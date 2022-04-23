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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
1:1
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
37' Желтая карточка
Лоренц Симон
1:0
56' Гол
Лоренц Симон
62' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
68' Желтая карточка
Шиммер Штефан
1:1
71' Гол
Кляйндинст Тим
84' Желтая карточка
Гейпль Андреас
90'+4
1
Гелиос
Иоаннис
23
Корб
Юлиан
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
14
Скрибски
Стивен
8
Мюлинг
Александер
22
Игнёвски
Александр
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
8
Гейпль
Андреас
13
Лайпертц
Роберт
3
Шёппнер
Ян
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
24
Кюльветтер
Кристиан
Хольштайн Киль
4-5-1
Хайденхайм
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Хайденхайм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
3:5
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
3:0
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.23
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.23
Бартельс Фин 4 0.13
Меес Джошуа 4 0.13
Порат Финн 3 0.1
Вридт Квази 3 0.1
Арп Янн-Фите 2 0.06
Скрибски Стивен 2 0.06
Корб Юлиан 2 0.06
Резе Фабиан 1 0.03
Стернер Йонас 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Холтби Льюис 0 0
Нойман Фил 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Коменда Марко 0 0
Зандер Филипп 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 10 0.32
Мор Тобиас 7 (2) 0.23
Лайпертц Роберт 6 0.19
Кюльветтер Кристиан 4 0.13
Шиммер Штефан 3 0.1
Майнка Патрик 2 0.06
Хюсинг Оливер 2 0.06
Шёппнер Ян 1 0.03
Шмидт Патрик II 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Тоеркауф Норман 0 0
Томалла Денис 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 7 0
Мюлинг Александер 7 0
Холтби Льюис 4 0
Арп Янн-Фите 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Скрибски Стивен 2 0
Корб Юлиан 2 0
Лоренц Симон 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 6 0
Буш Марнон 4 1
Гейпль Андреас 5 0
Кюльветтер Кристиан 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Лайпертц Роберт 3 0
Майнка Патрик 3 0
Хюсинг Оливер 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Мэлоун Морис 2 0
Мюллер Кевин 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Сесса Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
10%
2
13%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
7
44%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Пропущено

22
25
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
5%
1
4%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
6
27%
5
20%
31-45
2
9%
9
36%
46-60
5
23%
4
16%
61-75
1
5%
6
24%
76-90

Забито

17
23
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90

Пропущено

28
16
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 11
7
25%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
2
7%
7
44%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
5
31%
76-90

Забито

38
39
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 9
4
11%
6
15%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
7
18%
3
8%
46-60
5
13%
9
23%
61-75
10
26%
12
31%
76-90

Пропущено

50
41
26 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 25
8
16%
2
5%
1-15
7
14%
1
2%
16-30
11
22%
7
17%
31-45
4
8%
16
39%
46-60
12
24%
4
10%
61-75
8
16%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0
Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 31 16 9 6 58 - 40 57
2. Шальке 04 Заявка 31 17 5 9 65 - 40 56
3. Санкт-Паули Заявка 30 15 8 7 55 - 40 53
4. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
5. Дармштадт Заявка 30 15 6 9 59 - 43 51
6. Нюрнберг Заявка 30 14 8 8 45 - 39 50
7. Хайденхайм Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
8. Падерборн Заявка 30 11 11 8 51 - 41 44
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
12. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
13. Ганза Заявка 30 10 8 12 37 - 47 38
14. Ганновер 96 Заявка 30 9 9 12 29 - 42 36
15. Зандхаузен Заявка 30 8 11 11 34 - 47 35
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 5 7 18 29 - 61 22
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
16. Падерборн Заявка 15 2 7 6 21 - 24 13
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
5. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
8. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
11. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
12. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
14. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Лоренц Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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