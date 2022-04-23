Германия: Бундеслига 2021-2022
3:2
Второй тайм: 83'
Стадион: Europa-Park Stadion
0:1
3' ПенальтиБенсебаини Рами
0:2
13' ГолЭмболо Брель
1:2
49' ПенальтиГрифо Винченцо
59' Желтая карточкаПлеа Алассан
2:2
61' ГолГюнтер Кристиан
65' Желтая карточкаКоне Куадио
73' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
79' Желтая карточкаШтиндль Ларс
3:2
80' ГолЛинхарт Филипп
Ход матча
3'
0:1
13'
0:2
49'
1:2
59'
61'
65'
79'
80'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Боруссия М
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
27 матчей
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|9 (5)
|0.29
|Петерсен Нильс
|5
|0.16
|Хёлер Лукас
|5
|0.16
|Чон У-Ён
|4
|0.13
|Шаде Кевин
|4
|0.13
|Линхарт Филипп
|4
|0.13
|Шлоттербек Нико
|4
|0.13
|Шаллаи Роланд
|3
|0.1
|Хёфлер Николас
|2
|0.06
|Демирович Эрмедин
|2
|0.06
|Кюблер Лукас
|2
|0.06
|Хаберер Яник
|2
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|8 (2)
|0.27
|Хофманн Йонас
|8
|0.27
|Эмболо Брель
|7
|0.23
|Нойхаус Флориан
|4
|0.13
|Бенсебаини Рами
|4 (2)
|0.13
|Тюрам Маркус
|3
|0.1
|Штиндль Ларс
|2
|0.07
|Закария Денис
|2
|0.07
|Коне Куадио
|2
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|Нец Лука
|0
|0
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|9
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Плеа Алассан
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Эльведи Нико
|3
|0
|Эмболо Брель
|3
|0
|Зоммер Янн
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
6
23%
4
25%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
4
15%
5
31%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Пропущено
20
29
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
5%
1
3%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
7
35%
5
17%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
30%
12
41%
76-90
Забито
21
25
15 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
6
29%
4
16%
1-15
7
33%
3
12%
16-30
2
10%
8
32%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
2
10%
3
12%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
6%
6
24%
1-15
4
25%
4
16%
16-30
3
19%
6
24%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
3
19%
3
12%
76-90
Забито
47
41
28 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
12
26%
8
20%
1-15
10
21%
6
15%
16-30
6
13%
13
32%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
7
15%
4
10%
61-75
7
15%
6
15%
76-90
Пропущено
36
54
17 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
2
6%
7
13%
1-15
5
14%
10
19%
16-30
10
28%
11
20%
31-45
5
14%
7
13%
46-60
5
14%
4
7%
61-75
9
25%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0
Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|89 - 29
|72
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 43
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|31
|17
|6
|8
|66 - 31
|57
|4.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|31
|16
|7
|8
|71 - 44
|55
|5.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 36
|54
|6.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|31
|13
|10
|8
|46 - 45
|49
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|31
|13
|8
|10
|40 - 40
|47
|8.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|30 - 43
|36
|13.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|30
|9
|7
|14
|44 - 58
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 47
|32
|15.
|Герта
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 66
|29
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|36 - 53
|28
|17.
|Арминия
|1:2 Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 48
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 75
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 15
|35
|4.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 20
|31
|8.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 29
|14
|18.
|Арминия
|1:2 Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|36 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|4.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|8.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|9.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 26
|16
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 33
|12
|12.
|Арминия
|1:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 27
|12
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|14.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Фрайбург 3:2 Боруссия М
Исход игры
Фрайбург
78.3% (83)
Ничья
13.2% (14)
Боруссия М
8.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
77.67% (80)
Меньше
22.33% (23)
Обе команды забьют
Да
86.41% (89)
Нет
13.59% (14)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
56.6% (60)
1:1 Ничья
10.4% (11)
1:0 Фрайбург
6.6% (7)
1:2 Боруссия М
5.7% (6)
3:1 Фрайбург
4.7% (5)
3:2 Фрайбург
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Фрайбург
2.8% (3)
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