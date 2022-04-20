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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
2:2
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
16' Гол
Мара Секу
19' Желтая карточка
Онана Жан
2:0
23' Гол
Онана Жан
28' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
2:1
33' Гол
Буанга Денис
44' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
52' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
2:2
65' Гол
Норден Арно
71' Желтая карточка
Норден Арно
84' Желтая карточка
Буанга Денис
84' Желтая карточка
Хазри Вахби
87' Желтая карточка
Камара Махди
87' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
89' Undefined phrase: football_event_
Бриан Джимми
90' Желтая карточка
Лакукс Том
90' Желтая карточка
Неу Иван
90'+8
16
Пуссен
Гаэтан
5
Ахмедходжич
Анел
23
Гилавоги
Жошуа
2
Грегерсен
Стиан
27
Лакукс
Том
8
Онана
Жан
6
Игнатенко
Даниил
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
11
Мара
Секу
10
Ньянг
М'Байе
50
Бернардони
Поль
33
Бакайоко
Абдулайе
5
Колодзейчак
Тимоти
3
Наде
Микаэль
11
Сильва
Габриэль
8
Камара
Махди
6
Гурна-Дуат
Люка
13
Трауко
Мигель
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
Бордо
3-4-1-2
Сент-Этьен
3-4-3

История личных встреч

Бордо
Сент-Этьен

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

33 матча

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
1:2
ТМС
4:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
3:2
ТМК
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:3
КЛ
3:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:1
К
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 11 0.33
Элис Альберт 9 0.27
Уден Реми 4 0.12
Онана Жан 3 0.09
Мара Секу 3 (1) 0.09
Мангаш Рикарду 2 0.06
Бриан Джимми 2 (1) 0.06
Ньянг М'Байе 2 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Дилросун Джавайро 0 0
Менса Гидеон 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Игнатенко Даниил 0 0
Башич Тома 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.27
Буанга Денис 7 0.21
Норден Арно 4 0.12
Будебуз Риад 3 (1) 0.09
Камара Махди 3 0.09
Колодзейчак Тимоти 2 0.06
Соу Саиду 2 0.06
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 0
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Уден Реми 5 0
Лакукс Том 5 0
Онана Жан 3 1
Ахмедходжич Анел 4 0
Адли Ясин 4 0
Игнатенко Даниил 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Хван Ый-Чжо 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 8 0
Мангала Эльяким 6 0
Гурна-Дуат Люка 6 0
Колодзейчак Тимоти 4 1
Буанга Денис 4 1
Хазри Вахби 5 0
Масон Иван 5 0
Юссуф Зейду 3 1
Неу Иван 3 1
Норден Арно 4 0
Наде Микаэль 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Тиуб Сада 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
1
4%
2
14%
1-15
7
27%
3
21%
16-30
3
12%
5
36%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
8
31%
1
7%
76-90

Пропущено

31
32
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
1
3%
2
6%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
11
35%
7
22%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
5
16%
8
25%
61-75
7
23%
6
19%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 18
3
17%
3
13%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
6
33%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
17%
10
42%
76-90

Пропущено

48
30
24 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
6%
4
13%
1-15
8
17%
6
20%
16-30
13
27%
4
13%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
10
21%
3
10%
61-75
6
13%
8
27%
76-90

Забито

44
38
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
4
9%
5
13%
1-15
10
23%
4
11%
16-30
5
11%
9
24%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
5
11%
6
16%
61-75
11
25%
11
29%
76-90

Пропущено

79
62
40 В 1-м тайме 29
39 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 23
31 Не пропускали 30
4
5%
6
10%
1-15
12
15%
12
19%
16-30
24
30%
11
18%
31-45
11
14%
8
13%
46-60
15
19%
11
18%
61-75
13
16%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лион - Бордо 6:1 Бордо - Метц 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1
Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1
Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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