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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
3:2
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
0:1
26' Гол
Жиротто Андрей
32' Желтая карточка
Блас Людовик
35' Желтая карточка
Перес Луан
1:1
39' Пенальти
Пайе Димитри
1:2
41' Гол
Коко Маркус
45' Желтая карточка
Коко Маркус
2:2
55' Пенальти
Пайе Димитри
3:2
75' Гол
Арит Амин
81' Желтая карточка
Фабио да Сильва
87' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
90' Желтая карточка
Аппиа Деннис
90' Вторая желтая карточка
Коко Маркус
90'+5
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
10
Пайе
Димитри
7
Арит
Амин
13
Бакамбу
Седрик
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
8
Сиприен
Вилан
18
Мутуссами
Самуэль
19
Жеббель
Виллем
27
Саймон
Мозес
Марсель
4-3-1-2
Нант
5-3-2

История личных встреч

Марсель
Нант

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:2
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 12 (7) 0.36
Юндер Дженгиз 9 (1) 0.27
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.21
Бамба Дьенг Амаду 6 (1) 0.18
Жерсон Сантос 5 0.15
Гендузи Маттео 4 0.12
Арит Амин 4 0.12
Бакамбу Седрик 3 0.09
Чалета-Цар Дуе 2 0.06
Лирола Поль 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 0.36
Блас Людовик 9 (4) 0.27
Жиротто Андрей 6 0.18
Саймон Мозес 3 0.09
Чиривелья Педро 3 0.09
Жеббель Виллем 2 0.06
Кулибали Калифа 2 0.06
Букари Осман 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Сиприен Вилан 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Луан 6 0
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 8 1
Кастеллетто Жан-Шарль 8 0
Жиротто Андрей 8 0
Блас Людовик 8 0
Паллуа Николя 6 1
Чиривелья Педро 6 0
Аппиа Деннис 4 0
Мутуссами Самуэль 4 0
Коко Маркус 2 1
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Лафон Альбан 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
19
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
3%
3
16%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
6
32%
4
18%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
4
21%
5
23%
46-60
3
16%
8
36%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Забито

26
24
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
2
8%
2
8%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
1
4%
8
33%
46-60
7
27%
4
17%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
43%
2
13%
76-90

Забито

55
43
26 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
3
5%
5
12%
1-15
11
20%
7
16%
16-30
12
22%
7
16%
31-45
5
9%
8
19%
46-60
13
24%
8
19%
61-75
11
20%
8
19%
76-90

Пропущено

33
38
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
9
27%
6
16%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
4
12%
5
13%
31-45
6
18%
9
24%
46-60
3
9%
11
29%
61-75
8
24%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2
Нант
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1
Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Марсель 3:2 Нант онлайн

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