0.12
Ганаго Игнатиус 4 0.12
Какута Гаэль 3 (1) 0.09
Кошта Давид 2 0.06
Дукуре Шейк 1 0.03
Айдара Массадио 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Вух Кристофер 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.24
Вахи Элю 8 0.24
Саванье Тежи 7 (2) 0.21
Молле Флоран 6 0.18
Жермен Валер 4 0.12
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.12
Коцца Николя 2 0.06
Делор Анди 2 0.06
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Дукуре Шейк 7 1
Дансо Кевин 6 1
Сотока Флориан 7 0
Айдара Массадио 5 1
Гради Жонатан 6 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Каюзак Янник 1 1
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Кошта Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 10 1
Саванье Тежи 8 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Мавидиди Стефи 4 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Макуана Бени 3 0
Коцца Николя 1 1
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Эстев Максим 2 0
Омлин Йонас 0 1
Лаборд Гаэтан 1 0
Леруа Лео 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
19
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
4
13%
4
21%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
7
23%
6
32%
31-45
7
23%
4
21%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
4
13%
4
21%
76-90

Пропущено

15
26
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
6
40%
3
12%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
2
13%
9
35%
76-90

Забито

19
25
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
4
21%
4
16%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
3
16%
4
16%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
5
26%
4
16%
76-90

Пропущено

27
20
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
15%
2
10%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
8
30%
30%
2
10%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
4
15%
6
30%
76-90

Забито

50
44
25 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
8
16%
8
18%
1-15
7
14%
5
11%
16-30
10
20%
10
23%
31-45
9
18%
9
20%
46-60
7
14%
4
9%
61-75
9
18%
8
18%
76-90

Пропущено

42
46
22 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
6
14%
7
15%
1-15
2
5%
9
20%
16-30
14
33%
5
11%
31-45
7
17%
2
4%
46-60
7
17%
8
17%
61-75
6
14%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1
Метц - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2
Монпелье
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2
Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ланс 2:0 Монпелье онлайн

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