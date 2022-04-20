Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
1:0
37' ГолКошта Давид
70' Желтая карточкаКошта Давид
2:0
75' ГолГанаго Игнатиус
Ход матча
37'
1:0
70'
75'
Статистика матча
-
2 Голы
-
4 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
5 Угловые
-
1 Офсайды
-
11 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
48 Владение мячом, %
Владение мячом
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
14
Эстев
Максим
13
Шотар
Жорис
18
Леруа
Лео
34
Делайе
Саша
22
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
34 Лувеу АдриенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Монпелье
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|10 (1)
|0.3
|Фофана Секо
|7
|0.21
|Франковски Пшемыслав
|5
|0.15
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.15
|Саид Уэсли
|5
|0.15
|Клаусс Жонатан
|4
|0.12
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.12
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.09
|Кошта Давид
|2
|0.06
|Дукуре Шейк
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|1
|0.03
|Банза Симон
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Вух Кристофер
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.24
|Вахи Элю
|8
|0.24
|Саванье Тежи
|7 (2)
|0.21
|Молле Флоран
|6
|0.18
|Жермен Валер
|4
|0.12
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.12
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Делор Анди
|2
|0.06
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|9
|0
|Дукуре Шейк
|7
|1
|Дансо Кевин
|6
|1
|Сотока Флориан
|7
|0
|Айдара Массадио
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Каюзак Янник
|1
|1
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Кошта Давид
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|10
|1
|Саванье Тежи
|8
|2
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Коцца Николя
|1
|1
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Омлин Йонас
|0
|1
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
19
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
4
13%
4
21%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
7
23%
6
32%
31-45
7
23%
4
21%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
4
13%
4
21%
76-90
Пропущено
15
26
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
6
40%
3
12%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
2
13%
9
35%
76-90
Забито
19
25
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
4
21%
4
16%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
3
16%
4
16%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
5
26%
4
16%
76-90
Пропущено
27
20
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
15%
2
10%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
8
30%
30%
2
10%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
4
15%
6
30%
76-90
Забито
50
44
25 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
8
16%
8
18%
1-15
7
14%
5
11%
16-30
10
20%
10
23%
31-45
9
18%
9
20%
46-60
7
14%
4
9%
61-75
9
18%
8
18%
76-90
Пропущено
42
46
22 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
6
14%
7
15%
1-15
2
5%
9
20%
16-30
14
33%
5
11%
31-45
7
17%
2
4%
46-60
7
17%
8
17%
61-75
6
14%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1
Метц - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2
Монпелье
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2
Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|51 - 34
|56
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|8.
|Лион
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|51 - 43
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|44 - 46
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 64
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|5.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 26
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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