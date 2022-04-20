Второй тайм

95' Пайе Димитри из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' После классного второго тайма Марсель совершает камбэк и уходит с поля победителем!

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Коко Маркус получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

93' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Аппиа Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Милик Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи

86' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Нант

83' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Букари Осман нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

78' Нант выполняет удар от ворот.

78' Жерсон Сантос не смог попасть в створ ударом издали

75' Г О О О О Л - Арит Амин забивает с правой ноги!

74' Милик Аркадиуш нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

73' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

73' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Игрок Камара Бубакар из команды Марсель неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Арит Амин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Отличные скиллы показывает Гендузи Маттео , обводя своих соперников

67' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Нант

66' Отличные скиллы показывает Жерсон Сантос , обводя своих соперников

65' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Нант

64' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

60' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Нант

60' Бакамбу Седрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Удар от ворот произведет Нант

58' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

57' Марсель выполняет удар от ворот.

55' Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Жерсон Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Жерсон Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Нант

50' Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Салиба Вильям из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля