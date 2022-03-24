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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 42
Бавария 85.7% (36)
X 11.9% (5)
Боруссия Д 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Боруссия Д
1.43
5.80
7.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бавария
Боруссия Д

29 матчей

96.6%
3.4%
5.7731597280508E-15%
28 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.1%
13.8%
24.1%
18 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 14 побед

47 матчей

59.6%
10.6%
29.8%
28 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

40.4%
44.7%
14.9%
19 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

38.3%
31.9%
29.8%
18 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:3
С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 32 (5) 1.07
Гнабри Серж 12 0.4
Мюллер Томас 7 0.23
Сане Лерой 7 0.23
Коман Кингсли 6 0.2
Мусиала Джамал 4 0.13
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.13
Киммих Йозуа 3 0.1
Горецка Леон 3 0.1
Толиссо Корентен 2 0.07
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.6
Ройс Марко 9 0.3
Брандт Юлиан 7 0.23
Мален Дониэлл 5 0.17
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.13
Азар Торган 4 0.13
Джан Эмре 4 (3) 0.13
Беллингхем Джуд 3 0.1
Вольф Мариус 3 0.1
Тиггес Штеффен 3 0.1
Мёнье Тома 2 0.07
Дауд Махмуд 2 0.07
Джованни Рейна 2 0.07
Витсель Аксель 2 0.07
Хуммельс Матс 1 0.03
Аканджи Мануэль 1 0.03
Мукоко Юссуфа 1 0.03
Tom Rothe 1 0.03
Шульц Нико 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Киммих Йозуа 3 0
Юпамекано Део 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 8 0
Дауд Махмуд 6 1
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Джан Эмре 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Розе Марко 1 1
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Азар Торган 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Мален Дониэлл 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
27
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
7%
3
11%
1-15
10
24%
2
7%
16-30
5
12%
6
22%
31-45
8
20%
4
15%
46-60
7
17%
5
19%
61-75
8
20%
7
26%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
4
29%
5
23%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
3
14%
76-90

Забито

44
47
23 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
15 Не забивали 15
7
16%
6
13%
1-15
4
9%
9
19%
16-30
12
27%
8
17%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
7
16%
11
23%
76-90

Пропущено

19
23
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 11
4
21%
1
4%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
8
35%
76-90

Забито

85
74
41 В 1-м тайме 34
44 Во 2-м тайме 40
23 Забивали первыми 22
0 Не забивали 2
10
12%
9
12%
1-15
14
16%
11
15%
16-30
17
20%
14
19%
31-45
12
14%
11
15%
46-60
17
20%
11
15%
61-75
15
18%
18
24%
76-90

Пропущено

33
45
18 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 23
4
12%
5
11%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
10
30%
7
16%
31-45
6
18%
9
20%
46-60
5
15%
6
13%
61-75
4
12%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0
Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1
Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 23 3 4 89 - 29 72
2. Боруссия Д Заявка 30 20 3 7 76 - 43 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 6 8 65 - 31 54
4. Байер Л Заявка 30 15 7 8 68 - 43 52
5. Фрайбург Заявка 30 14 9 7 49 - 34 51
6. Унион Берлин Заявка 30 13 8 9 40 - 39 47
7. Кёльн Заявка 30 12 10 8 44 - 44 46
8. Хоффенхайм Заявка 30 13 6 11 50 - 45 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 9 11 40 - 42 39
10. Майнц Заявка 30 11 6 13 43 - 36 39
11. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
12. Боруссия М Заявка 29 9 7 13 42 - 55 34
13. Вольфсбург Заявка 30 10 4 16 34 - 51 34
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия Заявка 30 5 11 14 23 - 46 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 30 3 8 19 24 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
6. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
7. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
8. Фрайбург Заявка 15 8 4 3 28 - 18 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
12. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
8. Хоффенхайм Заявка 15 5 2 8 21 - 29 17
9. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Бавария 85.7% (36)
    X 11.9% (5)
    Боруссия Д 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Боруссия Д
    1.43
    5.80
    7.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д

    Исход игры
    Бавария
    85.7% (36)
    Ничья
    11.9% (5)
    Боруссия Д
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.37% (35)
    Меньше
    14.63% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    90.24% (37)
    Нет
    9.76% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    42.9% (18)
    3:2 Бавария
    19% (8)
    2:0 Бавария
    9.5% (4)
    3:1 Бавария
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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    Бавария
    Боруссия Д

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