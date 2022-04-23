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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
5:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
1:0
2' Гол
Сисей Ассан
2:0
9' Гол
Ронер Фабиан
15' Желтая карточка
Кавар Димитри
21' Желтая карточка
Гргич Анто
2:1
32' Гол
Кавар Димитри
3:1
50' Гол
Алити Фидан
61' Желтая карточка
Бенито Лорис
4:1
72' Гол
Тосин Айегун
5:1
77' Гол
Тосин Айегун
90'+3
25
Бреше
Янник
2
Lindrit
Kamberi
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
23
Ронер
Фабиан
21
Джемаили
Блерим
20
Думбия
Усман
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
22
Ньонто
Вильфред
9
Сисей
Ассан
18
Фикентшер
Кевин
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
32
Бенито
Лорис
7
Дзуффи
Лука
97
Кавар
Димитри
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
70
Сиприано
Маркос
Робсон
17
Стожилкович
Филип
52
Весли
Давид
Цюрих
3-4-1-2
Сьон
3-1-4-2

История личных встреч

Цюрих
Сьон

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
48.3%
18 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.2%
41.4%
3.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

56 матчей

39.3%
35.7%
25%
22 победы 20 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
18 побед 28 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
46.4%
25%
16 побед 26 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 17 (1) 0.55
Маркезано Антонио 12 (5) 0.39
Ньонто Вильфред 9 0.29
Тосин Айегун 5 0.16
Герреро Адрия 4 0.13
Крамер Блаж 4 0.13
Боранияшевич Никола 3 0.1
Крюезиу Мирлинд 3 0.1
Алити Фидан 2 0.06
Гогия Акакий 2 0.06
Rodrigo Pollero 2 0.06
Джемаили Блерим 1 0.03
Чорич Анте 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Lindrit Kamberi 1 0.03
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 8 (1) 0.26
Кавар Димитри 5 0.16
Гргич Анто 4 (3) 0.13
Весли Давид 3 0.1
Оаро Гийом 3 0.1
Итаитинга 2 0.06
Ндойе Бирама 2 0.06
Буа Кевин 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Карлен Гаэтан 1 0.03
Бамер Жан 1 0.03
Бальтазар 1 0.03
Сио Жованни 1 0.03
Theo Berdayes 1 0.03
Ди Сере 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 8 0
Алити Фидан 7 0
Ньонто Вильфред 7 0
Красничи Бледиан 5 1
Джемаили Блерим 6 0
Герреро Адрия 5 0
Чорич Анте 4 0
Боранияшевич Никола 4 0
Крамер Блаж 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Думбия Усман 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Lindrit Kamberi 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 2
Кавар Димитри 7 0
Весли Давид 7 0
Гргич Анто 6 0
Стожилкович Филип 5 0
Бенито Лорис 4 0
Сио Жованни 4 0
Ндойе Бирама 4 0
Ди Сере 4 0
Бамер Жан 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Буа Кевин 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
21
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
11
27%
3
14%
1-15
3
7%
2
10%
16-30
2
5%
5
24%
31-45
5
12%
3
14%
46-60
8
20%
2
10%
61-75
12
29%
29%
6
29%
76-90

Пропущено

18
41
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
17%
5
12%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
5
28%
8
20%
31-45
4
22%
8
20%
46-60
2
11%
8
20%
61-75
3
17%
6
15%
76-90

Забито

28
14
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
6
21%
3
21%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
5
18%
5
36%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
6
30%
6
30%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
6
30%
1
5%
61-75
4
20%
5
25%
76-90

Забито

69
35
30 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
15
22%
3
9%
1-15
7
10%
4
11%
16-30
8
12%
8
23%
31-45
8
12%
4
11%
46-60
13
19%
7
20%
61-75
18
26%
9
26%
76-90

Пропущено

38
61
19 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 27
4
11%
5
8%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
11
29%
14
23%
31-45
4
11%
13
21%
46-60
8
21%
9
15%
61-75
7
18%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2
Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1
Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 31 21 6 4 69 - 38 69
2. Базель 30 13 14 3 64 - 37 53
3. Янг Бойз 1:0 31 13 11 7 66 - 42 50
4. Лугано 30 14 4 12 41 - 44 46
5. Санкт-Галлен 30 11 8 11 55 - 54 41
6. Серветт 0:1 31 12 5 14 44 - 53 41
7. Сьон 31 9 7 15 38 - 58 34
8. Грасcхоппер 30 7 11 12 46 - 49 32
9. Люцерн 30 5 12 13 37 - 56 27
10. Лозанна-Спорт 30 4 8 18 33 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 1:0 16 9 5 2 32 - 19 32
3. Лугано 15 8 2 5 21 - 21 26
4. Базель 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Серветт 0:1 15 7 3 5 23 - 22 24
6. Санкт-Галлен 15 5 7 3 28 - 25 22
7. Сьон 15 6 3 6 16 - 18 21
8. Люцерн 15 4 3 8 18 - 27 15
9. Грасcхоппер 15 3 6 6 27 - 30 15
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Лугано 15 6 2 7 20 - 23 20
4. Санкт-Галлен 15 6 1 8 27 - 29 19
5. Янг Бойз 1:0 15 4 6 5 34 - 23 18
6. Серветт 0:1 16 5 2 9 21 - 31 17
7. Грасcхоппер 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 15 1 9 5 19 - 29 12
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 11 - 26 7
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