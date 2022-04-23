Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Holstein Stadion
37' Желтая карточкаЛоренц Симон
1:0
57' ГолЛоренц Симон
62' Желтая карточкаХюсинг Оливер
68' Желтая карточкаШиммер Штефан
1:1
71' ГолКляйндинст Тим
Ход матча
37'
57'
1:0
62'
68'
71'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
61 Владение мячом, % 39
23
Корб
Юлиан
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
35 Lucas Wolf
-
40 Niko Koulis
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Хольштайн Киль
Хайденхайм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлинг Александер
|7 (4)
|0.23
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.23
|Бартельс Фин
|4
|0.13
|Меес Джошуа
|4
|0.13
|Порат Финн
|3
|0.1
|Вридт Квази
|3
|0.1
|Арп Янн-Фите
|2
|0.06
|Скрибски Стивен
|2
|0.06
|Корб Юлиан
|2
|0.06
|Резе Фабиан
|1
|0.03
|Стернер Йонас
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Холтби Льюис
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Коменда Марко
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|9
|0.29
|Мор Тобиас
|7 (2)
|0.23
|Лайпертц Роберт
|6
|0.19
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0.13
|Шиммер Штефан
|3
|0.1
|Майнка Патрик
|2
|0.06
|Хюсинг Оливер
|2
|0.06
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Шмидт Патрик II
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Томалла Денис
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|7
|0
|Мюлинг Александер
|7
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Арп Янн-Фите
|4
|0
|Бартельс Фин
|3
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Пихлер Бенедикт
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Лоренц Симон
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|6
|0
|Буш Марнон
|4
|1
|Кюльветтер Кристиан
|5
|0
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|Гейпль Андреас
|4
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Шёппнер Ян
|4
|0
|Лайпертц Роберт
|3
|0
|Майнка Патрик
|3
|0
|Хюсинг Оливер
|3
|0
|Фёренбах Йонас
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
10%
2
13%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
3
15%
6
40%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Пропущено
21
24
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
6
29%
5
21%
31-45
2
10%
8
33%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
1
5%
6
25%
76-90
Забито
17
23
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90
Пропущено
28
16
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 11
7
25%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
2
7%
7
44%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
5
31%
76-90
Забито
37
38
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 9
4
11%
6
16%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
6
16%
3
8%
46-60
5
14%
8
21%
61-75
10
27%
12
32%
76-90
Пропущено
49
40
26 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 24
8
16%
2
5%
1-15
7
14%
1
3%
16-30
11
22%
7
18%
31-45
4
8%
15
38%
46-60
11
22%
4
10%
61-75
8
16%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0
Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|4:0 Заявка
|31
|16
|9
|6
|58 - 39
|57
|2.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|31
|17
|5
|9
|64 - 40
|56
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|55 - 40
|53
|4.
|Гамбург
|2:1 Заявка
|31
|13
|12
|6
|56 - 31
|51
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|59 - 43
|51
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|45 - 39
|50
|7.
|Хайденхайм
|1:1 Заявка
|31
|13
|7
|11
|38 - 42
|46
|8.
|Падерборн
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|51 - 41
|44
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|52 - 49
|40
|10.
|Ян
|1:2 Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 44
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|12.
|Фортуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|40 - 38
|38
|13.
|Ганза
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 47
|38
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|29 - 42
|36
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|34 - 47
|35
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|29 - 61
|22
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|2:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 25
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|4:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|1:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|30 - 25
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|16.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|21 - 24
|13
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|4:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 25
|30
|3.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Гамбург
|2:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|12.
|Ян
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|14.
|Хайденхайм
|1:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10