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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Хайденхайм
0'
37' Желтая карточка
Лоренц Симон
1:0
57' Гол
Лоренц Симон
62' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
68' Желтая карточка
Шиммер Штефан
1:1
71' Гол
Кляйндинст Тим
83'

Ход матча

37'
Лоренц Симон
 
57'
Лоренц Симон
(Холтби Льюис)
1:0
62'
 
Хюсинг Оливер
64'
 
Тоеркауф Норман
Фёренбах Йонас
64'
 
Сесса Кевин
Мор Тобиас
65'
 
Шиммер Штефан
Кюльветтер Кристиан
68'
 
Шиммер Штефан
71'
1:1
Кляйндинст Тим
(Лайпертц Роберт)
81'
Пихлер Бенедикт
Вридт Квази
 
81'
Арп Янн-Фите
Скрибски Стивен
 
81'
Стернер Йонас
Резе Фабиан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Хайденхайм
2.57
3.62
2.74
Все Коэффициенты
1
Гелиос
Иоаннис
23
Корб
Юлиан
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
14
Скрибски
Стивен
8
Мюлинг
Александер
22
Игнёвски
Александр
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
8
Гейпль
Андреас
13
Лайпертц
Роберт
3
Шёппнер
Ян
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
24
Кюльветтер
Кристиан
Хольштайн Киль
4-5-1
Хайденхайм
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Хайденхайм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
3:5
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
3:0
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.23
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.23
Бартельс Фин 4 0.13
Меес Джошуа 4 0.13
Порат Финн 3 0.1
Вридт Квази 3 0.1
Арп Янн-Фите 2 0.06
Скрибски Стивен 2 0.06
Корб Юлиан 2 0.06
Резе Фабиан 1 0.03
Стернер Йонас 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Холтби Льюис 0 0
Нойман Фил 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Коменда Марко 0 0
Зандер Филипп 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 9 0.29
Мор Тобиас 7 (2) 0.23
Лайпертц Роберт 6 0.19
Кюльветтер Кристиан 4 0.13
Шиммер Штефан 3 0.1
Майнка Патрик 2 0.06
Хюсинг Оливер 2 0.06
Шёппнер Ян 1 0.03
Шмидт Патрик II 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Тоеркауф Норман 0 0
Томалла Денис 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 7 0
Мюлинг Александер 7 0
Холтби Льюис 4 0
Арп Янн-Фите 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Скрибски Стивен 2 0
Корб Юлиан 2 0
Лоренц Симон 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 6 0
Буш Марнон 4 1
Кюльветтер Кристиан 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Гейпль Андреас 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Лайпертц Роберт 3 0
Майнка Патрик 3 0
Хюсинг Оливер 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Мэлоун Морис 2 0
Мюллер Кевин 1 0
Сесса Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
10%
2
13%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
3
15%
6
40%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Пропущено

21
24
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
6
29%
5
21%
31-45
2
10%
8
33%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
1
5%
6
25%
76-90

Забито

17
23
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90

Пропущено

28
16
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 11
7
25%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
2
7%
7
44%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
5
31%
76-90

Забито

37
38
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 9
4
11%
6
16%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
6
16%
3
8%
46-60
5
14%
8
21%
61-75
10
27%
12
32%
76-90

Пропущено

49
40
26 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 24
8
16%
2
5%
1-15
7
14%
1
3%
16-30
11
22%
7
18%
31-45
4
8%
15
38%
46-60
11
22%
4
10%
61-75
8
16%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0
Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 4:0 Заявка 31 16 9 6 58 - 39 57
2. Шальке 04 0:4 Заявка 31 17 5 9 64 - 40 56
3. Санкт-Паули Заявка 30 15 8 7 55 - 40 53
4. Гамбург 2:1 Заявка 31 13 12 6 56 - 31 51
5. Дармштадт Заявка 30 15 6 9 59 - 43 51
6. Нюрнберг Заявка 30 14 8 8 45 - 39 50
7. Хайденхайм 1:1 Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
8. Падерборн Заявка 30 11 11 8 51 - 41 44
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ян 1:2 Заявка 31 10 9 12 48 - 44 39
11. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
12. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
13. Ганза Заявка 30 10 8 12 37 - 47 38
14. Ганновер 96 Заявка 30 9 9 12 29 - 42 36
15. Зандхаузен Заявка 30 8 11 11 34 - 47 35
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 5 7 18 29 - 61 22
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм 1:1 Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург 2:1 Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 0:4 Заявка 16 9 2 5 36 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер 4:0 Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
8. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян 1:2 Заявка 16 6 4 6 30 - 25 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
16. Падерборн Заявка 15 2 7 6 21 - 24 13
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер 4:0 Заявка 16 9 3 4 33 - 25 30
3. Шальке 04 0:4 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
5. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Гамбург 2:1 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
8. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
11. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
12. Ян 1:2 Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
14. Хайденхайм 1:1 Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Лоренц Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Хайденхайм
2.57
3.62
2.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:1 Хайденхайм онлайн

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Хольштайн Киль
Хайденхайм

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