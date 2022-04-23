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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
2:4
Конец матча

Стадион:
Гамбург
0'
0:1
23' Гол
Мухайм Миро
26' Желтая карточка
Мефферт Йонас
26' Желтая карточка
Безушков Макс
37' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
45' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
1:1
46' Гол
Бухальфа Карло
48' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
1:2
66' Гол
Сухонен Ансси
79' Желтая карточка
Хайер Моритц
84' Желтая карточка
Векессер Эрик
2:2
89' Пенальти
Альберс Андреас
2:3
90' Гол
Вагноман Жоша
90' Желтая карточка
Альберс Андреас
2:4
90' Пенальти
Кинсомби Давид
90'+6
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
9
Схипноски
Никлас
19
Альберс
Андреас
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
36
Сухонен
Ансси
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
11
Кауфманн
Миккель
Ян
4-2-3-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Ян
Гамбург

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 8 (2) 0.26
Сингх Сарприт 5 0.16
Безушков Макс 5 (1) 0.16
Бесте Ян-Никлас 4 0.13
Бухальфа Карло 4 0.13
Брайткройц Стив 3 0.1
Гимбер Бенедикт 3 0.1
Отто Давид 3 0.1
Макридис Хараламбос 3 0.1
Кеннеди Скотт 2 0.06
Калисканер Каан 2 0.06
Звартс Йоэл 2 0.06
Векессер Эрик 1 0.03
Саллер Бенедикт 1 0.03
Гувара Леон 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 18 (1) 0.58
Киттель Сонни 8 (3) 0.26
Хайер Моритц 6 0.19
Рейс Людовит 5 0.16
Джатта Бейкери 3 0.1
Алиду Фариде 2 0.06
Кинсомби Давид 2 (2) 0.06
Шонлау Себастьян 2 0.06
Винтцаймер Мануэль 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Сухонен Ансси 2 0.06
Мефферт Йонас 1 0.03
Мухайм Миро 1 0.03
Чакветадзе Георгий 1 0.03
Вушкович Марио 1 0.03
Дойл Томми 1 0.03
Гиамера Ян 0 0
Кауфманн Миккель 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 11 0
Саллер Бенедикт 8 0
Векессер Эрик 6 0
Бесте Ян-Никлас 6 0
Бухальфа Карло 4 1
Брайткройц Стив 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Безушков Макс 3 0
Отто Давид 1 1
Альберс Андреас 2 0
Йылдырым Айгюн 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Майер Александер II 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 6 0
Хайер Моритц 6 0
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Рейс Людовит 5 0
Мухайм Миро 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Кауфманн Миккель 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Вушкович Марио 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Дойл Томми 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
23
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
16%
6
26%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
7
22%
2
9%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
9
28%
9
39%
76-90

Пропущено

26
17
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
5
29%
29%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
8
31%
3
18%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
4
24%
76-90

Забито

17
34
12 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
18%
6
18%
1-15
4
24%
4
12%
16-30
5
29%
29%
7
21%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
0
0%
9
26%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
30%
2
13%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Забито

49
57
24 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
8
16%
12
21%
1-15
6
12%
6
11%
16-30
10
20%
10
18%
31-45
9
18%
4
7%
46-60
7
14%
7
12%
61-75
9
18%
18
32%
76-90

Пропущено

46
33
16 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
3
7%
8
24%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
9
20%
3
9%
31-45
10
22%
6
18%
46-60
9
20%
4
12%
61-75
11
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3
Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1
Гамбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 31 16 9 6 58 - 40 57
2. Шальке 04 Заявка 31 17 5 9 65 - 40 56
3. Санкт-Паули Заявка 30 15 8 7 55 - 40 53
4. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
5. Дармштадт Заявка 30 15 6 9 59 - 43 51
6. Нюрнберг Заявка 30 14 8 8 45 - 39 50
7. Хайденхайм Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
8. Падерборн Заявка 30 11 11 8 51 - 41 44
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
12. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
13. Ганза Заявка 30 10 8 12 37 - 47 38
14. Ганновер 96 Заявка 30 9 9 12 29 - 42 36
15. Зандхаузен Заявка 30 8 11 11 34 - 47 35
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 5 7 18 29 - 61 22
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
16. Падерборн Заявка 15 2 7 6 21 - 24 13
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
5. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
8. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
11. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
12. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
14. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Безушков Макс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мухайм Миро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ян 2:4 Гамбург онлайн

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