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  4. .Чемпионшип 2021-2022

Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Борнмут
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
Прогнозы 37
Борнмут 35.1% (13)
X 51.4% (19)
Фулхэм 13.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Фулхэм
2.32
3.60
3.08
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Борнмут
Фулхэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:5
Ч
2:0
ТМС
1:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 26 (2) 0.63
Биллинг Филип 8 0.2
Энтони Джейдон 8 0.2
Лоу Джамал 7 0.17
Кристи Райан 3 0.07
Земура Джордан 3 0.07
Хансен Эмилиано 2 0.05
Дембеле Сирики 2 0.05
Хефферсон Лерма 1 0.02
Кук Льюис 1 0.02
Келли Ллойд 1 0.02
Брукс Дэвид 1 0.02
Роджерс Морган 1 0.02
Смит Адам 0 0
Станислас Жуниор 0 0
Стэйси Джек 0 0
Кэхилл Гари 0 0
Пирсон Бен 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Росси Зено Ибсен 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 40 (6) 0.95
Уилсон Гарри 10 0.24
Карвалью Фабиу 10 0.24
Кебано Нескенс 9 0.21
Рид Бобби 7 0.17
Муниз Родриго 4 0.1
Кэрни Том 2 0.05
Робинсон Энтони 2 0.05
Адарабиойо Олуватосин 2 0.05
Уильямс Неко 2 0.05
Кавалейру Иван 2 0.05
Одои Денис 1 0.02
Онома Джошуа 1 0.02
Рим Тим 1 0.02
Тете Кенни 1 0.02
Сери Жан-Мишель 0 0
Рид Харрисон 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0
Брайан Джо 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биллинг Филип 12 0
Хефферсон Лерма 7 2
Мефам Крис 7 0
Кристи Райан 6 0
Келли Ллойд 6 0
Земура Джордан 6 0
Смит Адам 4 1
Стэйси Джек 5 0
Кэхилл Гари 3 1
Пирсон Бен 4 0
Соланке Доминик 4 0
Кук Льюис 4 0
Килкенни Гэвин 4 0
Брукс Дэвид 2 1
Лоу Джамал 2 0
Хансен Эмилиано 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Траверс Марк 2 0
Энтони Джейдон 2 0
Кук Стив 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 7 0
Уилсон Гарри 5 1
Одои Денис 6 0
Рим Тим 5 0
Рид Харрисон 5 0
Карвалью Фабиу 5 0
Робинсон Энтони 5 0
Рид Бобби 4 0
Адарабиойо Олуватосин 2 1
Кэрни Том 2 0
Брайан Джо 2 0
Сери Жан-Мишель 2 0
Кина Домингуш 2 0
Уильямс Неко 2 0
Чалоба Натаниэл 1 0
Кебано Нескенс 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Онома Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
47
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 15
23 Не забивали 24
6
16%
9
19%
1-15
7
18%
3
6%
16-30
6
16%
6
13%
31-45
6
16%
8
17%
46-60
6
16%
10
21%
61-75
7
18%
11
23%
76-90

Пропущено

20
20
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
1
5%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
25%
6
30%
46-60
4
20%
6
30%
61-75
7
35%
3
15%
76-90

Забито

28
48
14 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
25 Не забивали 23
2
7%
5
10%
1-15
5
18%
8
17%
16-30
7
25%
15
31%
31-45
9
32%
4
8%
46-60
0
0%
7
15%
61-75
5
18%
9
19%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
3
21%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
4
20%
76-90

Забито

66
95
33 В 1-м тайме 46
33 Во 2-м тайме 49
27 Забивали первыми 28
7 Не забивали 5
8
12%
14
15%
1-15
12
18%
11
12%
16-30
13
20%
21
22%
31-45
15
23%
12
13%
46-60
6
9%
17
18%
61-75
12
18%
20
21%
76-90

Пропущено

34
40
9 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 27
4
12%
5
13%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
8
24%
10
25%
46-60
7
21%
7
18%
61-75
10
29%
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0
Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1 Борнмут - Сток Сити 2:1 Блэкпул - Борнмут 1:2 Борнмут - Бирмингем 3:1 Борнмут - Борэм Вуд 0:1 Барнсли - Борнмут 0:1 Борнмут - Халл Сити 0:1 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Йовил Таун - Борнмут 1:3 Борнмут - Кардифф Сити 3:0 КПР - Борнмут 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1
КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Халл Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Миллуолл 3:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Бирмингем 6:2 Фулхэм - Бристоль Сити 6:2 Рединг - Фулхэм 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 42 26 8 8 98 - 37 86
2. Борнмут Заявка 41 22 11 8 65 - 35 77
3. Хаддерсфилд Таун Заявка 43 20 13 10 58 - 45 73
4. Лутон Таун Заявка 43 20 11 12 61 - 47 71
5. Ноттингем Форест Заявка 41 20 10 11 65 - 37 70
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 43 18 12 13 55 - 44 66
7. Миллуолл Заявка 43 17 14 12 48 - 42 65
8. Блэкберн Заявка 43 17 12 14 53 - 45 63
9. КПР Заявка 43 18 9 16 58 - 55 63
10. Мидлсбро Заявка 42 18 9 15 52 - 44 63
11. Ковентри Заявка 43 17 11 15 58 - 56 62
12. Вест Бромвич Заявка 43 16 12 15 47 - 45 60
13. Суонси Заявка 42 16 11 15 53 - 58 59
14. Престон Норт Энд Заявка 43 14 16 13 44 - 50 58
15. Сток Сити Заявка 43 16 10 17 54 - 48 58
16. Блэкпул Заявка 42 15 11 16 51 - 50 56
17. Бристоль Сити Заявка 43 13 10 20 54 - 74 49
18. Кардифф Сити Заявка 42 14 7 21 48 - 64 49
19. Халл Сити Заявка 43 13 8 22 37 - 48 47
20. Бирмингем Заявка 43 11 12 20 46 - 70 45
21. Рединг Заявка 43 13 8 22 54 - 82 41
22. Питерборо Юнайтед Заявка 43 8 10 25 38 - 83 34
23. Дерби Заявка 43 13 13 17 42 - 49 31
24. Барнсли Заявка 42 6 12 24 31 - 62 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 21 13 4 4 49 - 19 43
2. Миллуолл Заявка 22 12 6 4 29 - 16 42
3. Блэкберн Заявка 22 12 5 5 36 - 23 41
4. Ноттингем Форест Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
5. Вест Бромвич Заявка 21 11 7 3 29 - 16 40
6. Борнмут Заявка 20 11 6 3 38 - 20 39
7. Хаддерсфилд Таун Заявка 21 11 6 4 31 - 22 39
8. Лутон Таун Заявка 21 11 6 4 35 - 21 39
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 11 5 5 33 - 15 38
10. Мидлсбро Заявка 21 12 2 7 29 - 20 38
11. КПР Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
12. Блэкпул Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
13. Ковентри Заявка 22 10 5 7 31 - 24 35
14. Престон Норт Энд Заявка 21 8 10 3 28 - 23 34
15. Суонси Заявка 20 9 6 5 26 - 22 33
16. Сток Сити Заявка 21 9 4 8 28 - 22 31
17. Бристоль Сити Заявка 22 7 8 7 28 - 29 29
18. Рединг Заявка 22 7 5 10 33 - 43 26
19. Бирмингем Заявка 21 7 5 9 24 - 29 26
20. Кардифф Сити Заявка 22 7 3 12 21 - 28 24
21. Питерборо Юнайтед Заявка 21 5 7 9 22 - 32 22
22. Барнсли Заявка 21 5 7 9 17 - 24 22
23. Халл Сити Заявка 21 6 3 12 18 - 27 21
24. Дерби Заявка 21 11 7 3 29 - 18 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 21 13 4 4 49 - 18 43
2. Борнмут Заявка 21 11 5 5 27 - 15 38
3. Хаддерсфилд Таун Заявка 22 9 7 6 27 - 23 34
4. Лутон Таун Заявка 22 9 5 8 26 - 26 32
5. Ноттингем Форест Заявка 19 8 6 5 27 - 16 30
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 7 7 8 22 - 29 28
7. КПР Заявка 21 8 3 10 29 - 33 27
8. Ковентри Заявка 21 7 6 8 27 - 32 27
9. Сток Сити Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
10. Халл Сити Заявка 22 7 5 10 19 - 21 26
11. Суонси Заявка 22 7 5 10 27 - 36 26
12. Мидлсбро Заявка 21 6 7 8 23 - 24 25
13. Кардифф Сити Заявка 20 7 4 9 27 - 36 25
14. Престон Норт Энд Заявка 22 6 6 10 16 - 27 24
15. Миллуолл Заявка 21 5 8 8 19 - 26 23
16. Блэкберн Заявка 21 5 7 9 17 - 22 22
17. Вест Бромвич Заявка 22 5 5 12 18 - 29 20
18. Блэкпул Заявка 20 4 8 8 22 - 26 20
19. Бристоль Сити Заявка 21 6 2 13 26 - 45 20
20. Бирмингем Заявка 22 4 7 11 22 - 41 19
21. Рединг Заявка 21 6 3 12 21 - 39 15
22. Дерби Заявка 22 2 6 14 13 - 31 12
23. Питерборо Юнайтед Заявка 22 3 3 16 16 - 51 12
24. Барнсли Заявка 21 1 5 15 14 - 38 8
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Борнмут 35.1% (13)
    X 51.4% (19)
    Фулхэм 13.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Фулхэм
    2.32
    3.60
    3.08
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    Где смотреть матч Борнмут - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Борнмут - Фулхэм

    Исход игры
    Борнмут
    35.1% (13)
    Ничья
    51.4% (19)
    Фулхэм
    13.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (11)
    Меньше
    70.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.9% (17)
    1:0 Борнмут
    18.9% (7)
    2:1 Борнмут
    16.2% (6)
    1:2 Фулхэм
    10.8% (4)
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