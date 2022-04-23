Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Акпогума Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бебу Ила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Самассеку Диади выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок Фогт Кевин из команды Хоффенхайм неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

39' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Должен был быть гол! Линнстрем Йеспер имел отличный шанс, но Оливер Бауманн не дал голу состоятся!

39' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Борре Рафаэль пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

32' Хороший удар издали нанес Костич Филип , но отличный сейв сделал Оливер Бауманн. Угловой.

32' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Фогт Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

28' Фогт Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Якич Кристиян нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

27' Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Роде Себастьян пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн ловит мяч

25' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Кевин Трапп вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Даббур Мунас . Отличный был шанс, чтобы забить!

23' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

22' Н'Дика Эван наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

22' Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Г О О О О Л - Н'Дика Эван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

3' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

1' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре