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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
1:3
Второй тайм: 84'

Стадион:
Байер Л
0'
1:0
5' Гол
Виллемс Джетро
1:1
8' Гол
Шик Патрик
1:2
18' Гол
Азмун Сердар
1:3
58' Гол
Паулиньо Жозе
84'

Ход матча

5'
Виллемс Джетро
(Нганкам Жессик)
1:0
8'
1:1
Шик Патрик
18'
1:2
Азмун Сердар
58'
1:3
Паулиньо Жозе
(Азмун Сердар)
70'
Юнг Гидеон
Виллемс Джетро
 
73'
 
Синкгравен Дэйли
Азмун Сердар
78'
 
Паласиос Эксекиэль
Демирбай Керем
83'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик
83'
 
Баумгартлингер Юлиан
Диаби Мусса
83'
Абиама Диксон
Нганкам Жессик
 
83'
Дуджак Джереми
Тильман Тимоти
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 108
Гройтер Фюрт 0.9% (1)
X 6.5% (7)
Байер Л 92.6% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Байер Л
9.80
5.90
1.37
Все Коэффициенты
26
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
21
Тильман
Тимоти
20
Рашль
Тобиас
15
Виллемс
Джетро
37
Грин
Джулиан
17
Нганкам
Жессик
10
Хргота
Бранимир
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
5
Баккер
Митчел
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Байер Л

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
7:1
ТМК
2:1
Б
0:0
Б
2:0
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (5) 0.26
Левелинг Джейми 5 0.16
Нильсен Ховард 2 0.06
Дуджак Джереми 2 0.06
Иттен Седрик 2 0.06
Тильман Тимоти 1 0.03
Виллемс Джетро 1 0.03
Гризбек Себастьян 1 0.03
Майерхёфер Марко 1 0.03
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Нганкам Жессик 0 0
Абиама Диксон 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 21 (1) 0.68
Диаби Мусса 12 0.39
Вирц Флориан 7 0.23
Андрих Роберт 4 0.13
Аларио Лукас 4 0.13
Беллараби Карим 3 0.1
Адли Амин 3 0.1
Паулиньо Жозе 3 0.1
Та Джонатан 2 0.06
Фримпонг Жереми 1 0.03
Демирбай Керем 1 (1) 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Азмун Сердар 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 0.03
Баккер Митчел 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 6 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Виллемс Джетро 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Абиама Диксон 3 0
Стефан Леитл 2 0
Сарпей Ханс 2 0
Виргевер Ник 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Грин Джулиан 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 10 0
Диаби Мусса 8 1
Андрих Роберт 5 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Инкапье Пьеро 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
30
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
3
21%
4
13%
1-15
1
7%
9
30%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
3
21%
3
10%
46-60
5
36%
5
17%
61-75
2
14%
6
20%
76-90

Пропущено

25
24
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
7
28%
4
17%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
6
24%
7
29%
29%
76-90

Забито

13
34
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
1
8%
5
15%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
5
38%
7
21%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
3
23%
6
18%
61-75
2
15%
7
21%
76-90

Пропущено

44
23
15 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
11%
2
9%
1-15
4
9%
1
4%
16-30
6
14%
7
30%
31-45
9
20%
5
22%
46-60
9
20%
4
17%
61-75
11
25%
4
17%
76-90

Забито

27
64
11 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 5
4
15%
9
14%
1-15
2
7%
12
19%
16-30
5
19%
10
16%
31-45
4
15%
9
14%
46-60
8
30%
30%
11
17%
61-75
4
15%
13
20%
76-90

Пропущено

69
47
27 В 1-м тайме 22
42 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 24
7
10%
6
13%
1-15
7
10%
5
11%
16-30
13
19%
11
23%
31-45
12
17%
7
15%
46-60
13
19%
7
15%
61-75
17
25%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3
Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
Байер Л
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2
Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 23 3 4 89 - 29 72
2. Боруссия Д Заявка 30 20 3 7 76 - 43 63
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 31 17 6 8 66 - 31 57
4. Байер Л 3:1 Заявка 31 16 7 8 71 - 44 55
5. Фрайбург 3:2 Заявка 31 15 9 7 52 - 36 54
6. Кёльн 2:1 Заявка 31 13 10 8 46 - 45 49
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 31 13 8 10 40 - 40 47
8. Хоффенхайм 2:2 Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
13. Боруссия М 2:3 Заявка 30 9 7 14 44 - 58 34
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия 1:2 Заявка 31 5 11 15 24 - 48 26
18. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 31 3 8 20 25 - 75 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 16 11 2 3 39 - 15 35
4. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн 2:1 Заявка 16 9 4 3 26 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург 3:2 Заявка 16 9 4 3 31 - 20 31
8. Хоффенхайм 2:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л 3:1 Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М 2:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
15. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 16 3 5 8 14 - 29 14
18. Арминия 1:2 Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л 3:1 Заявка 16 8 5 3 36 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
4. Фрайбург 3:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Хоффенхайм 2:2 Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
8. Кёльн 2:1 Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
9. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 26 16
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 33 12
12. Арминия 1:2 Заявка 16 3 3 10 11 - 27 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Гройтер Фюрт 0.9% (1)
X 6.5% (7)
Байер Л 92.6% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Байер Л
9.80
5.90
1.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 1:3 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:3 Байер Л

Исход игры
Гройтер Фюрт
0.9% (1)
Ничья
6.5% (7)
Байер Л
92.6% (100)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (53)
Меньше
49.04% (51)
Обе команды забьют
Да
53.85% (56)
Нет
46.15% (48)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
34.3% (37)
1:2 Байер Л
24.1% (26)
1:3 Байер Л
18.5% (20)
0:1 Байер Л
6.5% (7)
1:1 Ничья
4.6% (5)
1:4 Байер Л
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:3 Байер Л
1.9% (2)
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Гройтер Фюрт
Байер Л

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