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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
2:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
1:0
4' Гол
Диалло Хабиб
1:1
54' Гол
Террье Мартен
65' Желтая карточка
Мартен Жонас
2:1
77' Гол
Ажорк Людовик
86' Желтая карточка
Каси Антони
90' Желтая карточка
Агер Наиф
90'+6

Ход матча

4'
Диалло Хабиб
(Беллегард Жан-Рикнер)
1:0
46'
Каси Антони
Льенар Димитри
 
54'
1:1
Террье Мартен
(Траоре Амари)
65'
 
Мартен Жонас
67'
Прчич Саньин
Томассон Адриен
 
67'
Гамейро Кевин
Диалло Хабиб
 
74'
 
Майер Ловро
Тэт Флавьен
75'
 
Гирасси Серу
Лаборд Гаэтан
77'
Ажорк Людовик
(Гамейро Кевин)
2:1
78'
Аолу Жан-Эде
Сиссоко Ибраима
 
84'
 
Чауна Лум
Террье Мартен
86'
Каси Антони
 
87'
 
Тель Матис
Сантамария Батист
90'
Фила Карол
Гильберт Фредерик
 
90'
 
Агер Наиф

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 16 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 38 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
2
Гильберт
Фредерик
10
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
27
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
20
Диалло
Хабиб
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
28
Мартен
Жонас
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
24
Лаборд
Гаэтан
Страсбург
3-5-2
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Ренн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 12 (3) 0.36
Диалло Хабиб 11 (2) 0.33
Гамейро Кевин 9 (1) 0.27
Томассон Адриен 7 0.21
Сиссоко Ибраима 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Льенар Димитри 2 0.06
Уорис Маджид 2 0.06
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 20 (2) 0.61
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.33
Буриго Бенжамен 8 0.24
Гирасси Серу 8 0.24
Сулемана Камалдин 4 0.12
Майер Ловро 3 0.09
Тэт Флавьен 3 0.09
Трюффер Адриен 3 0.09
Траоре Амари 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 8 1
Ажорк Людовик 5 1
Льенар Димитри 5 0
Сиссоко Ибраима 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Каси Антони 4 0
Перрен Люка 4 0
Томассон Адриен 2 1
Прчич Саньин 3 0
Гильберт Фредерик 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 7 0
Сантамария Батист 6 0
Омари Вармед 5 0
Траоре Амари 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Агер Наиф 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
29
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
2
7%
5
17%
1-15
7
23%
5
17%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
1
3%
7
24%
46-60
7
23%
1
3%
61-75
8
27%
6
21%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 15
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
5
22%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
18%
8
35%
76-90

Забито

22
41
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
1
5%
4
10%
1-15
4
18%
5
12%
16-30
3
14%
8
20%
31-45
5
23%
8
20%
46-60
4
18%
5
12%
61-75
5
23%
11
27%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
5
24%
3
23%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Забито

52
70
22 В 1-м тайме 32
30 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 24
5 Не забивали 5
3
6%
9
13%
1-15
11
21%
10
14%
16-30
8
15%
13
19%
31-45
6
12%
15
21%
46-60
11
21%
6
9%
61-75
13
25%
17
24%
76-90

Пропущено

38
36
21 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 23
6
16%
2
6%
1-15
9
24%
4
11%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
5
13%
6
17%
46-60
2
5%
5
14%
61-75
10
26%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0
Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Метц 6:1
Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Страсбург 2:1 Ренн онлайн

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