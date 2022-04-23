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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
2:2
Второй тайм: 84'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Н'Дика Эван
1:1
32' Гол
Н'Дика Эван
52' Желтая карточка
Пош Штефан
52' Желтая карточка
Борре Рафаэль
62' Желтая карточка
Штиллер Анджело
2:1
66' Гол
Камада Даити
2:2
78' Гол
Рюттер Жоржиньо
84'

Ход матча

12'
0:1
Н'Дика Эван
32'
Н'Дика Эван
(Костич Филип)
1:1
46'
 
Нордтвейт Ховард
Акпогума Кевин
52'
 
Пош Штефан
52'
Борре Рафаэль
 
62'
 
Штиллер Анджело
66'
Камада Даити
(Н'Дика Эван)
2:1
67'
Хёуге Йенс
Борре Рафаэль
 
67'
Хрустиц Айдин
Роде Себастьян
 
67'
 
Рюттер Жоржиньо
Ларсен Якоб-Бруун
67'
 
Руди Себастьян
Самассеку Диади
78'
2:2
Рюттер Жоржиньо
(Раум Давид)
79'
Ахе Рагнар
Линнстрем Йеспер
 
79'
Соу Джибриль
Камада Даити
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 109
Айнтрахт Фр 56.9% (62)
X 34.9% (38)
Хоффенхайм 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Хоффенхайм
2.60
3.75
2.77
Все Коэффициенты
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
6
Якич
Кристиян
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
22
Фогт
Кевин
38
Пош
Штефан
9
Бебу
Ила
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
27
Крамарич
Андрей
7
Ларсен
Якоб-Бруун
10
Даббур
Мунас
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.23
Линнстрем Йеспер 5 0.16
Костич Филип 4 0.13
Н'Дика Эван 4 0.13
Камада Даити 4 0.13
Тута 3 0.1
Соу Джибриль 2 0.06
Хёуге Йенс 2 0.06
Хрустиц Айдин 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.06
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.23
Рюттер Жоржиньо 6 0.19
Баумгартнер Кристоф 6 0.19
Крамарич Андрей 4 0.13
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.13
Раум Давид 3 0.1
Даббур Мунас 3 0.1
Акпогума Кевин 2 0.06
Гайгер Деннис 2 0.06
Руди Себастьян 2 0.06
Самассеку Диади 2 0.06
Пош Штефан 2 0.06
Кадержабек Павел 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Хюбнер Беньямин 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинтереггер Мартин 6 0
Ленц Кристофер 6 0
Якич Кристиян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустиц Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Фогт Кевин 6 0
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Кадержабек Павел 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Самассеку Диади 5 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Раум Давид 5 0
Пош Штефан 5 0
Даббур Мунас 4 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Ричардс Крис 1 0
Штиллер Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
5
31%
10
50%
76-90

Пропущено

20
30
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
20%
1
3%
1-15
5
25%
8
27%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
5
25%
7
23%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Забито

22
30
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
5
23%
5
17%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
4
18%
7
23%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
4
27%
1-15
7
29%
29%
3
20%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
1
7%
76-90

Забито

38
50
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
3
8%
3
6%
1-15
7
18%
5
10%
16-30
7
18%
10
20%
31-45
8
21%
6
12%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
9
24%
17
34%
76-90

Пропущено

44
45
23 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 22
6
14%
5
11%
1-15
12
27%
11
24%
16-30
5
11%
6
13%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
9
20%
8
18%
61-75
8
18%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 23 3 4 89 - 29 72
2. Боруссия Д Заявка 30 20 3 7 76 - 43 63
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 31 17 6 8 66 - 31 57
4. Байер Л 3:1 Заявка 31 16 7 8 71 - 44 55
5. Фрайбург 3:2 Заявка 31 15 9 7 52 - 36 54
6. Кёльн 2:1 Заявка 31 13 10 8 46 - 45 49
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 31 13 8 10 40 - 40 47
8. Хоффенхайм 2:2 Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
13. Боруссия М 2:3 Заявка 30 9 7 14 44 - 58 34
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия 1:2 Заявка 31 5 11 15 24 - 48 26
18. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 31 3 8 20 25 - 75 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 16 11 2 3 39 - 15 35
4. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн 2:1 Заявка 16 9 4 3 26 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург 3:2 Заявка 16 9 4 3 31 - 20 31
8. Хоффенхайм 2:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л 3:1 Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М 2:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
15. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 16 3 5 8 14 - 29 14
18. Арминия 1:2 Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л 3:1 Заявка 16 8 5 3 36 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
4. Фрайбург 3:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр 2:2 Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Хоффенхайм 2:2 Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
8. Кёльн 2:1 Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
9. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 26 16
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 33 12
12. Арминия 1:2 Заявка 16 3 3 10 11 - 27 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт 1:3 Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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Прогнозы 109
Айнтрахт Фр 56.9% (62)
X 34.9% (38)
Хоффенхайм 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Хоффенхайм
2.60
3.75
2.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:2 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Хоффенхайм

Исход игры
Айнтрахт Фр
56.9% (62)
Ничья
34.9% (38)
Хоффенхайм
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
58.65% (61)
Меньше
41.35% (43)
Обе команды забьют
Да
87.5% (91)
Нет
12.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
35.8% (39)
1:1 Ничья
27.5% (30)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (9)
1:2 Хоффенхайм
7.3% (8)
2:2 Ничья
6.4% (7)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
3:1 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
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