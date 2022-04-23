Германия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Дойче банк Парк Зрители: 50000
0:1
12' Гол в свои воротаН'Дика Эван
1:1
32' ГолН'Дика Эван
52' Желтая карточкаПош Штефан
52' Желтая карточкаБорре Рафаэль
62' Желтая карточкаШтиллер Анджело
2:1
66' ГолКамада Даити
2:2
78' ГолРюттер Жоржиньо
90' Желтая карточкаСков Роберт
Ход матча
12'
0:1
32'
1:1
52'
52'
62'
66'
2:1
78'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
22
Фогт
Кевин
38
Пош
Штефан
9
Бебу
Ила
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
24 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.23
|Линнстрем Йеспер
|5
|0.16
|Костич Филип
|4
|0.13
|Н'Дика Эван
|4
|0.13
|Камада Даити
|4
|0.13
|Тута
|3
|0.1
|Соу Джибриль
|2
|0.06
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|Хрустиц Айдин
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.06
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рюттер Жоржиньо
|7
|0.23
|Бебу Ила
|7
|0.23
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.19
|Крамарич Андрей
|4
|0.13
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.13
|Раум Давид
|3
|0.1
|Даббур Мунас
|3
|0.1
|Акпогума Кевин
|2
|0.06
|Гайгер Деннис
|2
|0.06
|Руди Себастьян
|2
|0.06
|Самассеку Диади
|2
|0.06
|Пош Штефан
|2
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.03
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Фогт Кевин
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинтереггер Мартин
|6
|0
|Ленц Кристофер
|6
|0
|Якич Кристиян
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Хёуге Йенс
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Фогт Кевин
|6
|0
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Кадержабек Павел
|5
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Самассеку Диади
|5
|0
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Даббур Мунас
|4
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
21
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
5
26%
11
52%
76-90
Пропущено
21
33
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
4
19%
2
6%
1-15
5
24%
8
24%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
1
5%
3
9%
46-60
5
24%
8
24%
61-75
5
24%
7
21%
76-90
Забито
22
30
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
5
23%
5
17%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
4
18%
7
23%
76-90
Пропущено
24
15
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
4
27%
1-15
7
29%
29%
3
20%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
1
7%
76-90
Забито
41
51
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
4
10%
3
6%
1-15
7
17%
5
10%
16-30
8
20%
10
20%
31-45
8
20%
6
12%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
9
22%
18
35%
76-90
Пропущено
45
48
23 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 23
6
13%
6
13%
1-15
12
27%
11
23%
16-30
5
11%
7
15%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
9
20%
9
19%
61-75
9
20%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|31
|24
|3
|4
|91 - 29
|75
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|31
|20
|3
|8
|76 - 45
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 37
|52
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|42 - 40
|50
|7.
|Кёльн
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 45
|49
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|30 - 43
|36
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 47
|32
|15.
|Герта
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 66
|29
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|36 - 53
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 49
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|16
|13
|1
|2
|45 - 12
|40
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|29 - 22
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|14.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Хоффенхайм
Исход игры
Айнтрахт Фр
56.9% (62)
Ничья
34.9% (38)
Хоффенхайм
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
58.65% (61)
Меньше
41.35% (43)
Обе команды забьют
Да
87.5% (91)
Нет
12.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
35.8% (39)
1:1 Ничья
27.5% (30)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (9)
1:2 Хоффенхайм
7.3% (8)
2:2 Ничья
6.4% (7)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
3:1 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
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