Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
0:1
23' ГолМухайм Миро
26' Желтая карточкаМефферт Йонас
26' Желтая карточкаБезушков Макс
37' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
45' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
1:1
46' ГолБухальфа Карло
48' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
1:2
66' ГолСухонен Ансси
79' Желтая карточкаХайер Моритц
84' Желтая карточкаВекессер Эрик
2:2
89' ПенальтиАльберс Андреас
2:3
90' ГолВагноман Жоша
90' Желтая карточкаАльберс Андреас
2:4
90' ПенальтиКинсомби Давид
Ход матча
23'
0:1
26'
26'
37'
45'
46'
1:1
48'
66'
1:2
79'
84'
89'
2:2
90'
2:3
90'
90'
2:4
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
11 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 16
-
45 Владение мячом, % 55
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
История личных встреч
Ян
Гамбург
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|8 (2)
|0.26
|Сингх Сарприт
|5
|0.16
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.16
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.13
|Бухальфа Карло
|4
|0.13
|Брайткройц Стив
|3
|0.1
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.1
|Отто Давид
|3
|0.1
|Макридис Хараламбос
|3
|0.1
|Кеннеди Скотт
|2
|0.06
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Звартс Йоэл
|2
|0.06
|Векессер Эрик
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|1
|0.03
|Гувара Леон
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|18 (1)
|0.58
|Киттель Сонни
|8 (3)
|0.26
|Хайер Моритц
|6
|0.19
|Рейс Людовит
|5
|0.16
|Джатта Бейкери
|3
|0.1
|Алиду Фариде
|2
|0.06
|Кинсомби Давид
|2 (2)
|0.06
|Шонлау Себастьян
|2
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Сухонен Ансси
|2
|0.06
|Мефферт Йонас
|1
|0.03
|Мухайм Миро
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.03
|Вушкович Марио
|1
|0.03
|Дойл Томми
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|0
|0
|Кауфманн Миккель
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|11
|0
|Саллер Бенедикт
|8
|0
|Векессер Эрик
|6
|0
|Бесте Ян-Никлас
|6
|0
|Бухальфа Карло
|4
|1
|Брайткройц Стив
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Безушков Макс
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Альберс Андреас
|2
|0
|Йылдырым Айгюн
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|6
|0
|Хайер Моритц
|6
|0
|Киттель Сонни
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Рейс Людовит
|5
|0
|Мухайм Миро
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Кауфманн Миккель
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Вушкович Марио
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
23
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
16%
6
26%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
7
22%
2
9%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
9
28%
9
39%
76-90
Пропущено
26
17
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
5
29%
29%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
8
31%
3
18%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
4
24%
76-90
Забито
17
34
12 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
18%
6
18%
1-15
4
24%
4
12%
16-30
5
29%
29%
7
21%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
0
0%
9
26%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
30%
2
13%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Забито
49
57
24 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
8
16%
12
21%
1-15
6
12%
6
11%
16-30
10
20%
10
18%
31-45
9
18%
4
7%
46-60
7
14%
7
12%
61-75
9
18%
18
32%
76-90
Пропущено
46
33
16 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
3
7%
8
24%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
9
20%
3
9%
31-45
10
22%
6
18%
46-60
9
20%
4
12%
61-75
11
24%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3
Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1
Гамбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|58 - 40
|57
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|65 - 40
|56
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|55 - 40
|53
|4.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|59 - 43
|51
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|45 - 39
|50
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|38 - 42
|46
|8.
|Падерборн
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|51 - 41
|44
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|52 - 49
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|12.
|Фортуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|40 - 38
|38
|13.
|Ганза
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 47
|38
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|29 - 42
|36
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|34 - 47
|35
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|29 - 61
|22
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|16.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|21 - 24
|13
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|12.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10