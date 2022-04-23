Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:4
Второй тайм: 84'
Стадион: Фелтинс-Арена
6' Желтая карточкаРапп Николай
0:1
9' ГолГруев Илия
0:2
26' ГолФуллкруг Никлас
31' Желтая карточкаВиннхейм Андреас
37' Желтая карточкаДрекслер Доминик
0:3
51' ГолДукш Марвин
0:4
53' ГолДукш Марвин
67' Желтая карточкаЮнг Антони
Ход матча
6'
9'
0:1
26'
31'
37'
51'
0:3
53'
67'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
57 Владение мячом, % 43
33
Тиау
Малик
23
Рапп
Николай
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
27
Агу
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Michael Bueskens
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Шальке 04
Вердер
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|24 (1)
|0.77
|Бюльтер Мариус
|10
|0.32
|Саласар Родриго
|4
|0.13
|Итакура Ко
|4
|0.13
|Оуведжан Томас
|3
|0.1
|Дрекслер Доминик
|3
|0.1
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Пирингер Марвин
|2
|0.06
|Чурлинов Дарко
|2
|0.06
|Латца Данни
|2
|0.06
|Тиау Малик
|2
|0.06
|Виннхейм Андреас
|1
|0.03
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Айдин Мехмет
|1
|0.03
|Палссон Виктор
|0
|0
|Лоде Мариус
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|16 (2)
|0.52
|Шмид Романо
|3
|0.1
|Фридль Марко
|3
|0.1
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.06
|Юнг Антони
|2
|0.06
|Рапп Николай
|2
|0.06
|Вайзер Митчелл
|2
|0.06
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Топрак Омер
|1
|0.03
|Груев Илия
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Латца Данни
|3
|0
|Итакура Ко
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Чурлинов Дарко
|3
|0
|Тиау Малик
|3
|0
|Виннхейм Андреас
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|9
|0
|Рапп Николай
|7
|0
|Гросс Кристиан
|5
|1
|Биттенкорт Леонардо
|6
|0
|Юнг Антони
|6
|0
|Шмид Романо
|6
|0
|Велькович Милош
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
28
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
4
12%
8
29%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
11
33%
9
32%
76-90
Пропущено
24
26
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
17%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
2
8%
7
27%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
5
21%
6
23%
61-75
6
25%
5
19%
76-90
Забито
28
23
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
5
18%
8
35%
46-60
7
25%
5
22%
61-75
5
18%
5
22%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
20%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
61
51
23 В 1-м тайме 12
38 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
5
8%
3
6%
1-15
7
11%
3
6%
16-30
11
18%
6
12%
31-45
9
15%
16
31%
46-60
13
21%
9
18%
61-75
16
26%
14
27%
76-90
Пропущено
39
42
15 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 25
7
18%
5
12%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
13%
9
21%
31-45
8
21%
7
17%
46-60
7
18%
9
21%
61-75
9
23%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0
Вердер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0
Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|4:0 Заявка
|31
|16
|9
|6
|58 - 39
|57
|2.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|31
|17
|5
|9
|64 - 40
|56
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|55 - 40
|53
|4.
|Гамбург
|2:1 Заявка
|31
|13
|12
|6
|56 - 31
|51
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|59 - 43
|51
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|45 - 39
|50
|7.
|Хайденхайм
|1:1 Заявка
|31
|13
|7
|11
|38 - 42
|46
|8.
|Падерборн
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|51 - 41
|44
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|52 - 49
|40
|10.
|Ян
|1:2 Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 44
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|12.
|Фортуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|40 - 38
|38
|13.
|Ганза
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 47
|38
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|29 - 42
|36
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|34 - 47
|35
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|29 - 61
|22
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|2:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 25
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|4:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|1:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|30 - 25
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|16.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|21 - 24
|13
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|4:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 25
|30
|3.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Гамбург
|2:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|12.
|Ян
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|14.
|Хайденхайм
|1:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10