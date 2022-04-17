Франция: Лига 1 2021-2022
История личных встреч
Монако
Ницца
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
30 матчей
56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|19 (7)
|0.59
|Фолланд Кевин
|7 (1)
|0.22
|Диоп Софьян
|6
|0.19
|Желсон Мартиньш
|4
|0.13
|Боаду Мирон
|3
|0.09
|Кайо Энрике
|2
|0.06
|Головин Александр
|2
|0.06
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.03
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.31
|Делор Анди
|10 (2)
|0.31
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.22
|Клюйверт Джастин
|3
|0.09
|Тюрам Кефрен
|3
|0.09
|Аталь Юсеф
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Лемина Марио
|2
|0.06
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Гессан Эванн
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|7
|1
|Фолланд Кевин
|7
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Агилар Рубен
|4
|0
|Дисаси Аксель
|4
|0
|Кайо Энрике
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Головин Александр
|1
|1
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|3
|Лемина Марио
|6
|1
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|Росарио Пабло
|6
|0
|Тодибо Жан-Клер
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Гессан Эванн
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
21
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
4
13%
4
19%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
6
19%
1
5%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
6
19%
2
10%
61-75
6
19%
9
43%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
5%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
7
35%
3
14%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
4
20%
7
33%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
7
44%
76-90
Забито
52
42
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 14
11 Не забивали 12
5
10%
6
14%
1-15
7
13%
3
7%
16-30
10
19%
4
10%
31-45
12
23%
7
17%
46-60
8
15%
6
14%
61-75
10
19%
16
38%
76-90
Пропущено
32
28
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
6
19%
2
7%
1-15
4
13%
5
18%
16-30
7
22%
6
21%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
7
22%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Метц - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0
Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1
Ницца
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|72 - 30
|74
|2.
|Марсель
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|52 - 32
|59
|3.
|Ренн
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|69 - 34
|56
|4.
|Ницца
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|43 - 28
|54
|5.
|Страсбург
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|53 - 34
|53
|6.
|Монако
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|50 - 34
|53
|7.
|Лион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|50 - 41
|50
|8.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|50 - 41
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 35
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|44 - 44
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 47
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|34 - 35
|37
|14.
|Анже
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|36 - 46
|34
|15.
|Труа
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 45
|33
|16.
|Лорьян
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|32 - 52
|31
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|35 - 62
|30
|18.
|Клермон
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|32 - 61
|29
|19.
|Бордо
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|42 - 77
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|29 - 58
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|4.
|Страсбург
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|6.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|8.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Марсель
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 15
|19
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 12
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|6.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Лион
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|12.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Клермон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 33
|15
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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Прогнозы на матч Монако - Ницца
Исход игры
Монако
88.5% (54)
Ничья
9.8% (6)
Ницца
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.67% (37)
Меньше
38.33% (23)
Обе команды забьют
Да
68.33% (41)
Нет
31.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Монако
52.5% (32)
2:0 Монако
16.4% (10)
1:0 Монако
11.5% (7)
1:1 Ничья
9.8% (6)
3:0 Монако
3.3% (2)
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