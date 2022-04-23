Германия: Бундеслига 2021-2022
2:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Рейн Энерги
1:0
3' ГолУт Марк
30' Желтая карточкаПипер Амос
32' Желтая карточкаСерра Янни
1:1
33' Гол в свои воротаХюберс Тимо
38' Желтая карточкаВиммер Патрик
2:1
43' ГолМодест Антони
67' Желтая карточкаЭзкан Салих
69' Желтая карточкаУт Марк
Ход матча
3'
1:0
30'
32'
33'
1:1
38'
43'
2:1
67'
69'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
13
Ут
Марк
24
Белло
Джордж
23
Серра
Янни
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Marco Kostmann
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Арминия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|17
|0.55
|Ут Марк
|4
|0.13
|Кайнц Флориан
|4
|0.13
|Скири Эйе
|4
|0.13
|Андерссон Себастьян
|3
|0.1
|Любичич Деян
|3
|0.1
|Дуда Ондрей
|2
|0.06
|Эзкан Салих
|2
|0.06
|Лемперте Тим
|2
|0.06
|Шауб Луис
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Тилманн Ян
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.26
|Виммер Патрик
|3
|0.1
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.1
|Серра Янни
|2
|0.06
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.06
|Ласм Бриан
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|1
|0.03
|Кастро Гонсало
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|6
|0
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Эзкан Салих
|5
|0
|Тилманн Ян
|5
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Модест Антони
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Хектор Йонас
|3
|0
|Скири Эйе
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|8
|0
|Бруннер Седрик
|6
|0
|Виммер Патрик
|6
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Пипер Амос
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
10
4 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
1
4%
1
10%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
7
29%
29%
2
20%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
12
50%
2
20%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
7
37%
3
12%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
1
5%
7
28%
46-60
6
32%
5
20%
61-75
2
11%
4
16%
76-90
Забито
21
14
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
10%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
19%
3
21%
76-90
Пропущено
24
20
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
6
30%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
10
42%
2
10%
46-60
5
21%
5
25%
61-75
2
8%
2
10%
76-90
Забито
45
24
15 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 12
3
7%
4
17%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
8
18%
3
13%
31-45
10
22%
7
29%
29%
46-60
4
9%
2
8%
61-75
16
36%
5
21%
76-90
Пропущено
43
45
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
8
19%
3
7%
1-15
4
9%
10
22%
16-30
5
12%
7
16%
31-45
11
26%
9
20%
46-60
11
26%
10
22%
61-75
4
9%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8
Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0
Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|89 - 29
|72
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 43
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|31
|17
|6
|8
|66 - 31
|57
|4.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|31
|16
|7
|8
|71 - 44
|55
|5.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 36
|54
|6.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|31
|13
|10
|8
|46 - 45
|49
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|31
|13
|8
|10
|40 - 40
|47
|8.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|30 - 43
|36
|13.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|30
|9
|7
|14
|44 - 58
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 47
|32
|15.
|Герта
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 66
|29
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|36 - 53
|28
|17.
|Арминия
|1:2 Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 48
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 75
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 15
|35
|4.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 20
|31
|8.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 29
|14
|18.
|Арминия
|1:2 Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|3:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|36 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|4.
|Фрайбург
|3:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|2:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|8.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|9.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 26
|16
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Боруссия М
|2:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 33
|12
|12.
|Арминия
|1:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 27
|12
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|14.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:3 Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
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Прогнозы на матч Кёльн 2:1 Арминия
Исход игры
Кёльн
90.7% (97)
Ничья
8.4% (9)
Арминия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (44)
Меньше
57.69% (60)
Обе команды забьют
Да
47.12% (49)
Нет
52.88% (55)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
29% (31)
1:0 Кёльн
27.1% (29)
2:0 Кёльн
19.6% (21)
3:1 Кёльн
8.4% (9)
1:1 Ничья
7.5% (8)
3:0 Кёльн
2.8% (3)
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