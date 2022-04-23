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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
2:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Арминия
0'
1:0
3' Гол
Ут Марк
30' Желтая карточка
Пипер Амос
32' Желтая карточка
Серра Янни
1:1
33' Гол в свои ворота
Хюберс Тимо
38' Желтая карточка
Виммер Патрик
2:1
43' Гол
Модест Антони
67' Желтая карточка
Эзкан Салих
69' Желтая карточка
Ут Марк
82'

Ход матча

3'
Ут Марк
(Хектор Йонас)
1:0
29'
Хорн Яннес
Хектор Йонас
 
30'
 
Пипер Амос
32'
 
Серра Янни
33'
1:1
Хюберс Тимо
38'
 
Виммер Патрик
43'
Модест Антони
(Ут Марк)
2:1
67'
Эзкан Салих
 
69'
Ут Марк
 
74'
Тилманн Ян
Любичич Деян
 
74'
Шауб Луис
Кайнц Флориан
 
74'
Эхизибуэ Кингсли
Шмиц Бенно
 
77'
 
Индже Бурак
Серра Янни
77'
 
Хак Робин
Василиадис Себастиан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 107
Кёльн 90.7% (97)
X 8.4% (9)
Арминия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Арминия
1.55
4.60
6.70
Все Коэффициенты
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
1
Ортега
Штефан
3
Рамос
Гильерме
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
24
Белло
Джордж
8
Шёпф
Алессандро
19
Притль
Мануэль
39
Василиадис
Себастиан
11
Окугава
Масая
20
Виммер
Патрик
23
Серра
Янни
Кёльн
4-2-3-1
Арминия
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Арминия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б2
5:1
Б2
1:3
ТМК
0:1
ТМК
2:3
Б2
2:0
Б2
0:1
Б
1:1
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 17 0.55
Ут Марк 4 0.13
Кайнц Флориан 4 0.13
Скири Эйе 4 0.13
Андерссон Себастьян 3 0.1
Любичич Деян 3 0.1
Дуда Ондрей 2 0.06
Эзкан Салих 2 0.06
Лемперте Тим 2 0.06
Шауб Луис 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Тилманн Ян 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.26
Виммер Патрик 3 0.1
Клос Фабиан 3 (2) 0.1
Серра Янни 2 0.06
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.06
Ласм Бриан 2 0.06
Крюгер Флориан 1 0.03
Кастро Гонсало 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 6 0
Дуда Ондрей 5 0
Эзкан Салих 5 0
Тилманн Ян 5 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Любичич Деян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Модест Антони 3 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Хектор Йонас 3 0
Скири Эйе 3 0
Ут Марк 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 8 0
Бруннер Седрик 6 0
Виммер Патрик 6 0
Нильссон Йоаким 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Пипер Амос 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Серра Янни 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
10
4 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
1
4%
1
10%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
7
29%
29%
2
20%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
12
50%
2
20%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
7
37%
3
12%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
1
5%
7
28%
46-60
6
32%
5
20%
61-75
2
11%
4
16%
76-90

Забито

21
14
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
10%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
19%
3
21%
76-90

Пропущено

24
20
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
6
30%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
10
42%
2
10%
46-60
5
21%
5
25%
61-75
2
8%
2
10%
76-90

Забито

45
24
15 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 12
3
7%
4
17%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
8
18%
3
13%
31-45
10
22%
7
29%
29%
46-60
4
9%
2
8%
61-75
16
36%
5
21%
76-90

Пропущено

43
45
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
8
19%
3
7%
1-15
4
9%
10
22%
16-30
5
12%
7
16%
31-45
11
26%
9
20%
46-60
11
26%
10
22%
61-75
4
9%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8
Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0
Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 23 3 4 89 - 29 72
2. Боруссия Д Заявка 30 20 3 7 76 - 43 63
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 31 17 6 8 66 - 31 57
4. Байер Л 3:1 Заявка 31 16 7 8 71 - 44 55
5. Фрайбург 3:2 Заявка 31 15 9 7 52 - 36 54
6. Кёльн 2:1 Заявка 31 13 10 8 46 - 45 49
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 31 13 8 10 40 - 40 47
8. Хоффенхайм 2:2 Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
13. Боруссия М 2:3 Заявка 30 9 7 14 44 - 58 34
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия 1:2 Заявка 31 5 11 15 24 - 48 26
18. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 31 3 8 20 25 - 75 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 16 11 2 3 39 - 15 35
4. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн 2:1 Заявка 16 9 4 3 26 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург 3:2 Заявка 16 9 4 3 31 - 20 31
8. Хоффенхайм 2:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л 3:1 Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М 2:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
15. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 16 3 5 8 14 - 29 14
18. Арминия 1:2 Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л 3:1 Заявка 16 8 5 3 36 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
4. Фрайбург 3:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Хоффенхайм 2:2 Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
8. Кёльн 2:1 Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
9. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 26 16
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 33 12
12. Арминия 1:2 Заявка 16 3 3 10 11 - 27 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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Прогнозы 107
Кёльн 90.7% (97)
X 8.4% (9)
Арминия 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Арминия
1.55
4.60
6.70
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Где смотреть матч Кёльн 2:1 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 2:1 Арминия

Исход игры
Кёльн
90.7% (97)
Ничья
8.4% (9)
Арминия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (44)
Меньше
57.69% (60)
Обе команды забьют
Да
47.12% (49)
Нет
52.88% (55)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
29% (31)
1:0 Кёльн
27.1% (29)
2:0 Кёльн
19.6% (21)
3:1 Кёльн
8.4% (9)
1:1 Ничья
7.5% (8)
3:0 Кёльн
2.8% (3)
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