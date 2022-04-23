Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Унион Берлин
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|17 (1)
|0.57
|Андре Силва
|10 (3)
|0.33
|Собослаи Доминик
|6
|0.2
|Форсберг Эмиль
|5 (3)
|0.17
|Поульсен Юссуф
|5
|0.17
|Лаймер Конрад
|4
|0.13
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.1
|Ольмо Дани
|3
|0.1
|Айдара Амаду
|3
|0.1
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.07
|Гвардиол Йошко
|2
|0.07
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|13 (1)
|0.43
|Прёмель Гриша
|6
|0.2
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.17
|Гисельман Нико
|3
|0.1
|Бекер Шеральдо
|3
|0.1
|Харагути Генки
|2
|0.07
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.07
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.07
|Бехренс Кевин
|1
|0.03
|Баумгартль Тимо
|1
|0.03
|Триммель Кристофер
|1
|0.03
|Михель Свен
|1
|0.03
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Хедира Рани
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|6
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Мукиэле Норди
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Баумгартль Тимо
|5
|0
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Еккель Пауль
|5
|0
|Триммель Кристофер
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|4
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
22
12 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
3%
2
9%
1-15
7
18%
3
14%
16-30
4
11%
4
18%
31-45
10
26%
6
27%
46-60
8
21%
4
18%
61-75
8
21%
3
14%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
5
33%
4
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Забито
28
22
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
2
7%
4
18%
1-15
6
21%
6
27%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
7
25%
3
14%
61-75
4
14%
2
9%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
5
33%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Забито
66
44
25 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
3
5%
6
14%
1-15
13
20%
9
20%
16-30
9
14%
7
16%
31-45
14
21%
10
23%
46-60
15
23%
7
16%
61-75
12
18%
5
11%
76-90
Пропущено
30
35
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
6
20%
6
17%
1-15
1
3%
9
26%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
9
30%
4
11%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
6
20%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0
РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0
Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|89 - 29
|72
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 43
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|65 - 31
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|68 - 43
|52
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 34
|51
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|40 - 39
|47
|7.
|Кёльн
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|44 - 44
|46
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|50 - 45
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|30 - 43
|36
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|42 - 55
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 47
|32
|15.
|Герта
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 66
|29
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|36 - 53
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 46
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|24 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|7.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 18
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 29
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|14.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Унион Берлин
Исход игры
РБ Лейпциг
94.6% (106)
Ничья
3.6% (4)
Унион Берлин
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.81% (67)
Меньше
36.19% (38)
Обе команды забьют
Да
63.81% (67)
Нет
36.19% (38)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
41.1% (46)
2:0 РБ Лейпциг
22.3% (25)
1:0 РБ Лейпциг
9.8% (11)
3:1 РБ Лейпциг
8.9% (10)
3:2 РБ Лейпциг
3.6% (4)
3:0 РБ Лейпциг
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:1 РБ Лейпциг
1.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!