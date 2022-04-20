Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Сегодняшная посещаемость составляет 38515 болельщиков

96' Неу Иван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

96' Хорошую попытку сделал Бриан Джимми . Удар в створ, но вратарь начеку

95' Аушиш Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Удар от ворот произведет Бордо

94' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Бордо отменен из-за положения "вне игры".

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

90' Том Лаку получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Отличный командный гол!

89' Thibault Klidje разрезает оборону соперника отличным пасом

89' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

87' Ахмедходжич Анел получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Камара Махди получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

86' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Хазри Вахби получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Буанга Денис получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Выглядело как неплохой момент. Адли Ясин из команды Бордо закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

82' Thibault Klidje из команды Бордо делает пас партнеру.

82' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Микаэль Наде наказан за толчок Thibault Klidje

81' Бордо выполняет удар от ворот.

81' Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Thibault Klidje

77' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Секу Мара уходит с поля и его заменяет Адли Ясин

75' Тактическая замена. Том Лаку уходит с поля и его заменяет Уден Реми

74' Пуссен Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Секу Мара пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

72' Тактическая замена. Люка Гурна-Дуат уходит с поля и его заменяет Аушиш Адиль

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

70' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Мангаш Рикарду нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.

69' Отличная возможность! Норден Арно упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

68' Игра в одни ворота сейчас. Сент-Этьен доминирует и владеет мячом

68' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Секу Мара наказан за толчок Люка Гурна-Дуат

67' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Г О О О О Л - Норден Арно забивает с левой ноги!

64' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

62' Том Лаку навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Судья сигнализирует, что Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Секу Мара

60' Секу Мара возвращается на поле.

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Секу Мара получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Секу Мара на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Мукуди Ароль наказан за толчок Секу Мара

59' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Бордо

57' Том Лаку из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Игнатенко Даниил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Том Лаку из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Грегерсен Стиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Секу Мара наказан за толчок Микаэль Наде

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля