Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

92' Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков

92' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

92' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Должен был быть гол! Крамарич Андрей имел отличный шанс, но Кевин Трапп не дал голу состоятся!

91' Сков Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Нордтвейт Ховард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Выглядело как неплохой момент. Костич Филип из команды Айнтрахт Фр закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

82' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Оливер Бауманн не дал случится голу! Хрустиц Айдин должен был забивать, но Оливер Бауманн сделал отличный сейв

80' Хёуге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Кевин Трапп не дал случится голу! Бебу Ила должен был забивать, но Кевин Трапп сделал отличный сейв

73' Команда Айнтрахт Фр довольна результатом к этому моменту.

72' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Рюттер Жоржиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Штиллер Анджело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Г О О О О Л - Камада Даити забивает с правой ноги!

66' Самассеку Диади выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Штиллер Анджело получил желтую карточку от судьи

62' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Раум Давид из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Борре Рафаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

52' Пош Штефан получает желтую карточку за неспортивное поведение

52' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

51' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

51' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

47' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля