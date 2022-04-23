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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Дармштадт
0'
0:1
9' Гол
Пфайффер Лука
18' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
21'

Ход матча

9'
0:1
Пфайффер Лука
(Титц Филлип)
18'
Ирвайн Джексон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Дармштадт
2.33
3.82
2.92
Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
20
Беккер
Финн
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
27
Аменийдо
Этьенн
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
6
Мелем
Марвин
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Дармштадт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
4:0
Б2
3:2
Б2
2:2
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 18 (4) 0.58
Киере Даниэль-Кофи 11 0.35
Макиенок Симон 6 0.19
Диттген Макс 4 0.13
Аменийдо Этьенн 3 0.1
Пакарада Леарт 2 0.06
Беккер Финн 2 0.06
Бухтманн Кристофер 2 0.06
Хартель Марсель 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Цандер Лука-Милан 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Джигала Адам 1 0.03
Ирвайн Джексон 1 0.03
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 15 (2) 0.48
Пфайффер Лука 14 0.45
Сейдель Аарон 6 0.19
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.13
Ману Брайдон 3 0.1
Холланд Фабиан 2 0.06
Хонзак Матиас 2 0.06
Шнелльхардт Фабиан 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Голлер Беньямин 2 0.06
Скарке Тим 2 0.06
Бадер Маттиас 1 0.03
Гьясула Клаус 1 0.03
Пфайффер Патрик 1 0.03
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Ирвайн Джексон 4 0
Смит Эрик 4 0
Хартель Марсель 4 0
Киере Даниэль-Кофи 4 0
Цирайс Филипп 2 1
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Медич Яков 3 0
Аремю Афииз 3 0
Джигала Адам 2 0
Беккер Финн 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Макиенок Симон 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Байфус Марцель 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 11 1
Пфайффер Патрик 7 0
Бадер Маттиас 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Ману Брайдон 5 0
Скарке Тим 3 0
Титц Филлип 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ронштадт Франк 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Мюллер Янник 2 0
Хонзак Матиас 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
27
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
7
21%
5
19%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
5
15%
3
11%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
7
21%
7
26%
61-75
6
18%
6
22%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
3
21%
5
26%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
2
14%
7
37%
76-90

Забито

22
32
12 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
4
18%
5
16%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
5
23%
9
28%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
1
5%
5
16%
76-90

Пропущено

26
24
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
5
21%
61-75
4
15%
5
21%
76-90

Забито

55
59
29 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
11
20%
10
17%
1-15
8
15%
7
12%
16-30
10
18%
12
20%
31-45
9
16%
8
14%
46-60
10
18%
11
19%
61-75
7
13%
11
19%
76-90

Пропущено

40
43
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 23
4
10%
5
12%
1-15
5
13%
8
19%
16-30
8
20%
7
16%
31-45
5
13%
6
14%
46-60
12
30%
5
12%
61-75
6
15%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 31 16 9 6 58 - 40 57
2. Шальке 04 Заявка 31 17 5 9 65 - 40 56
3. Дармштадт 1:0 Заявка 31 16 6 9 60 - 43 54
4. Санкт-Паули 0:1 Заявка 31 15 8 8 55 - 41 53
5. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
6. Нюрнберг Заявка 30 14 8 8 45 - 39 50
7. Хайденхайм Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
8. Падерборн Заявка 30 11 11 8 51 - 41 44
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
12. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
13. Ганза Заявка 30 10 8 12 37 - 47 38
14. Ганновер 96 Заявка 30 9 9 12 29 - 42 36
15. Зандхаузен Заявка 30 8 11 11 34 - 47 35
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 5 7 18 29 - 61 22
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:1 Заявка 15 10 3 2 33 - 15 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт 1:0 Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
16. Падерборн Заявка 15 2 7 6 21 - 24 13
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт 1:0 Заявка 16 8 3 5 27 - 20 27
5. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
8. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
9. Санкт-Паули 0:1 Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
11. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
12. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
14. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Дармштадт
2.33
3.82
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Паули 0:1 Дармштадт онлайн

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