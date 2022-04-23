Германия: Бундеслига 2021-2022
1:3
Второй тайм: 84'
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
1:0
5' ГолВиллемс Джетро
1:1
8' ГолШик Патрик
1:2
18' ГолАзмун Сердар
1:3
58' ГолПаулиньо Жозе
Ход матча
5'
1:0
8'
1:1
18'
1:2
58'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
20
Рашль
Тобиас
37
Грин
Джулиан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Фофана СадикПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Байер Л
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (5)
|0.26
|Левелинг Джейми
|5
|0.16
|Нильсен Ховард
|2
|0.06
|Дуджак Джереми
|2
|0.06
|Иттен Седрик
|2
|0.06
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Виллемс Джетро
|1
|0.03
|Гризбек Себастьян
|1
|0.03
|Майерхёфер Марко
|1
|0.03
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Нганкам Жессик
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|21 (1)
|0.68
|Диаби Мусса
|12
|0.39
|Вирц Флориан
|7
|0.23
|Андрих Роберт
|4
|0.13
|Аларио Лукас
|4
|0.13
|Беллараби Карим
|3
|0.1
|Адли Амин
|3
|0.1
|Паулиньо Жозе
|3
|0.1
|Та Джонатан
|2
|0.06
|Фримпонг Жереми
|1
|0.03
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Азмун Сердар
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Бауэр Максимилиан
|5
|0
|Виллемс Джетро
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Стефан Леитл
|2
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Виргевер Ник
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|10
|0
|Диаби Мусса
|8
|1
|Андрих Роберт
|5
|1
|Баккер Митчел
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Инкапье Пьеро
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Паласиос Эксекиэль
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
30
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
3
21%
4
13%
1-15
1
7%
9
30%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
3
21%
3
10%
46-60
5
36%
5
17%
61-75
2
14%
6
20%
76-90
Пропущено
25
24
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
7
28%
4
17%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
6
24%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
34
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
1
8%
5
15%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
5
38%
7
21%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
3
23%
6
18%
61-75
2
15%
7
21%
76-90
Пропущено
44
23
15 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
11%
2
9%
1-15
4
9%
1
4%
16-30
6
14%
7
30%
31-45
9
20%
5
22%
46-60
9
20%
4
17%
61-75
11
25%
4
17%
76-90
Забито
27
64
11 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 5
4
15%
9
14%
1-15
2
7%
12
19%
16-30
5
19%
10
16%
31-45
4
15%
9
14%
46-60
8
30%
30%
11
17%
61-75
4
15%
13
20%
76-90
Пропущено
69
47
27 В 1-м тайме 22
42 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 24
7
10%
6
13%
1-15
7
10%
5
11%
16-30
13
19%
11
23%
31-45
12
17%
7
15%
46-60
13
19%
7
15%
61-75
17
25%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3
Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
Байер Л
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2
Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|89 - 29
|72
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 43
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|31
|17
|6
|8
|66 - 31
|57
|4.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|31
|16
|7
|8
|71 - 44
|55
|5.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 36
|54
|6.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|31
|13
|10
|8
|46 - 45
|49
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|31
|13
|8
|10
|40 - 40
|47
|8.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|30 - 43
|36
|13.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|30
|9
|7
|14
|44 - 58
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 47
|32
|15.
|Герта
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 66
|29
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|36 - 53
|28
|17.
|Арминия
|1:2 Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 48
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 75
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 15
|35
|4.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 20
|31
|8.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 29
|14
|18.
|Арминия
|1:2 Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|36 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|4.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|8.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|9.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 26
|16
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 33
|12
|12.
|Арминия
|1:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 27
|12
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|14.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:3 Байер Л
Исход игры
Гройтер Фюрт
0.9% (1)
Ничья
6.5% (7)
Байер Л
92.6% (100)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (53)
Меньше
49.04% (51)
Обе команды забьют
Да
53.85% (56)
Нет
46.15% (48)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
34.3% (37)
1:2 Байер Л
24.1% (26)
1:3 Байер Л
18.5% (20)
0:1 Байер Л
6.5% (7)
1:1 Ничья
4.6% (5)
1:4 Байер Л
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:3 Байер Л
1.9% (2)
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