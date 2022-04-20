Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
26' ГолЖиротто Андрей
32' Желтая карточкаБлас Людовик
35' Желтая карточкаПерес Луан
1:1
39' ПенальтиПайе Димитри
1:2
41' ГолКоко Маркус
45' Желтая карточкаКоко Маркус
2:2
55' ПенальтиПайе Димитри
3:2
75' ГолАрит Амин
81' Желтая карточкаФабио да Сильва
87' Желтая карточкаМилик Аркадиуш
90' Желтая карточкаАппиа Деннис
90' Вторая желтая карточкаКоко Маркус
Ход матча
26'
0:1
32'
35'
39'
1:1
41'
1:2
45'
55'
2:2
75'
3:2
81'
86'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы
-
12 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
7 Угловые
-
1 Офсайды
-
10 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
76 Владение мячом, %
Владение мячом
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Марсель
Нант
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|12 (7)
|0.36
|Юндер Дженгиз
|9 (1)
|0.27
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.21
|Бамба Дьенг Амаду
|6 (1)
|0.18
|Жерсон Сантос
|5
|0.15
|Гендузи Маттео
|4
|0.12
|Арит Амин
|4
|0.12
|Бакамбу Седрик
|3
|0.09
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12
|0.36
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.27
|Жиротто Андрей
|6
|0.18
|Саймон Мозес
|3
|0.09
|Чиривелья Педро
|3
|0.09
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Кулибали Калифа
|2
|0.06
|Букари Осман
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Сиприен Вилан
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Луан
|6
|0
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|8
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|8
|0
|Блас Людовик
|8
|0
|Паллуа Николя
|6
|1
|Чиривелья Педро
|6
|0
|Аппиа Деннис
|4
|0
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Коко Маркус
|2
|1
|Саймон Мозес
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Лафон Альбан
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
19
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
3%
3
16%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
6
32%
4
18%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
4
21%
5
23%
46-60
3
16%
8
36%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Забито
26
24
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
2
8%
2
8%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
1
4%
8
33%
46-60
7
27%
4
17%
61-75
5
19%
3
13%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
43%
2
13%
76-90
Забито
55
43
26 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
3
5%
5
12%
1-15
11
20%
7
16%
16-30
12
22%
7
16%
31-45
5
9%
8
19%
46-60
13
24%
8
19%
61-75
11
20%
8
19%
76-90
Пропущено
33
38
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
9
27%
6
16%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
4
12%
5
13%
31-45
6
18%
9
24%
46-60
3
9%
11
29%
61-75
8
24%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2
Нант
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1
Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|51 - 34
|56
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|8.
|Лион
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|51 - 43
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|44 - 46
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 64
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|5.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 26
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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