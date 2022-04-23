Аканджи в центре поля откровенно облокотился на Левандовского. Это нарушение, что же ещё?

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Роберт Левандовски! "Баварии" не страшно, когда её гол отменяют, она может забить ещё. Пассивный Загаду упустил мяч под прессингом Гнабри, Мюллер покатил на Левандовского, и тот всё порешал в финальной стадии как надо.

Могли "шмели" раньше тоже забить, был шанс у Холанна, но вот так вот по состоянию на данный момент.

У Левандовского не получился пас партнёру в штрафную, и перекувыркнулся Роберт в единоборстве с оппонентом.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Серж Гнабри (дубль)!

Грубейшая ошибка центра обороны "Боруссии". Вольф опрометчиво покатил поперечный пас, Загаду не сделал попытку достать до мяча, и Гнабри спокойно переправил его в цель примерно с линии штрафной.

29' Брандт со стандарта закинул мяч в чужую штрафную, где мяч немного полетал, и был зафиксирован офсайд.

28' Дэвис не постеснялся в подкате уронить Брандта на своей половине.

27' А вот теперь Холанн прорвался после передачи Брандта на достаточно хорошую ударную позицию, но слабо пробил низом в левый угол, и Нойер легко справился.

27' Холанн не преуспел в попытке сотворить что-то вразумительное в атаке.

26' Люка Эрнандес, выбив мяч за лицевую, помешал гостям выйти в атаку со своей половины поля.

25' В последние минуты разбилась игра на эпизоды, немало аутов.

24' Небольшая стычка футболистов на фланге. Поспорили они, кто вбросит аут, и потолкались даже. Но всё нормально, ни одной жёлтой карточки не предъявил арбитр.

23' Снова пришёл черёд Хитца чётко забирать бесхозный мяч в своей штрафной.

22' А теперь Нойер показывает, кто король в штрафной "Баварии", фиксируя навес Беллингхема.

21' Диагональная подача Гнабри с правого фланга приводит мяч в руки Хитца.

20' Дортмундцы пока не могут ответить на пропущенный гол вообще ничем.

19' Кросс Гнабри с правого края оказался безадресным в плане замыкания, но на дальнем фланге мяч подхватил Дэвис. Дальнейшее развитие баварской атаки не привело к опасности.

18' Марко Розе попивает водичку на тренерской скамейке. Видимо, не по плану пошёл сей матч для его команды.

17' В середине поля Беллингхем стал причиной падения Киммиха.

16' Всё опять пойдёт по привычному сценарию в пользу бессменного чемпиона Германии последних лет?

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Серж Гнабри!

Киммих подал корнер с правой стороны, мяч отлетел на линию вратарской, и Гнабри с лёта после подкидки сферы блестяще поразил левую девятку.

14' Гнабри - на Горецку, тот - обратно на Гнабри. Своеобразная ломаная линия. Однако включается Геррейро и в подкате выбивает мяч на угловой.

13' По-прежнему нет высоких скоростей, идёт позиционная игра без моментов.

12' На доставку с правого фланга откликается Коман, но неуклюже, и мяч пролетает мимо створа.

11' Мелкий фол гостей недалеко от центрального круга - Ройс нарушил против Киммиха.

10' Мюнхенцы начинают атаку из глубины, пока всё спокойно в этом матче.

9' Судьба дальнего удара Холанна - оказаться заблокированным.

8' Коман на левом полуфланге отдал проникающий пас Дэвису, но тому надёжно поставил корпус Загаду.

7' Пока мало времени прошло, и рано делать выводы о характере игры в Дер Классикер.

6' Гнабри забросил с правого фланга на полуфланг Горецке, а Леон неудачно принял мяч, ушедший затем за лицевую.

5' Навес Павара с правой стороны снят игроком гостей на втором этаже.

5' Альфонсо Дэвис недалеко забросил мяч на подступы к чужой штрафной, и там баварцы его потеряли.

4' Марко Ройс оказался в офсайде в центре поля.

3' Пока мячом владеют гости, и мюнхенцы не сильно настойчивы в попытках вернуть его себе.

2' Рейньер подбежал по центру к чужой штрафной и подарил мяч защитнику "Баварии".

1' Обе команды в традиционных цветах. "Бавария" в красном, а "Боруссия" в жёлто-чёрном.