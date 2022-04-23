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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
3:2
Второй тайм: 83'

Стадион:
Боруссия М
0'
0:1
3' Пенальти
Бенсебаини Рами
0:2
13' Гол
Эмболо Брель
1:2
49' Пенальти
Грифо Винченцо
59' Желтая карточка
Плеа Алассан
2:2
61' Гол
Гюнтер Кристиан
65' Желтая карточка
Коне Куадио
73' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
79' Желтая карточка
Штиндль Ларс
3:2
80' Гол
Линхарт Филипп
83'

Ход матча

3'
0:1
Бенсебаини Рами
13'
0:2
Эмболо Брель
(Хофманн Йонас)
46'
Хёлер Лукас
Демирович Эрмедин
 
46'
Вайсхаупт Ноа
Чон У-Ён
 
49'
Грифо Винченцо
1:2
56'
Шмид Жонатан
Вайсхаупт Ноа
 
59'
 
Плеа Алассан
61'
Гюнтер Кристиан
(Эггештайн Максимилиан)
2:2
65'
 
Коне Куадио
69'
 
Скалли Джозеф
Лайнер Штефан
69'
 
Носс Конор
Нойхаус Флориан
73'
Эггештайн Максимилиан
 
73'
 
Штиндль Ларс
Плеа Алассан
79'
 
Штиндль Ларс
80'
Линхарт Филипп
(Гюнтер Кристиан)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 106
Фрайбург 78.3% (83)
X 13.2% (14)
Боруссия М 8.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Боруссия М
1.89
4.14
4.18
Все Коэффициенты
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
1
Зоммер
Янн
15
Бейер
Джордан
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
32
Нойхаус
Флориан
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
Фрайбург
4-2-3-1
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Боруссия М

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:6
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
2:1
ТМК
2:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 9 (5) 0.29
Петерсен Нильс 5 0.16
Хёлер Лукас 5 0.16
Чон У-Ён 4 0.13
Шаде Кевин 4 0.13
Линхарт Филипп 4 0.13
Шлоттербек Нико 4 0.13
Шаллаи Роланд 3 0.1
Хёфлер Николас 2 0.06
Демирович Эрмедин 2 0.06
Кюблер Лукас 2 0.06
Хаберер Яник 2 0.06
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 8 (2) 0.27
Хофманн Йонас 8 0.27
Эмболо Брель 7 0.23
Нойхаус Флориан 4 0.13
Бенсебаини Рами 4 (2) 0.13
Тюрам Маркус 3 0.1
Штиндль Ларс 2 0.07
Закария Денис 2 0.07
Коне Куадио 2 0.07
Скалли Джозеф 1 0.03
Лайнер Штефан 1 0.03
Гинтер Маттиас 1 0.03
Эльведи Нико 1 0.03
Нец Лука 0 0
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 4 0
Шлоттербек Нико 4 0
Линхарт Филипп 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаде Кевин 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Хаберер Яник 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 9 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 5 0
Бейер Джордан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Эльведи Нико 3 0
Эмболо Брель 3 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
6
23%
4
25%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
4
15%
5
31%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
5%
1
3%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
7
35%
5
17%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
30%
12
41%
76-90

Забито

21
25
15 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
6
29%
4
16%
1-15
7
33%
3
12%
16-30
2
10%
8
32%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
2
10%
3
12%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
6%
6
24%
1-15
4
25%
4
16%
16-30
3
19%
6
24%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
3
19%
3
12%
76-90

Забито

47
41
28 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
12
26%
8
20%
1-15
10
21%
6
15%
16-30
6
13%
13
32%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
7
15%
4
10%
61-75
7
15%
6
15%
76-90

Пропущено

36
54
17 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
2
6%
7
13%
1-15
5
14%
10
19%
16-30
10
28%
11
20%
31-45
5
14%
7
13%
46-60
5
14%
4
7%
61-75
9
25%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0
Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 23 3 4 89 - 29 72
2. Боруссия Д Заявка 30 20 3 7 76 - 43 63
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 31 17 6 8 66 - 31 57
4. Байер Л 3:1 Заявка 31 16 7 8 71 - 44 55
5. Фрайбург 3:2 Заявка 31 15 9 7 52 - 36 54
6. Кёльн 2:1 Заявка 31 13 10 8 46 - 45 49
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 31 13 8 10 40 - 40 47
8. Хоффенхайм 2:2 Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
13. Боруссия М 2:3 Заявка 30 9 7 14 44 - 58 34
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия 1:2 Заявка 31 5 11 15 24 - 48 26
18. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 31 3 8 20 25 - 75 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 16 11 2 3 39 - 15 35
4. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн 2:1 Заявка 16 9 4 3 26 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург 3:2 Заявка 16 9 4 3 31 - 20 31
8. Хоффенхайм 2:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л 3:1 Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М 2:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
15. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 16 3 5 8 14 - 29 14
18. Арминия 1:2 Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л 3:1 Заявка 16 8 5 3 36 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
4. Фрайбург 3:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Хоффенхайм 2:2 Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
8. Кёльн 2:1 Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
9. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 26 16
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 33 12
12. Арминия 1:2 Заявка 16 3 3 10 11 - 27 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Фрайбург 78.3% (83)
X 13.2% (14)
Боруссия М 8.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Боруссия М
1.89
4.14
4.18
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Где смотреть матч Фрайбург 3:2 Боруссия М онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 3:2 Боруссия М

Исход игры
Фрайбург
78.3% (83)
Ничья
13.2% (14)
Боруссия М
8.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
77.67% (80)
Меньше
22.33% (23)
Обе команды забьют
Да
86.41% (89)
Нет
13.59% (14)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
56.6% (60)
1:1 Ничья
10.4% (11)
1:0 Фрайбург
6.6% (7)
1:2 Боруссия М
5.7% (6)
3:1 Фрайбург
4.7% (5)
3:2 Фрайбург
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Фрайбург
2.8% (3)
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Фрайбург
Боруссия М

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