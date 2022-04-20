Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

96' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

95' Мулен Жесси получает желтую карточку за игру рукой

94' Менди Ариал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

90' Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...

89' Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Г О О О О Л - Байо Мохамед забивает ударом с правой ноги!

88' Отличные скиллы показывает Байо Мохамед , обводя своих соперников

88' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Джоко Упарин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Бальде Мама оказался удален с поля

84' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Конте Абду уходит с поля и его заменяет Яссер Ларуси

81' Удар от ворот произведет Клермон

81' Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Джоко Упарин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Игрок Бальде Мама из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

78' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Судье надоело, что Джоко Упарин тянет время и он наказал его горчичником

76' Удар от ворот произведет Клермон

76' Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Удар от ворот произведет Клермон

73' Игрок Мотиба Лебо из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Клермон

72' Коне Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

70' Рефери не любит споров - именно за это Доссу Жодель сейчас получил желтую

69' Труа выполняет удар от ворот.

68' Джоко Упарин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Клермон

63' Судья подбегает и показывает Байо Мохамед из команды Клермон отложенную желтую карточку за фол.

62' Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали

62' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Каборе Исса получил желтую карточку от судьи

59' Джоко Упарин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

57' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Коне Юссуф из команды Труа

53' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Коне Юссуф бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

49' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Аллевина Джим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.