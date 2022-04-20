Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Брест

44' Пакета Лукас разрезает оборону соперника отличным пасом

43' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Тете из команды Лион отправил кросс в штрафную...

42' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тете и Мало Густо из команды Лион

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Шардонне Брендан из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Дембеле Мусса II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

38' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Брест

36' Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали

35' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Брест

33' Плохо сыграл Брассье Лилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Тете из команды Лион отправил кросс в штрафную...

32' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Фоссурье Жюльен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О О Л - Мунье Стив из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джулиан Поллерсбек прыгнул не в ту сторону.

27' После проверки VAR судья не изменил решения - Брест пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' ПЕНАЛЬТИ! - Кастелло Лукеба играет рукой в штрафной! Кастелло Лукеба вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

25' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шардонне Брендан из команды Брест

25' Тете из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

25' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Онора Франк пробует нанести удар издали, но Джулиан Поллерсбек держит все под контролем

22' Поллерсбек Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ласне Пол из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Лион выполняет удар от ворот.

20' Белькебла Арис из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Тете - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

18' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Брест выполняет удар от ворот.

17' Дембеле Мусса II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Мало Густо из команды Лион делает навес прямо в штрафную.

17' Тете из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

16' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

16' Ауа Уссем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Матч возобновлен

15' Мунье Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Сатриано Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Брест

8' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брест начинает с центра поля