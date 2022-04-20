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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
0:1
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
4' Желтая карточка
Мотиба Лебо
37' Желтая карточка
Сейду Алиду
48' Желтая карточка
Биллонг Жан-Клод
61' Желтая карточка
Каборе Исса
63' Желтая карточка
Байо Мохамед
70' Вторая желтая карточка
Сейду Алиду
70' Желтая карточка
Доссу Жодель
76' Желтая карточка
Джоко Упарин
85' Красная карточка
Бальде Мама
0:1
88' Гол
Байо Мохамед
90' Желтая карточка
Мулен Жесси
90'+9

Ход матча

4'
Мотиба Лебо
 
37'
 
Сейду Алиду
48'
 
Биллонг Жан-Клод
58'
Бьянкон Жулиан
Рами Адиль
 
58'
Тузгар Йоанн
Рипар Рено
 
58'
Бальде Мама
Угбо Ике
 
61'
Каборе Исса
 
63'
 
Байо Мохамед
66'
 
Доссу Жодель
Да Кунья Лукас
70'
 
Сейду Алиду
70'
 
Доссу Жодель
72'
 
Зедатка Аким
Хауи Саиф-Эдин
76'
 
Джоко Упарин
77'
Дингом Тристан
Мотиба Лебо
 
82'
Ларуси Яссер
Конте Абду
 
85'
Бальде Мама
 
88'
0:1
Байо Мохамед
90'
 
Киэ Грежон
Байо Мохамед
90'
Мулен Жесси
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 6 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 11 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 1 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 55 Владение мячом, %

Владение мячом

40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
2
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
3
Коне
Юссуф
12
Конте
Абду
26
Мотиба
Лебо
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
20
Рипар
Рено
13
Угбо
Ике
40
Джоко
Упарин
36
Сейду
Алиду
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
15
Менди
Ариал
19
Абдул-Самед
Салис
7
Маньен
Йоанн
6
Хауи
Саиф-Эдин
10
Да
Кунья
Лукас
27
Байо
Мохамед
11
Аллевина
Джим
Труа
5-4-1
Клермон
4-3-3

История личных встреч

Труа
Клермон

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
ТМС
0:0
Л2
3:2
Л2
1:2
Л2
2:4
Л2
0:1
КЛ
3:1
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
2:2
Л2
3:2
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.15
Бальде Мама 3 0.09
Рами Адиль 3 0.09
Тузгар Йоанн 3 0.09
Угбо Ике 3 0.09
Дингом Тристан 2 0.06
Рипар Рено 2 0.06
Мотиба Лебо 2 (1) 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Тардьё Флориан 1 (1) 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 11 (1) 0.33
Рашани Эльбасан 7 0.21
Доссу Жодель 3 0.09
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Киэ Грежон 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 10 0
Каборе Исса 6 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Н'Гессан Куаме 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 9 3
Гастьен Йоан 7 2
Сейду Алиду 5 2
Pascal Gastien 3 2
Ожье Флоран 5 0
Зедатка Аким 4 0
Доссу Жодель 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Биллонг Жан-Клод 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Аллевина Джим 1 0
Джоко Упарин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
11 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
20%
3
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
8
53%
76-90

Пропущено

16
34
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
13%
3
9%
1-15
3
19%
4
12%
16-30
2
13%
8
24%
31-45
5
31%
6
18%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
3
19%
8
24%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
33%
5
26%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
3
20%
1
5%
76-90

Пропущено

30
26
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
13%
3
12%
1-15
6
20%
4
15%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
7
23%
6
23%
61-75
4
13%
7
27%
76-90

Забито

30
34
20 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
5
17%
5
15%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
10
33%
6
18%
31-45
1
3%
6
18%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
7
23%
9
26%
76-90

Пропущено

46
60
19 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
6
13%
6
10%
1-15
9
20%
8
13%
16-30
4
9%
11
18%
31-45
12
26%
9
15%
46-60
8
17%
11
18%
61-75
7
15%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1
Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1
Клермон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Метц - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1
Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
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