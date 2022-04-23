  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Унион Берлин
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
33
Хайнц
Доминик
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Унион Берлин

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 17 (1) 0.57
Андре Силва 10 (3) 0.33
Собослаи Доминик 6 0.2
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.17
Поульсен Юссуф 5 0.17
Лаймер Конрад 4 0.13
Хенрихс Бенджамин 3 0.1
Ольмо Дани 3 0.1
Айдара Амаду 3 0.1
Анхелиньо Хосе 2 0.07
Гвардиол Йошко 2 0.07
Орбан Вилли 1 0.03
Мукиэле Норди 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 13 (1) 0.43
Прёмель Гриша 6 0.2
Крузе Макс 5 (3) 0.17
Гисельман Нико 3 0.1
Бекер Шеральдо 3 0.1
Харагути Генки 2 0.07
Фогльзаммер Андреас 2 0.07
Рюэрсон Юлиан 2 0.07
Бехренс Кевин 1 0.03
Баумгартль Тимо 1 0.03
Триммель Кристофер 1 0.03
Михель Свен 1 0.03
Ощипка Бастиан 0 0
Хедира Рани 0 0
Шефер Андраш 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 6 0
Кампль Кевин 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Мукиэле Норди 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Баумгартль Тимо 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Еккель Пауль 5 0
Триммель Кристофер 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Гисельман Нико 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Шефер Андраш 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Михель Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
22
12 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
3%
2
9%
1-15
7
18%
3
14%
16-30
4
11%
4
18%
31-45
10
26%
6
27%
46-60
8
21%
4
18%
61-75
8
21%
3
14%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
5
33%
4
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Забито

28
22
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
2
7%
4
18%
1-15
6
21%
6
27%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
7
25%
3
14%
61-75
4
14%
2
9%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
5
33%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Забито

66
44
25 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
3
5%
6
14%
1-15
13
20%
9
20%
16-30
9
14%
7
16%
31-45
14
21%
10
23%
46-60
15
23%
7
16%
61-75
12
18%
5
11%
76-90

Пропущено

30
35
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
6
20%
6
17%
1-15
1
3%
9
26%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
9
30%
4
11%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
6
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0
РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0
Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 23 3 4 89 - 29 72
2. Боруссия Д Заявка 30 20 3 7 76 - 43 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 6 8 65 - 31 54
4. Байер Л Заявка 30 15 7 8 68 - 43 52
5. Фрайбург Заявка 30 14 9 7 49 - 34 51
6. Унион Берлин Заявка 30 13 8 9 40 - 39 47
7. Кёльн Заявка 30 12 10 8 44 - 44 46
8. Хоффенхайм Заявка 30 13 6 11 50 - 45 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 9 11 40 - 42 39
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
13. Боруссия М Заявка 29 9 7 13 42 - 55 34
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия Заявка 30 5 11 14 23 - 46 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 30 3 8 19 24 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
6. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
7. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
8. Фрайбург Заявка 15 8 4 3 28 - 18 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
8. Хоффенхайм Заявка 15 5 2 8 21 - 29 17
9. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 15 минут.

    Главный судья: Шлагер Даниэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 114
    РБ Лейпциг 94.7% (108)
    X 3.5% (4)
    Унион Берлин 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Унион Берлин
    1.58
    4.50
    6.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Унион Берлин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Унион Берлин

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    94.6% (106)
    Ничья
    3.6% (4)
    Унион Берлин
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.81% (67)
    Меньше
    36.19% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    63.81% (67)
    Нет
    36.19% (38)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    41.1% (46)
    2:0 РБ Лейпциг
    22.3% (25)
    1:0 РБ Лейпциг
    9.8% (11)
    3:1 РБ Лейпциг
    8.9% (10)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.6% (4)
    3:0 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    4:1 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    РБ Лейпциг
    Унион Берлин

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     