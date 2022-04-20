Франция: Лига 1 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
18' Желтая карточкаТете
1:0
27' ПенальтиМунье Стив
30' Желтая карточкаФоссурье Жюльен
55' Желтая карточкаМендес Тьяго
58' Желтая карточкаСатриано Мартин
1:1
72' ГолДембеле Мусса
2:1
74' ГолКардона Ирвин
Ход матча
18'
27'
1:0
30'
55'
58'
72'
1:1
74'
2:1
83'
Статистика матча
-
2 Голы
-
5 Удары по воротам
-
3 Удары в створ
-
2 Угловые
-
0 Офсайды
-
15 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
2 Замены
-
33 Владение мячом, %
Владение мячом
40
Бизот
Марко
15
Мунье
Стив
17
Гюсто
Мало
15
Февр
Ромен
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
20
Тете
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
20 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
-
34 Ломами ИрвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Лион
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|11
|0.33
|Февр Ромен
|10 (5)
|0.3
|Мунье Стив
|7 (2)
|0.21
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.15
|Кардона Ирвин
|4
|0.12
|Сатриано Мартин
|4
|0.12
|Шардонне Брендан
|3
|0.09
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|15 (5)
|0.45
|Токо-Экамби Карл
|10 (2)
|0.3
|Пакета Лукас
|8 (1)
|0.24
|Ауа Уссем
|3
|0.09
|Денайер Джейсон
|3
|0.09
|Шакири Джердан
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|6
|0
|Агум Люсьен
|6
|0
|Эрей Кристоф
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Белькебла Арис
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дюбуа Лео
|4
|0
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
19
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
2
9%
7
37%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
8
35%
2
11%
61-75
6
26%
3
16%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
20%
2
10%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
24%
2
10%
61-75
7
28%
8
40%
76-90
Забито
20
34
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
2
10%
6
18%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
4
20%
6
18%
61-75
3
15%
8
24%
76-90
Пропущено
22
21
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
6
29%
76-90
Забито
43
53
15 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
5
12%
7
13%
1-15
4
9%
8
15%
16-30
6
14%
10
19%
31-45
7
16%
9
17%
46-60
12
28%
8
15%
61-75
9
21%
11
21%
76-90
Пропущено
47
41
23 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
21 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 25
8
17%
5
12%
1-15
7
15%
5
12%
16-30
8
17%
5
12%
31-45
4
9%
9
22%
46-60
9
19%
3
7%
61-75
11
23%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0
Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0
Лион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1
Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|51 - 34
|56
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|8.
|Лион
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|51 - 43
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|44 - 46
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 64
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|5.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 26
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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