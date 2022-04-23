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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 50000
Хоффенхайм
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Н'Дика Эван
1:1
32' Гол
Н'Дика Эван
52' Желтая карточка
Пош Штефан
52' Желтая карточка
Борре Рафаэль
62' Желтая карточка
Штиллер Анджело
2:1
66' Гол
Камада Даити
2:2
78' Гол
Рюттер Жоржиньо
90' Желтая карточка
Сков Роберт
90'+4

Ход матча

12'
0:1
Н'Дика Эван
32'
Н'Дика Эван
(Костич Филип)
1:1
46'
 
Нордтвейт Ховард
Акпогума Кевин
52'
 
Пош Штефан
52'
Борре Рафаэль
 
62'
 
Штиллер Анджело
66'
Камада Даити
(Н'Дика Эван)
2:1
67'
Хёуге Йенс
Борре Рафаэль
 
67'
Хрустиц Айдин
Роде Себастьян
 
67'
 
Рюттер Жоржиньо
Ларсен Якоб-Бруун
67'
 
Руди Себастьян
Самассеку Диади
78'
2:2
Рюттер Жоржиньо
(Раум Давид)
78'
Ахе Рагнар
Линнстрем Йеспер
 
79'
Соу Джибриль
Камада Даити
 
86'
Пасьенса Гонсало
Кнауфф Ансгар
 
87'
 
Сков Роберт
Даббур Мунас
89'
 
Адамс Касим
Нордтвейт Ховард
90'
 
Сков Роберт

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 109
Айнтрахт Фр 56.9% (62)
X 34.9% (38)
Хоффенхайм 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
6
Якич
Кристиян
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
22
Фогт
Кевин
38
Пош
Штефан
9
Бебу
Ила
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
27
Крамарич
Андрей
7
Ларсен
Якоб-Бруун
10
Даббур
Мунас
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.23
Линнстрем Йеспер 5 0.16
Костич Филип 4 0.13
Н'Дика Эван 4 0.13
Камада Даити 4 0.13
Тута 3 0.1
Соу Джибриль 2 0.06
Хёуге Йенс 2 0.06
Хрустиц Айдин 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.06
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рюттер Жоржиньо 7 0.23
Бебу Ила 7 0.23
Баумгартнер Кристоф 6 0.19
Крамарич Андрей 4 0.13
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.13
Раум Давид 3 0.1
Даббур Мунас 3 0.1
Акпогума Кевин 2 0.06
Гайгер Деннис 2 0.06
Руди Себастьян 2 0.06
Самассеку Диади 2 0.06
Пош Штефан 2 0.06
Кадержабек Павел 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Хюбнер Беньямин 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинтереггер Мартин 6 0
Ленц Кристофер 6 0
Якич Кристиян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустиц Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Фогт Кевин 6 0
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Кадержабек Павел 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Самассеку Диади 5 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Раум Давид 5 0
Пош Штефан 5 0
Даббур Мунас 4 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Сков Роберт 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Ричардс Крис 1 0
Штиллер Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
21
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
5
26%
11
52%
76-90

Пропущено

21
33
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
4
19%
2
6%
1-15
5
24%
8
24%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
1
5%
3
9%
46-60
5
24%
8
24%
61-75
5
24%
7
21%
76-90

Забито

22
30
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
5
23%
5
17%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
4
18%
7
23%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
4
27%
1-15
7
29%
29%
3
20%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
1
7%
76-90

Забито

41
51
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
4
10%
3
6%
1-15
7
17%
5
10%
16-30
8
20%
10
20%
31-45
8
20%
6
12%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
9
22%
18
35%
76-90

Пропущено

45
48
23 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 23
6
13%
6
13%
1-15
12
27%
11
23%
16-30
5
11%
7
15%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
9
20%
9
19%
61-75
9
20%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 31 24 3 4 91 - 29 75
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 31 20 3 8 76 - 45 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 31 14 8 9 42 - 40 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
13. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 31 3 8 20 25 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 16 13 1 2 45 - 12 40
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
15. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д 0:2 Заявка 16 8 3 5 29 - 22 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
12. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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Прогнозы 109
Айнтрахт Фр 56.9% (62)
X 34.9% (38)
Хоффенхайм 8.3% (9)
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:2 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Хоффенхайм

Исход игры
Айнтрахт Фр
56.9% (62)
Ничья
34.9% (38)
Хоффенхайм
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
58.65% (61)
Меньше
41.35% (43)
Обе команды забьют
Да
87.5% (91)
Нет
12.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
35.8% (39)
1:1 Ничья
27.5% (30)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (9)
1:2 Хоффенхайм
7.3% (8)
2:2 Ничья
6.4% (7)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
3:1 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
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