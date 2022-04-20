Франция: Лига 1 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
1:0
4' ГолДиалло Хабиб
1:1
54' ГолТеррье Мартен
65' Желтая карточкаМартен Жонас
2:1
77' ГолАжорк Людовик
86' Желтая карточкаКаси Антони
90' Желтая карточкаАгер Наиф
Ход матча
4'
54'
1:1
65'
77'
2:1
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы
-
5 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
2 Угловые
-
2 Офсайды
-
16 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
38 Владение мячом, %
Владение мячом
20
Диалло
Хабиб
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартен
Жонас
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
35 Диарра ХабибПолузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Ренн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|12 (3)
|0.36
|Диалло Хабиб
|11 (2)
|0.33
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.27
|Томассон Адриен
|7
|0.21
|Сиссоко Ибраима
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Льенар Димитри
|2
|0.06
|Уорис Маджид
|2
|0.06
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|20 (2)
|0.61
|Лаборд Гаэтан
|11 (2)
|0.33
|Буриго Бенжамен
|8
|0.24
|Гирасси Серу
|8
|0.24
|Сулемана Камалдин
|4
|0.12
|Майер Ловро
|3
|0.09
|Тэт Флавьен
|3
|0.09
|Трюффер Адриен
|3
|0.09
|Траоре Амари
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Сантамария Батист
|2
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|8
|1
|Ажорк Людовик
|5
|1
|Льенар Димитри
|5
|0
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Перрен Люка
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Прчич Саньин
|3
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|7
|0
|Сантамария Батист
|6
|0
|Омари Вармед
|5
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Агер Наиф
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
29
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
2
7%
5
17%
1-15
7
23%
5
17%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
1
3%
7
24%
46-60
7
23%
1
3%
61-75
8
27%
6
21%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 15
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
5
22%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
18%
8
35%
76-90
Забито
22
41
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
1
5%
4
10%
1-15
4
18%
5
12%
16-30
3
14%
8
20%
31-45
5
23%
8
20%
46-60
4
18%
5
12%
61-75
5
23%
11
27%
76-90
Пропущено
21
13
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
5
24%
3
23%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
7
33%
3
23%
76-90
Забито
52
70
22 В 1-м тайме 32
30 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 24
5 Не забивали 5
3
6%
9
13%
1-15
11
21%
10
14%
16-30
8
15%
13
19%
31-45
6
12%
15
21%
46-60
11
21%
6
9%
61-75
13
25%
17
24%
76-90
Пропущено
38
36
21 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 23
6
16%
2
6%
1-15
9
24%
4
11%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
5
13%
6
17%
46-60
2
5%
5
14%
61-75
10
26%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0
Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Метц 6:1
Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|51 - 34
|56
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|8.
|Лион
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|51 - 43
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|44 - 46
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 64
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|5.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 26
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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