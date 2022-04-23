Швейцария: Суперлига 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
1:0
2' ГолСисей Ассан
2:0
9' ГолРонер Фабиан
15' Желтая карточкаКавар Димитри
21' Желтая карточкаГргич Анто
2:1
32' ГолКавар Димитри
3:1
50' ГолАлити Фидан
61' Желтая карточкаБенито Лорис
4:1
72' ГолТосин Айегун
5:1
77' ГолТосин Айегун
Ход матча
2'
1:0
9'
2:0
13'
15'
21'
32'
50'
3:1
61'
72'
4:1
77'
5:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 18
-
44 Владение мячом, % 56
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
34
Ндойе
Бирама
32
Бенито
Лорис
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Весли ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Цюрих
Сьон
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
48.3%
18 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
41.4%
3.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед
27 матчей
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед
56 матчей
39.3%
35.7%
25%
22 победы 20 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
18 побед 28 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
46.4%
25%
16 побед 26 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|17 (1)
|0.55
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|0.39
|Ньонто Вильфред
|9
|0.29
|Тосин Айегун
|5
|0.16
|Герреро Адрия
|4
|0.13
|Крамер Блаж
|4
|0.13
|Боранияшевич Никола
|3
|0.1
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.1
|Алити Фидан
|2
|0.06
|Гогия Акакий
|2
|0.06
|Rodrigo Pollero
|2
|0.06
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|Чорич Анте
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Lindrit Kamberi
|1
|0.03
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Метс Кароль
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|8 (1)
|0.26
|Кавар Димитри
|5
|0.16
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.13
|Весли Давид
|3
|0.1
|Оаро Гийом
|3
|0.1
|Итаитинга
|2
|0.06
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Карлен Гаэтан
|1
|0.03
|Бамер Жан
|1
|0.03
|Бальтазар
|1
|0.03
|Сио Жованни
|1
|0.03
|Theo Berdayes
|1
|0.03
|Ди Сере
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|8
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Красничи Бледиан
|5
|1
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Чорич Анте
|4
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Lindrit Kamberi
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|2
|Кавар Димитри
|7
|0
|Весли Давид
|7
|0
|Гргич Анто
|6
|0
|Стожилкович Филип
|5
|0
|Бенито Лорис
|4
|0
|Сио Жованни
|4
|0
|Ндойе Бирама
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Бамер Жан
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
21
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
11
27%
3
14%
1-15
3
7%
2
10%
16-30
2
5%
5
24%
31-45
5
12%
3
14%
46-60
8
20%
2
10%
61-75
12
29%
29%
6
29%
76-90
Пропущено
18
41
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
17%
5
12%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
5
28%
8
20%
31-45
4
22%
8
20%
46-60
2
11%
8
20%
61-75
3
17%
6
15%
76-90
Забито
28
14
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
6
21%
3
21%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
5
18%
5
36%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
6
30%
6
30%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
6
30%
1
5%
61-75
4
20%
5
25%
76-90
Забито
69
35
30 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
15
22%
3
9%
1-15
7
10%
4
11%
16-30
8
12%
8
23%
31-45
8
12%
4
11%
46-60
13
19%
7
20%
61-75
18
26%
9
26%
76-90
Пропущено
38
61
19 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 27
4
11%
5
8%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
11
29%
14
23%
31-45
4
11%
13
21%
46-60
8
21%
9
15%
61-75
7
18%
11
18%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2
Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1
Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|31
|21
|6
|4
|69 - 38
|69
|2.
|Базель
|30
|13
|14
|3
|64 - 37
|53
|3.
|Янг Бойз
|1:0
|31
|13
|11
|7
|66 - 42
|50
|4.
|Лугано
|30
|14
|4
|12
|41 - 44
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|30
|11
|8
|11
|55 - 54
|41
|6.
|Серветт
|0:1
|31
|12
|5
|14
|44 - 53
|41
|7.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|38 - 58
|34
|8.
|Грасcхоппер
|30
|7
|11
|12
|46 - 49
|32
|9.
|Люцерн
|30
|5
|12
|13
|37 - 56
|27
|10.
|Лозанна-Спорт
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|16
|9
|5
|2
|32 - 19
|32
|3.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|21 - 21
|26
|4.
|Базель
|14
|6
|7
|1
|33 - 16
|25
|5.
|Серветт
|0:1
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|6.
|Санкт-Галлен
|15
|5
|7
|3
|28 - 25
|22
|7.
|Сьон
|15
|6
|3
|6
|16 - 18
|21
|8.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|9.
|Грасcхоппер
|15
|3
|6
|6
|27 - 30
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Лугано
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|1
|8
|27 - 29
|19
|5.
|Янг Бойз
|1:0
|15
|4
|6
|5
|34 - 23
|18
|6.
|Серветт
|0:1
|16
|5
|2
|9
|21 - 31
|17
|7.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|15
|1
|9
|5
|19 - 29
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|11 - 26
|7