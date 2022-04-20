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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
2:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
18' Желтая карточка
Тете
1:0
27' Пенальти
Мунье Стив
30' Желтая карточка
Фоссурье Жюльен
55' Желтая карточка
Мендес Тьяго
58' Желтая карточка
Сатриано Мартин
1:1
72' Гол
Дембеле Мусса
2:1
74' Гол
Кардона Ирвин
90'+4

Ход матча

18'
 
Тете
27'
Мунье Стив
1:0
30'
Фоссурье Жюльен
 
55'
 
Мендес Тьяго
56'
Кардона Ирвин
Онора Франк
 
58'
Сатриано Мартин
 
70'
 
Баркола Бредли
Ауа Уссем
72'
1:1
Дембеле Мусса
(Тете)
74'
Кардона Ирвин
(Фоссурье Жюльен)
2:1
76'
Маньетти Уго
Сатриано Мартин
 
83'
 
Кадевере Тино
Тете
83'
 
Рен-Аделед Жефф
Эмерсон Палмиери

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 15 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 2 Замены
  • 33 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Новости
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
22
Фоссурье
Жюльен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
11
Сатриано
Мартин
30
Поллерсбек
Юлиан
17
Гюсто
Мало
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
15
Февр
Ромен
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
20
Тете
9
Дембеле
Мусса
II
8
Ауа
Уссем
Брест
4-4-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Брест
Лион

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
КЛ
3:1
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 11 0.33
Февр Ромен 10 (5) 0.3
Мунье Стив 7 (2) 0.21
Ле Дуарон Жереми 5 0.15
Кардона Ирвин 4 0.12
Сатриано Мартин 4 0.12
Шардонне Брендан 3 0.09
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Фоссурье Жюльен 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 15 (5) 0.45
Токо-Экамби Карл 10 (2) 0.3
Пакета Лукас 8 (1) 0.24
Ауа Уссем 3 0.09
Денайер Джейсон 3 0.09
Шакири Джердан 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Тете 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 6 0
Агум Люсьен 6 0
Эрей Кристоф 5 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Мунье Стив 2 0
Белькебла Арис 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Фоссурье Жюльен 1 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дюбуа Лео 4 0
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
2
9%
7
37%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
8
35%
2
11%
61-75
6
26%
3
16%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
20%
2
10%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
24%
2
10%
61-75
7
28%
8
40%
76-90

Забито

20
34
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
2
10%
6
18%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
4
20%
6
18%
61-75
3
15%
8
24%
76-90

Пропущено

22
21
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
6
29%
76-90

Забито

43
53
15 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
5
12%
7
13%
1-15
4
9%
8
15%
16-30
6
14%
10
19%
31-45
7
16%
9
17%
46-60
12
28%
8
15%
61-75
9
21%
11
21%
76-90

Пропущено

47
41
23 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
21 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 25
8
17%
5
12%
1-15
7
15%
5
12%
16-30
8
17%
5
12%
31-45
4
9%
9
22%
46-60
9
19%
3
7%
61-75
11
23%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0
Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0
Лион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1
Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Брест: 33%, Лион: 67%.
  • 47'
    Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Мендес Тьяго наказан за толчок Мунье Стив
  • 46'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Сатриано Мартин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Кастелло Лукеба
  • 45'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 33%, Лион: 67%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 44'
    Дембеле Мусса II из команды Лион нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 44'
    Пакета Лукас разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 43'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Тете из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тете и Мало Густо из команды Лион.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Брест пытается что-то создать.
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Тете
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 31%, Лион: 69%.
  • 40'
    Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Шардонне Брендан из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    40'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 39'
    Мунье Стив из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 39'
    Брест пытается что-то создать.
  • 39'
    Дембеле Мусса II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 39'
    Дембеле Мусса II из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Онора Франк из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 38'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Брест начинает контратаку
  • 38'
    Лион пытается что-то создать.
  • 37'
    Лион контролирует мяч.
  • 36'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 36'
    Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 28%, Лион: 72%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Пакета Лукас нарушает правила. Ласне Пол пострадал
  • 35'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Ауа Уссем.
  • 34'
    Лион пытается что-то создать.
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 33'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 33'
    Ауа Уссем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 33'
    Плохо сыграл Брассье Лилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Тете из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Лион пытается что-то создать.
  • 32'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    31'
    Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 30%, Лион: 70%.
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    30'
    Фоссурье Жюльен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    30'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Эмерсон Палмиери.
  • 30'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Февр Ромен нарушает правила. Белькебла Арис пострадал
  • 29'
    Лион контролирует мяч.
  • 28'
    Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О О Л - Мунье Стив из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джулиан Поллерсбек прыгнул не в ту сторону.
  • 27'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Брест пробьет пенальти!
  • 27'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    26'
    ПЕНАЛЬТИ! - Кастелло Лукеба играет рукой в штрафной! Кастелло Лукеба вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • Фол, нарушение
    25'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион опасно и грубо сыграл. Сатриано Мартин пострадал.
  • 25'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шардонне Брендан из команды Брест.
  • 25'
    Тете из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 25'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 27%, Лион: 73%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса II
  • 24'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Мунье Стив из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Брест начинает контратаку
  • 24'
    Лион контролирует мяч.
  • 23'
    Онора Франк пробует нанести удар издали, но Джулиан Поллерсбек держит все под контролем
  • 23'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Онора Франк и Мунье Стив из команды Брест.
  • 23'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса II
  • Фол, нарушение
    22'
    Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
  • 22'
    Поллерсбек Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Ласне Пол из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Лион пытается что-то создать.
  • 21'
    Лион пытается что-то создать.
  • 20'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 24%, Лион: 76%.
  • 20'
    Белькебла Арис из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 20'
    Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    18'
    Тете - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Тете из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
  • 18'
    Мунье Стив из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
  • 18'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Дембеле Мусса II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 17'
    Мало Густо из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Тете из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Ауа Уссем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Мунье Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 21%, Лион: 79%.
  • 14'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Сатриано Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест поставил подножку. Пострадал Тете
  • 13'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    12'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой слева.
  • 12'
    Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 12'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 11'
    Лион пытается что-то создать.
  • 11'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    10'
    Назначен штрафной. Пострадал Дюверн Жан-Кевин, его свалил Тете.
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 26%, Лион: 74%.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Ауа Уссем из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Тете
  • 8'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лион пытается что-то создать.
  • 6'
    Лион контролирует мяч.
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Лион: 50%.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Брест начинает контратаку
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Брест 2:1 Лион онлайн

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