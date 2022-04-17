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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Ницца
Прогнозы 61
Монако 88.5% (54)
X 9.8% (6)
Ницца 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ницца
1.91
3.90
4.33
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Монако
Ницца

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

30 матчей

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:2
К
0:2
Л1
2:1
Л1
1:2
ТМС
2:3
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
4:0
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
0:1
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
0:0
К
1:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 19 (7) 0.59
Фолланд Кевин 7 (1) 0.22
Диоп Софьян 6 0.19
Желсон Мартиньш 4 0.13
Боаду Мирон 3 0.09
Кайо Энрике 2 0.06
Головин Александр 2 0.06
Скардовелли Вандерсон 2 0.06
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.31
Делор Анди 10 (2) 0.31
Дольберг Каспер 7 (2) 0.22
Клюйверт Джастин 3 0.09
Тюрам Кефрен 3 0.09
Аталь Юсеф 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Лемина Марио 2 0.06
Бар Мельвен 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Гессан Эванн 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 7 1
Фолланд Кевин 7 0
Диоп Софьян 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Агилар Рубен 4 0
Дисаси Аксель 4 0
Кайо Энрике 4 0
Бадьяшиль Бенуа 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Головин Александр 1 1
Скардовелли Вандерсон 2 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Желсон Мартиньш 2 0
Нико Ковач 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 3
Лемина Марио 6 1
Клюйверт Джастин 5 1
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Аталь Юсеф 4 0
Бар Мельвен 4 0
Делор Анди 3 0
Гуйри Амин 3 0
Гессан Эванн 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
21
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
4
13%
4
19%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
6
19%
1
5%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
6
19%
2
10%
61-75
6
19%
9
43%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
5%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
7
35%
3
14%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
4
20%
7
33%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
7
44%
76-90

Забито

52
42
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 14
11 Не забивали 12
5
10%
6
14%
1-15
7
13%
3
7%
16-30
10
19%
4
10%
31-45
12
23%
7
17%
46-60
8
15%
6
14%
61-75
10
19%
16
38%
76-90

Пропущено

32
28
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
6
19%
2
7%
1-15
4
13%
5
18%
16-30
7
22%
6
21%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
7
22%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Метц - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0
Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1
Ницца
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 23 5 4 72 - 30 74
2. Марсель Заявка 32 17 8 7 52 - 32 59
3. Ренн Заявка 32 17 5 10 69 - 34 56
4. Ницца Заявка 32 16 7 9 43 - 28 54
5. Страсбург Заявка 32 14 11 7 53 - 34 53
6. Монако Заявка 32 15 8 9 50 - 34 53
7. Лион Заявка 32 13 11 8 50 - 41 50
8. Ланс Заявка 32 14 8 10 50 - 41 50
9. Лилль Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
10. Нант Заявка 32 13 8 11 41 - 35 47
11. Монпелье Заявка 32 12 6 14 44 - 44 42
12. Брест Заявка 32 10 9 13 40 - 47 39
13. Реймс Заявка 32 8 13 11 34 - 35 37
14. Анже Заявка 32 8 10 14 36 - 46 34
15. Труа Заявка 32 8 9 15 30 - 45 33
16. Лорьян Заявка 32 7 10 15 32 - 52 31
17. Сент-Этьен Заявка 32 7 9 16 35 - 62 30
18. Клермон Заявка 32 7 8 17 32 - 61 29
19. Бордо Заявка 32 5 11 16 42 - 77 26
20. Метц Заявка 32 4 12 16 29 - 58 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
3. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
4. Страсбург Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
6. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
7. Ланс Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
8. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
9. Марсель Заявка 16 7 5 4 26 - 17 26
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 16 4 7 5 15 - 15 19
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 16 8 3 5 21 - 12 27
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
6. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
7. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Лион Заявка 15 4 6 5 16 - 20 18
12. Монпелье Заявка 15 5 2 8 19 - 24 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Клермон Заявка 16 4 3 9 15 - 33 15
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
18. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 7 часов 50 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Монако 88.5% (54)
    X 9.8% (6)
    Ницца 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ницца
    1.91
    3.90
    4.33
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Ницца

    Исход игры
    Монако
    88.5% (54)
    Ничья
    9.8% (6)
    Ницца
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.67% (37)
    Меньше
    38.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    68.33% (41)
    Нет
    31.67% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    52.5% (32)
    2:0 Монако
    16.4% (10)
    1:0 Монако
    11.5% (7)
    1:1 Ничья
    9.8% (6)
    3:0 Монако
    3.3% (2)
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