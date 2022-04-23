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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
2:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Боруссия Д
0'
1:0
15' Гол
Гнабри Серж
29' Undefined phrase: football_event_
Гнабри Серж
2:0
34' Гол
Левандовски Роберт
35'
Бавария - Боруссия Дортмунд. 1:0...

Ход матча

15'
Гнабри Серж
(Горецка Леон)
1:0
29'
Гнабри Серж
 
34'
Левандовски Роберт
(Мюллер Томас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 121
Бавария 89.3% (108)
X 7.4% (9)
Боруссия Д 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Боруссия Д
1.41
6.00
7.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
11
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
35
Хитц
Mapвин
39
Вольф
Мариус
16
Аканджи
Мануэль
5
Загаду
Дан-Аксель
13
Геррейро
Рафаэль
23
Джан
Эмре
22
Беллингхем
Джуд
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
20
Рейньер
Жезус
9
Холанн
Эрлинг
Бавария
4-2-3-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Бавария
Боруссия Д

29 матчей

96.6%
3.4%
5.7731597280508E-15%
28 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.1%
13.8%
24.1%
18 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 14 побед

47 матчей

59.6%
10.6%
29.8%
28 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

40.4%
44.7%
14.9%
19 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

38.3%
31.9%
29.8%
18 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:3
С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 32 (5) 1.03
Гнабри Серж 13 0.42
Мюллер Томас 7 0.23
Сане Лерой 7 0.23
Коман Кингсли 6 0.19
Мусиала Джамал 4 0.13
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.13
Киммих Йозуа 3 0.1
Горецка Леон 3 0.1
Толиссо Корентен 2 0.06
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.58
Ройс Марко 9 0.29
Брандт Юлиан 7 0.23
Мален Дониэлл 5 0.16
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.13
Азар Торган 4 0.13
Джан Эмре 4 (3) 0.13
Беллингхем Джуд 3 0.1
Вольф Мариус 3 0.1
Тиггес Штеффен 3 0.1
Мёнье Тома 2 0.06
Дауд Махмуд 2 0.06
Джованни Рейна 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Хуммельс Матс 1 0.03
Аканджи Мануэль 1 0.03
Мукоко Юссуфа 1 0.03
Tom Rothe 1 0.03
Шульц Нико 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Киммих Йозуа 3 0
Юпамекано Део 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 8 0
Дауд Махмуд 6 1
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Джан Эмре 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Розе Марко 1 1
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Азар Торган 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Мален Дониэлл 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
27
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
7%
3
11%
1-15
10
24%
2
7%
16-30
5
12%
6
22%
31-45
8
20%
4
15%
46-60
7
17%
5
19%
61-75
8
20%
7
26%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
4
29%
5
23%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
3
14%
76-90

Забито

44
47
23 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
15 Не забивали 15
7
16%
6
13%
1-15
4
9%
9
19%
16-30
12
27%
8
17%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
7
16%
11
23%
76-90

Пропущено

19
23
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 11
4
21%
1
4%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
8
35%
76-90

Забито

85
74
41 В 1-м тайме 34
44 Во 2-м тайме 40
23 Забивали первыми 22
0 Не забивали 2
10
12%
9
12%
1-15
14
16%
11
15%
16-30
17
20%
14
19%
31-45
12
14%
11
15%
46-60
17
20%
11
15%
61-75
15
18%
18
24%
76-90

Пропущено

33
45
18 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 23
4
12%
5
11%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
10
30%
7
16%
31-45
6
18%
9
20%
46-60
5
15%
6
13%
61-75
4
12%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0
Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1
Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 31 24 3 4 90 - 29 75
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 31 20 3 8 76 - 44 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 31 14 8 9 42 - 40 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
13. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 31 3 8 20 25 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 16 13 1 2 44 - 12 40
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
15. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 16 8 3 5 29 - 21 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
12. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 36'
    У Левандовского не получился пас партнёру в штрафную, и перекувыркнулся Роберт в единоборстве с оппонентом.
  • 35'
    Могли "шмели" раньше тоже забить, был шанс у Холанна, но вот так вот по состоянию на данный момент.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Роберт Левандовски!
    "Баварии" не страшно, когда её гол отменяют, она может забить ещё. Пассивный Загаду упустил мяч под прессингом Гнабри, Мюллер покатил на Левандовского, и тот всё порешал в финальной стадии как надо.
  • Фол, нарушение
    32'
    Аканджи в центре поля откровенно облокотился на Левандовского. Это нарушение, что же ещё?
  • Видеоповтор
    31'
    Опа, отменён гол "Баварии" из-за офсайда. Видеоассистенты помогли арбитру разобраться. Счёт 1:0.
  • Офсайд
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Серж Гнабри (дубль)!
    Грубейшая ошибка центра обороны "Боруссии". Вольф опрометчиво покатил поперечный пас, Загаду не сделал попытку достать до мяча, и Гнабри спокойно переправил его в цель примерно с линии штрафной.
  • Офсайд
    29'
    Брандт со стандарта закинул мяч в чужую штрафную, где мяч немного полетал, и был зафиксирован офсайд.
  • Фол, нарушение
    28'
    Дэвис не постеснялся в подкате уронить Брандта на своей половине.
  • Опасный момент
    27'
    А вот теперь Холанн прорвался после передачи Брандта на достаточно хорошую ударную позицию, но слабо пробил низом в левый угол, и Нойер легко справился.
  • 27'
    Холанн не преуспел в попытке сотворить что-то вразумительное в атаке.
  • 26'
    Люка Эрнандес, выбив мяч за лицевую, помешал гостям выйти в атаку со своей половины поля.
  • 25'
    В последние минуты разбилась игра на эпизоды, немало аутов.
  • 24'
    Небольшая стычка футболистов на фланге. Поспорили они, кто вбросит аут, и потолкались даже. Но всё нормально, ни одной жёлтой карточки не предъявил арбитр.
  • 23'
    Снова пришёл черёд Хитца чётко забирать бесхозный мяч в своей штрафной. 
  • 22'
    А теперь Нойер показывает, кто король в штрафной "Баварии", фиксируя навес Беллингхема.
  • 21'
    Диагональная подача Гнабри с правого фланга приводит мяч в руки Хитца.
  • 20'
    Дортмундцы пока не могут ответить на пропущенный гол вообще ничем.
  • 19'
    Кросс Гнабри с правого края оказался безадресным в плане замыкания, но на дальнем фланге мяч подхватил Дэвис. Дальнейшее развитие баварской атаки не привело к опасности.
  • 18'
    Марко Розе попивает водичку на тренерской скамейке. Видимо, не по плану пошёл сей матч для его команды.
  • Фол, нарушение
    17'
    В середине поля Беллингхем стал причиной падения Киммиха.
  • 16'
    Всё опять пойдёт по привычному сценарию в пользу бессменного чемпиона Германии последних лет?
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Серж Гнабри!
    Киммих подал корнер с правой стороны, мяч отлетел на линию вратарской, и Гнабри с лёта после подкидки сферы блестяще поразил левую девятку.
  • Угловой
    14'
    Гнабри - на Горецку, тот - обратно на Гнабри. Своеобразная ломаная линия. Однако включается Геррейро и в подкате выбивает мяч на угловой.
  • 13'
    По-прежнему нет высоких скоростей, идёт позиционная игра без моментов.
  • 12'
    На доставку с правого фланга откликается Коман, но неуклюже, и мяч пролетает мимо створа.
  • Фол, нарушение
    11'
    Мелкий фол гостей недалеко от центрального круга - Ройс нарушил против Киммиха.
  • 10'
    Мюнхенцы начинают атаку из глубины, пока всё спокойно в этом матче.
  • 9'
    Судьба дальнего удара Холанна - оказаться заблокированным.
  • 8'
    Коман на левом полуфланге отдал проникающий пас Дэвису, но тому надёжно поставил корпус Загаду.
  • 7'
    Пока мало времени прошло, и рано делать выводы о характере игры в Дер Классикер.
  • 6'
    Гнабри забросил с правого фланга на полуфланг Горецке, а Леон неудачно принял мяч, ушедший затем за лицевую.
  • 5'
    Навес Павара с правой стороны снят игроком гостей на втором этаже.
  • 5'
    Альфонсо Дэвис недалеко забросил мяч на подступы к чужой штрафной, и там баварцы его потеряли.
  • Офсайд
    4'
    Марко Ройс оказался в офсайде в центре поля.
  • 3'
    Пока мячом владеют гости, и мюнхенцы не сильно настойчивы в попытках вернуть его себе.
  • 2'
    Рейньер подбежал по центру к чужой штрафной и подарил мяч защитнику "Баварии".
  • 1'
    Обе команды в традиционных цветах. "Бавария" в красном, а "Боруссия" в жёлто-чёрном.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток дан, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бавария 2:0 Боруссия Д

Исход игры
Бавария
89.3% (109)
Ничья
7.4% (9)
Боруссия Д
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
91.67% (99)
Меньше
8.33% (9)
Обе команды забьют
Да
94.44% (102)
Нет
5.56% (6)
Популярный счёт
2:1 Бавария
42.6% (52)
3:1 Бавария
16.4% (20)
3:2 Бавария
13.1% (16)
2:0 Бавария
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:2 Боруссия Д
1.6% (2)
4:1 Бавария
1.6% (2)
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Бавария
Боруссия Д

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