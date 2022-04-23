Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
0:1
9' ГолПфайффер Лука
18' Желтая карточкаИрвайн Джексон
0:2
35' ГолХолланд Фабиан
43' Желтая карточкаСкарке Тим
49' Желтая карточкаХартель Марсель
1:2
81' ГолДашнер Лукас
86' Желтая карточкаТитц Филлип
90' Желтая карточкаХонзак Матиас
90' Желтая карточкаЦирайс Филипп
90' Желтая карточкаИшервуд Томас
Ход матча
9'
0:1
18'
35'
0:2
43'
49'
81'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
63 Владение мячом, % 37
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
20
Беккер
Финн
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
34 Мюллер ЛеонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Санкт-Паули
Дармштадт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|18 (4)
|0.58
|Киере Даниэль-Кофи
|11
|0.35
|Макиенок Симон
|6
|0.19
|Диттген Макс
|4
|0.13
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.1
|Пакарада Леарт
|2
|0.06
|Беккер Финн
|2
|0.06
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.06
|Хартель Марсель
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Ирвайн Джексон
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|15 (2)
|0.48
|Пфайффер Лука
|14
|0.45
|Сейдель Аарон
|6
|0.19
|Кемпе Тобиас
|4 (1)
|0.13
|Холланд Фабиан
|3
|0.1
|Ману Брайдон
|3
|0.1
|Хонзак Матиас
|2
|0.06
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Голлер Беньямин
|2
|0.06
|Скарке Тим
|2
|0.06
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Гьясула Клаус
|1
|0.03
|Пфайффер Патрик
|1
|0.03
|Мелем Марвин
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Хартель Марсель
|5
|0
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0
|Цирайс Филипп
|2
|1
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Джигала Адам
|2
|0
|Беккер Финн
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|11
|1
|Пфайффер Патрик
|7
|0
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Ману Брайдон
|5
|0
|Скарке Тим
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Хонзак Матиас
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ронштадт Франк
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Ишервуд Томас
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
29
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
7
21%
6
21%
1-15
5
15%
1
3%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
7
21%
7
24%
61-75
7
21%
6
21%
76-90
Пропущено
16
20
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
8
40%
76-90
Забито
22
32
12 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
4
18%
5
16%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
5
23%
9
28%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
1
5%
5
16%
76-90
Пропущено
26
24
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
5
21%
61-75
4
15%
5
21%
76-90
Забито
56
61
29 В 1-м тайме 31
27 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
11
20%
11
18%
1-15
8
14%
7
11%
16-30
10
18%
13
21%
31-45
9
16%
8
13%
46-60
10
18%
11
18%
61-75
8
14%
11
18%
76-90
Пропущено
42
44
19 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 24
5
12%
5
11%
1-15
5
12%
8
18%
16-30
9
21%
7
16%
31-45
5
12%
6
14%
46-60
12
29%
5
11%
61-75
6
14%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|58 - 40
|57
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|65 - 40
|56
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|31
|15
|8
|8
|56 - 42
|53
|5.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|45 - 39
|50
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|38 - 42
|46
|8.
|Падерборн
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|51 - 41
|44
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|52 - 49
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|12.
|Фортуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|40 - 38
|38
|13.
|Ганза
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 47
|38
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|29 - 42
|36
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|34 - 47
|35
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|29 - 61
|22
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|16.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|21 - 24
|13
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|12.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10