Англия: .Чемпионшип 2021-2022
История личных встреч
Борнмут
Фулхэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|26 (2)
|0.63
|Биллинг Филип
|8
|0.2
|Энтони Джейдон
|8
|0.2
|Лоу Джамал
|7
|0.17
|Кристи Райан
|3
|0.07
|Земура Джордан
|3
|0.07
|Хансен Эмилиано
|2
|0.05
|Дембеле Сирики
|2
|0.05
|Хефферсон Лерма
|1
|0.02
|Кук Льюис
|1
|0.02
|Келли Ллойд
|1
|0.02
|Брукс Дэвид
|1
|0.02
|Роджерс Морган
|1
|0.02
|Смит Адам
|0
|0
|Станислас Жуниор
|0
|0
|Стэйси Джек
|0
|0
|Кэхилл Гари
|0
|0
|Пирсон Бен
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Росси Зено Ибсен
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|40 (6)
|0.95
|Уилсон Гарри
|10
|0.24
|Карвалью Фабиу
|10
|0.24
|Кебано Нескенс
|9
|0.21
|Рид Бобби
|7
|0.17
|Муниз Родриго
|4
|0.1
|Кэрни Том
|2
|0.05
|Робинсон Энтони
|2
|0.05
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.05
|Уильямс Неко
|2
|0.05
|Кавалейру Иван
|2
|0.05
|Одои Денис
|1
|0.02
|Онома Джошуа
|1
|0.02
|Рим Тим
|1
|0.02
|Тете Кенни
|1
|0.02
|Сери Жан-Мишель
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|Брайан Джо
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биллинг Филип
|12
|0
|Хефферсон Лерма
|7
|2
|Мефам Крис
|7
|0
|Кристи Райан
|6
|0
|Келли Ллойд
|6
|0
|Земура Джордан
|6
|0
|Смит Адам
|4
|1
|Стэйси Джек
|5
|0
|Кэхилл Гари
|3
|1
|Пирсон Бен
|4
|0
|Соланке Доминик
|4
|0
|Кук Льюис
|4
|0
|Килкенни Гэвин
|4
|0
|Брукс Дэвид
|2
|1
|Лоу Джамал
|2
|0
|Хансен Эмилиано
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Траверс Марк
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|Кук Стив
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Александар
|7
|0
|Уилсон Гарри
|5
|1
|Одои Денис
|6
|0
|Рим Тим
|5
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Карвалью Фабиу
|5
|0
|Робинсон Энтони
|5
|0
|Рид Бобби
|4
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|1
|Кэрни Том
|2
|0
|Брайан Джо
|2
|0
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|Кина Домингуш
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|Кебано Нескенс
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Онома Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
47
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 15
23 Не забивали 24
6
16%
9
19%
1-15
7
18%
3
6%
16-30
6
16%
6
13%
31-45
6
16%
8
17%
46-60
6
16%
10
21%
61-75
7
18%
11
23%
76-90
Пропущено
20
20
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
1
5%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
25%
6
30%
46-60
4
20%
6
30%
61-75
7
35%
3
15%
76-90
Забито
28
48
14 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
25 Не забивали 23
2
7%
5
10%
1-15
5
18%
8
17%
16-30
7
25%
15
31%
31-45
9
32%
4
8%
46-60
0
0%
7
15%
61-75
5
18%
9
19%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
3
21%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Забито
66
95
33 В 1-м тайме 46
33 Во 2-м тайме 49
27 Забивали первыми 28
7 Не забивали 5
8
12%
14
15%
1-15
12
18%
11
12%
16-30
13
20%
21
22%
31-45
15
23%
12
13%
46-60
6
9%
17
18%
61-75
12
18%
20
21%
76-90
Пропущено
34
40
9 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 27
4
12%
5
13%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
8
24%
10
25%
46-60
7
21%
7
18%
61-75
10
29%
29%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0
Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1 Борнмут - Сток Сити 2:1 Блэкпул - Борнмут 1:2 Борнмут - Бирмингем 3:1 Борнмут - Борэм Вуд 0:1 Барнсли - Борнмут 0:1 Борнмут - Халл Сити 0:1 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Йовил Таун - Борнмут 1:3 Борнмут - Кардифф Сити 3:0 КПР - Борнмут 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1
КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Халл Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Миллуолл 3:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Бирмингем 6:2 Фулхэм - Бристоль Сити 6:2 Рединг - Фулхэм 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|42
|26
|8
|8
|98 - 37
|86
|2.
|Борнмут
|Заявка
|41
|22
|11
|8
|65 - 35
|77
|3.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|43
|20
|13
|10
|58 - 45
|73
|4.
|Лутон Таун
|Заявка
|43
|20
|11
|12
|61 - 47
|71
|5.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|41
|20
|10
|11
|65 - 37
|70
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|43
|18
|12
|13
|55 - 44
|66
|7.
|Миллуолл
|Заявка
|43
|17
|14
|12
|48 - 42
|65
|8.
|Блэкберн
|Заявка
|43
|17
|12
|14
|53 - 45
|63
|9.
|КПР
|Заявка
|43
|18
|9
|16
|58 - 55
|63
|10.
|Мидлсбро
|Заявка
|42
|18
|9
|15
|52 - 44
|63
|11.
|Ковентри
|Заявка
|43
|17
|11
|15
|58 - 56
|62
|12.
|Вест Бромвич
|Заявка
|43
|16
|12
|15
|47 - 45
|60
|13.
|Суонси
|Заявка
|42
|16
|11
|15
|53 - 58
|59
|14.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|43
|14
|16
|13
|44 - 50
|58
|15.
|Сток Сити
|Заявка
|43
|16
|10
|17
|54 - 48
|58
|16.
|Блэкпул
|Заявка
|42
|15
|11
|16
|51 - 50
|56
|17.
|Бристоль Сити
|Заявка
|43
|13
|10
|20
|54 - 74
|49
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|42
|14
|7
|21
|48 - 64
|49
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|43
|13
|8
|22
|37 - 48
|47
|20.
|Бирмингем
|Заявка
|43
|11
|12
|20
|46 - 70
|45
|21.
|Рединг
|Заявка
|43
|13
|8
|22
|54 - 82
|41
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|43
|8
|10
|25
|38 - 83
|34
|23.
|Дерби
|Заявка
|43
|13
|13
|17
|42 - 49
|31
|24.
|Барнсли
|Заявка
|42
|6
|12
|24
|31 - 62
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|49 - 19
|43
|2.
|Миллуолл
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|29 - 16
|42
|3.
|Блэкберн
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|36 - 23
|41
|4.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|5.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|29 - 16
|40
|6.
|Борнмут
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|38 - 20
|39
|7.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|31 - 22
|39
|8.
|Лутон Таун
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|35 - 21
|39
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|33 - 15
|38
|10.
|Мидлсбро
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|29 - 20
|38
|11.
|КПР
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|13.
|Ковентри
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|31 - 24
|35
|14.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|28 - 23
|34
|15.
|Суонси
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|26 - 22
|33
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|28 - 22
|31
|17.
|Бристоль Сити
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 29
|29
|18.
|Рединг
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|33 - 43
|26
|19.
|Бирмингем
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 29
|26
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 28
|24
|21.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 32
|22
|22.
|Барнсли
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|17 - 24
|22
|23.
|Халл Сити
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|18 - 27
|21
|24.
|Дерби
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|29 - 18
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|49 - 18
|43
|2.
|Борнмут
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 15
|38
|3.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|27 - 23
|34
|4.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 26
|32
|5.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 16
|30
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 29
|28
|7.
|КПР
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|29 - 33
|27
|8.
|Ковентри
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|27 - 32
|27
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|10.
|Халл Сити
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|19 - 21
|26
|11.
|Суонси
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 36
|26
|12.
|Мидлсбро
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 24
|25
|13.
|Кардифф Сити
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 36
|25
|14.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|16 - 27
|24
|15.
|Миллуолл
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 26
|23
|16.
|Блэкберн
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|17 - 22
|22
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|18 - 29
|20
|18.
|Блэкпул
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|22 - 26
|20
|19.
|Бристоль Сити
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|26 - 45
|20
|20.
|Бирмингем
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|22 - 41
|19
|21.
|Рединг
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|21 - 39
|15
|22.
|Дерби
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|13 - 31
|12
|23.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|16 - 51
|12
|24.
|Барнсли
|Заявка
|21
|1
|5
|15
|14 - 38
|8
Прогнозы на матч Борнмут - Фулхэм
Исход игры
Борнмут
35.1% (13)
Ничья
51.4% (19)
Фулхэм
13.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (11)
Меньше
70.27% (26)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (17)
1:0 Борнмут
18.9% (7)
2:1 Борнмут
16.2% (6)
1:2 Фулхэм
10.8% (4)
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