Франция: Лига 1 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
1:0
16' ГолМара Секу
19' Желтая карточкаОнана Жан
2:0
23' ГолОнана Жан
28' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
2:1
33' ГолБуанга Денис
44' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
52' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
2:2
65' ГолНорден Арно
71' Желтая карточкаНорден Арно
84' Желтая карточкаБуанга Денис
84' Желтая карточкаХазри Вахби
87' Желтая карточкаКамара Махди
87' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
89' Undefined phrase: football_event_Бриан Джимми
90' Желтая карточкаЛакукс Том
90' Желтая карточкаНеу Иван
Ход матча
16'
1:0
19'
23'
2:0
28'
33'
2:1
44'
52'
65'
2:2
71'
72'
75'
84'
84'
87'
87'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы
-
3 Удары по воротам
-
7 Удары в створ
-
5 Угловые
-
5 Офсайды
-
17 Нарушения правил
-
5 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
46 Владение мячом, %
Владение мячом
27
Лакукс
Том
11
Мара
Секу
10
Ньянг
М'Байе
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мара СекуНападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
33 Клиджэ ТибоНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Полузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
26 Сако БакариНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бордо
Сент-Этьен
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
33 матча
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|11
|0.33
|Элис Альберт
|9
|0.27
|Уден Реми
|4
|0.12
|Онана Жан
|3
|0.09
|Мара Секу
|3 (1)
|0.09
|Мангаш Рикарду
|2
|0.06
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.06
|Ньянг М'Байе
|2
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.27
|Буанга Денис
|7
|0.21
|Норден Арно
|4
|0.12
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.09
|Камара Махди
|3
|0.09
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.06
|Соу Саиду
|2
|0.06
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|0
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Лакукс Том
|5
|0
|Онана Жан
|3
|1
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Хван Ый-Чжо
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|8
|0
|Мангала Эльяким
|6
|0
|Гурна-Дуат Люка
|6
|0
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|Буанга Денис
|4
|1
|Хазри Вахби
|5
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Неу Иван
|3
|1
|Норден Арно
|4
|0
|Наде Микаэль
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
1
4%
2
14%
1-15
7
27%
3
21%
16-30
3
12%
5
36%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
8
31%
1
7%
76-90
Пропущено
31
32
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
1
3%
2
6%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
11
35%
7
22%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
5
16%
8
25%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 18
3
17%
3
13%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
6
33%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
17%
10
42%
76-90
Пропущено
48
30
24 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
6%
4
13%
1-15
8
17%
6
20%
16-30
13
27%
4
13%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
10
21%
3
10%
61-75
6
13%
8
27%
76-90
Забито
44
38
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
4
9%
5
13%
1-15
10
23%
4
11%
16-30
5
11%
9
24%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
5
11%
6
16%
61-75
11
25%
11
29%
76-90
Пропущено
79
62
40 В 1-м тайме 29
39 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 23
31 Не пропускали 30
4
5%
6
10%
1-15
12
15%
12
19%
16-30
24
30%
11
18%
31-45
11
14%
8
13%
46-60
15
19%
11
18%
61-75
13
16%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лион - Бордо 6:1 Бордо - Метц 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1
Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1
Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|51 - 34
|56
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|8.
|Лион
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|51 - 43
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|44 - 46
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 64
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|5.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 26
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2