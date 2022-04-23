Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Любичич Деян из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Арминия

48' Любичич Деян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Окугава Масая имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!

45' Швебе Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Швебе Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Модест Антони наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

42' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

40' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Арминия

40' Любичич Деян из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

39' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Виммер Патрик получает желтую карточку за нырок

38' Виммер Патрик упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

38' Плохо сыграл Василиадис Себастиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Кёльн выполняет удар от ворот.

36' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Игрок Ут Марк из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Команда Арминия сравняла счет! Игра продолжается!

33' Г О О О О Л - Хюберс Тимо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

33' Джордж Белло наказан за толчок Хорн Яннес

33' Удар от ворот произведет Арминия

32' Серра Янни получил желтую карточку от судьи

30' Пипер Амос получил желтую карточку от судьи

30' Кайнц Флориан из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

28' Арминия выполняет удар от ворот.

28' Отличный пас сделал Скири Эйе из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

28' Арминия выполняет удар от ворот.

28' Ут Марк из команды Кёльн навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

27' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Кёльн

25' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Окугава Масая предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Арминия выполняет удар от ворот.

21' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хектор Йонас из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

17' Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Виммер Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Ох, нехорошо это выглядит. Эзкан Салих получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Эзкан Салих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Модест Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Хектор Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Серра Янни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Хектор Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Команда Кёльн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Ут Марк забивает с левой ноги!

2' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Удар от ворот произведет Кёльн

1' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Арминия начинает с центра поля