Второй тайм

95' Ланс заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Удар от ворот произведет Монпелье

92' Как он промахнулся? Саид Уэсли имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Суке Арно из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Ланс

87' Шотар Жорис из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Ланс

84' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Мачадо Дейвер из команды Ланс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

82' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

80' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ланс выполняет удар от ворот.

77' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Г О О О О О О Л - Ганаго Игнатиус из команды Ланс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

74' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Берг Патрик

73' Игрок Мавидиди Стефи из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

72' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Саванье Тежи бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

70' Давид Коста получил желтую карточку от судьи

70' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Игрок команды Ланс нанес удар, но мяч был заблокирован

69' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Мачадо Дейвер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Дансо Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Матч возобновлен

66' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Саванье Тежи нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

64' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Вилькер Фаринеc держит все под контролем

62' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удар от ворот произведет Монпелье

60' Фофана Секо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

60' Гради Жонатан из команды Ланс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

58' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Фариньес Вилькер взял и забрал мяч на выходе

56' Делайе Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ланс выполняет удар от ворот.

52' Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

51' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Фариньес Вилькер взял и забрал мяч на выходе

50' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ланс выполняет удар от ворот.

48' Делайе Саша из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара