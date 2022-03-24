Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Боруссия Д
29 матчей
96.6%
3.4%
5.7731597280508E-15%
28 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.1%
13.8%
24.1%
18 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 14 побед
47 матчей
59.6%
10.6%
29.8%
28 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
40.4%
44.7%
14.9%
19 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
38.3%
31.9%
29.8%
18 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|32 (5)
|1.07
|Гнабри Серж
|12
|0.4
|Мюллер Томас
|7
|0.23
|Сане Лерой
|7
|0.23
|Коман Кингсли
|6
|0.2
|Мусиала Джамал
|4
|0.13
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.13
|Киммих Йозуа
|3
|0.1
|Горецка Леон
|3
|0.1
|Толиссо Корентен
|2
|0.07
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|0.6
|Ройс Марко
|9
|0.3
|Брандт Юлиан
|7
|0.23
|Мален Дониэлл
|5
|0.17
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.13
|Азар Торган
|4
|0.13
|Джан Эмре
|4 (3)
|0.13
|Беллингхем Джуд
|3
|0.1
|Вольф Мариус
|3
|0.1
|Тиггес Штеффен
|3
|0.1
|Мёнье Тома
|2
|0.07
|Дауд Махмуд
|2
|0.07
|Джованни Рейна
|2
|0.07
|Витсель Аксель
|2
|0.07
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Аканджи Мануэль
|1
|0.03
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.03
|Tom Rothe
|1
|0.03
|Шульц Нико
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Киммих Йозуа
|3
|0
|Юпамекано Део
|3
|0
|Ньянзу Танги
|3
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|8
|0
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Джан Эмре
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Мален Дониэлл
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
27
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
7%
3
11%
1-15
10
24%
2
7%
16-30
5
12%
6
22%
31-45
8
20%
4
15%
46-60
7
17%
5
19%
61-75
8
20%
7
26%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
4
29%
5
23%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
3
14%
76-90
Забито
44
47
23 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
15 Не забивали 15
7
16%
6
13%
1-15
4
9%
9
19%
16-30
12
27%
8
17%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
7
16%
11
23%
76-90
Пропущено
19
23
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 11
4
21%
1
4%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
8
35%
76-90
Забито
85
74
41 В 1-м тайме 34
44 Во 2-м тайме 40
23 Забивали первыми 22
0 Не забивали 2
10
12%
9
12%
1-15
14
16%
11
15%
16-30
17
20%
14
19%
31-45
12
14%
11
15%
46-60
17
20%
11
15%
61-75
15
18%
18
24%
76-90
Пропущено
33
45
18 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 23
4
12%
5
11%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
10
30%
7
16%
31-45
6
18%
9
20%
46-60
5
15%
6
13%
61-75
4
12%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0
Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1
Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|89 - 29
|72
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 43
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|65 - 31
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|68 - 43
|52
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 34
|51
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|40 - 39
|47
|7.
|Кёльн
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|44 - 44
|46
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|50 - 45
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|43 - 36
|39
|11.
|Бохум
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|30 - 43
|36
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|42 - 55
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|34 - 51
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 47
|32
|15.
|Герта
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 66
|29
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|36 - 53
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 46
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|24 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|7.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 18
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 29
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|14.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
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Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д
Исход игры
Бавария
85.7% (36)
Ничья
11.9% (5)
Боруссия Д
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
85.37% (35)
Меньше
14.63% (6)
Обе команды забьют
Да
90.24% (37)
Нет
9.76% (4)
Популярный счёт
2:1 Бавария
42.9% (18)
3:2 Бавария
19% (8)
2:0 Бавария
9.5% (4)
3:1 Бавария
9.5% (4)
2:2 Ничья
4.8% (2)
1:1 Ничья
4.8% (2)
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