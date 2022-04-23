Второй тайм

86' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Тобиас Рашль не смог попасть в створ ударом издали

83' Тактическая замена. Нганкам Жессик уходит с поля и его заменяет Диксон Абиама

82' Аста Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Грин Джулиан разрезает оборону соперника отличным пасом

82' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Паулиньо Жозе из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Демирбай Керем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Команда Байер Л довольна результатом к этому моменту.

72' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Тапсоба Эдмон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Виллемс Джетро получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Как он промахнулся? Шик Патрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Отличные скиллы показывает Диаби Мусса , обводя своих соперников

66' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Тобиас Рашль из команды Гройтер Фюрт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Грин Джулиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Хорошую попытку сделал Нганкам Жессик . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Плохо сыграл Градецки Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Г О О О О Л - Паулиньо Жозе забивает с правой ноги!

58' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Тапсоба Эдмон получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Тапсоба Эдмон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

52' Демирбай Керем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Азмун Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Грин Джулиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара