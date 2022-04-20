Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Уормед Омари делает скидку назад вдоль ворот

45' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Люка Перрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Удар от ворот произведет Ренн

32' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Отличный пас сделал Тэт Флавьен из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

29' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матц Зельс отбил мяч на угловой после удара Террье Мартен из штрафной площади.

28' Опасность! Тэт Флавьен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

26' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

26' Опасность! Гильберт Фредерик из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

23' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Страсбург выполняет удар от ворот.

20' Траоре Амари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Страсбург выполняет удар от ворот.

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тэт Флавьен и попал в перекладину!

11' Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен , обводя своих соперников

9' Страсбург выполняет удар от ворот.

8' Мартен Жонас не смог попасть в створ ударом издали

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Диалло Хабиб забивает с левой ноги!

4' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля