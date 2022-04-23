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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
1:4
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
6' Желтая карточка
Рапп Николай
0:1
9' Гол
Груев Илия
0:2
26' Гол
Фуллкруг Никлас
31' Желтая карточка
Виннхейм Андреас
37' Желтая карточка
Дрекслер Доминик
0:3
51' Гол
Дукш Марвин
0:4
53' Гол
Дукш Марвин
67' Желтая карточка
Юнг Антони
84' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
1:4
88' Гол
Теродде Симон
90'+4
30
Фрайсль
Мартин
16
Виннхейм
Андреас
33
Тиау
Малик
35
Каминьски
Марцин
42
Чалханоглу
Керим
24
Дрекслер
Доминик
3
Итакура
Ко
4
Палссон
Виктор
10
Саласар
Родриго
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
1
Павленка
Иржи
23
Рапп
Николай
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
10
Биттенкорт
Леонардо
27
Агу
Феликс
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Шальке 04
4-4-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Шальке 04
Вердер

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б2
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:2
К
0:2
Б
4:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
5:1
ТМС
2:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 25 (1) 0.81
Бюльтер Мариус 10 0.32
Саласар Родриго 4 0.13
Итакура Ко 4 0.13
Оуведжан Томас 3 0.1
Дрекслер Доминик 3 0.1
Каминьски Марцин 2 0.06
Чурлинов Дарко 2 0.06
Пирингер Марвин 2 0.06
Латца Данни 2 0.06
Тиау Малик 2 0.06
Виннхейм Андреас 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Айдин Мехмет 1 0.03
Палссон Виктор 0 0
Лоде Мариус 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 16 (2) 0.52
Шмид Романо 3 0.1
Фридль Марко 3 0.1
Биттенкорт Леонардо 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Рапп Николай 2 0.06
Вайзер Митчелл 2 0.06
Сарджент Джош 2 0.06
Шмидт Никлас 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Топрак Омер 1 0.03
Груев Илия 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.03
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Каминьски Марцин 4 0
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Латца Данни 3 0
Итакура Ко 3 0
Фрайсль Мартин 3 0
Чурлинов Дарко 3 0
Тиау Малик 3 0
Виннхейм Андреас 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Идризи Бленди 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 9 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Рапп Николай 7 0
Гросс Кристиан 5 1
Юнг Антони 6 0
Шмид Романо 6 0
Велькович Милош 4 0
Груев Илия 4 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
32
12 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
9%
3
9%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
4
12%
10
31%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
12
35%
9
28%
76-90

Пропущено

28
27
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
5
18%
2
7%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
7
25%
3
11%
46-60
5
18%
6
22%
61-75
6
21%
6
22%
76-90

Забито

28
23
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
5
18%
8
35%
46-60
7
25%
5
22%
61-75
5
18%
5
22%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
20%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

62
55
23 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 41
18 Забивали первыми 14
1 Не забивали 5
5
8%
4
7%
1-15
7
11%
4
7%
16-30
11
18%
6
11%
31-45
9
15%
18
33%
46-60
13
21%
9
16%
61-75
17
27%
14
25%
76-90

Пропущено

43
43
17 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 26
8
19%
5
12%
1-15
4
9%
5
12%
16-30
5
12%
9
21%
31-45
10
23%
7
16%
46-60
7
16%
9
21%
61-75
9
21%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0
Вердер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0
Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 31 16 9 6 58 - 40 57
2. Шальке 04 Заявка 31 17 5 9 65 - 40 56
3. Санкт-Паули Заявка 30 15 8 7 55 - 40 53
4. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
5. Дармштадт Заявка 30 15 6 9 59 - 43 51
6. Нюрнберг Заявка 30 14 8 8 45 - 39 50
7. Хайденхайм Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
8. Падерборн Заявка 30 11 11 8 51 - 41 44
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
12. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
13. Ганза Заявка 30 10 8 12 37 - 47 38
14. Ганновер 96 Заявка 30 9 9 12 29 - 42 36
15. Зандхаузен Заявка 30 8 11 11 34 - 47 35
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 5 7 18 29 - 61 22
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
16. Падерборн Заявка 15 2 7 6 21 - 24 13
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
5. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
8. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
11. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
12. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
14. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Дрекслер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Виннхейм Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Фуллкруг Никлас бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Илия Груев бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 1:4 Вердер онлайн

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