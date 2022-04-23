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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 24053
Серветт
0'
1:0
12' Гол
Сибачо Жордан
34' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
2:0
41' Гол
Сибачо Жордан
69' Желтая карточка
Элиа Мешак
76' Вторая желтая карточка
Элиа Мешак
3:0
85' Гол
Сьерро Венсан
3:1
90' Гол
Оберлин Димитри
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
32
Ридер
Фабиан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
11
Фернандес
Эдимилсон
17
Сибачо
Жордан
32
Фрик
Джереми
19
Севрен
Йоан
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
26
Бауэр
Мориц
28
Дулин
Давид
5
Сеспедес
Борис
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
27
Антунес
Алексис
12
Роделен
Ронни
Янг Бойз
4-2-3-1
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Серветт

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 21 (4) 0.68
Фасснахт Кристиан 9 0.29
Канга Вилфрид 9 0.29
Элиа Мешак 6 0.19
Нгамале Муми 4 (2) 0.13
Мамбимби Феликс 3 0.1
Сьерро Венсан 3 0.1
Гарсия Улиссес 2 0.06
Ридер Фабиан 2 0.06
Эбишер Мишель 2 0.06
Сулеймани Миралем 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Али Мохамед 1 0.03
Ниассе Шейх 1 0.03
Lewin Blum 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 11 (2) 0.35
Киэ Грежон 6 0.19
Конья Тимоте 5 0.16
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.13
Роделен Ронни 4 0.13
Схалк Алекс 3 0.1
Руй Стив 3 0.1
Антунес Алексис 2 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.03
Оберлин Димитри 1 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 7 0
Лаупер Сандро 7 0
Зесигер Седрик 7 0
Нгамале Муми 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Масейрас Кентен 4 1
Али Мохамед 5 0
Элиа Мешак 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Мамбимби Феликс 3 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Лефор Жордан 2 0
Ниассе Шейх 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Варга Кевин 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Аменда Орель 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 10 1
Клиши Гаэль 5 1
Дулин Давид 5 1
Сеспедес Борис 6 0
Диалло Мусса 4 1
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Киэ Грежон 4 0
Имери Кастриот 4 0
Руй Стив 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0
Valton Behrami 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
22
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
2
7%
4
18%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
7
23%
4
18%
61-75
10
33%
7
32%
76-90

Пропущено

20
29
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
10%
3
10%
1-15
5
25%
3
10%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
3
15%
7
24%
61-75
6
30%
6
21%
76-90

Забито

34
23
10 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
2
6%
2
9%
1-15
4
12%
6
26%
16-30
4
12%
6
26%
31-45
9
26%
4
17%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
8
24%
2
9%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
7
30%
4
18%
76-90

Забито

64
45
19 В 1-м тайме 22
45 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
7
11%
4
9%
1-15
6
9%
8
18%
16-30
6
9%
10
22%
31-45
13
20%
7
16%
46-60
14
22%
7
16%
61-75
18
28%
9
20%
76-90

Пропущено

43
51
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
4
9%
6
12%
1-15
8
19%
4
8%
16-30
7
16%
12
24%
31-45
4
9%
9
18%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
13
30%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3
Серветт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1
Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 31 21 6 4 69 - 38 69
2. Базель 30 13 14 3 64 - 37 53
3. Янг Бойз 31 13 11 7 68 - 43 50
4. Лугано 30 14 4 12 41 - 44 46
5. Санкт-Галлен 30 11 8 11 55 - 54 41
6. Серветт 31 12 5 14 45 - 55 41
7. Сьон 31 9 7 15 38 - 58 34
8. Грасcхоппер 30 7 11 12 46 - 49 32
9. Люцерн 30 5 12 13 37 - 56 27
10. Лозанна-Спорт 30 4 8 18 33 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Лугано 15 8 2 5 21 - 21 26
4. Базель 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Серветт 15 7 3 5 23 - 22 24
6. Санкт-Галлен 15 5 7 3 28 - 25 22
7. Сьон 15 6 3 6 16 - 18 21
8. Люцерн 15 4 3 8 18 - 27 15
9. Грасcхоппер 15 3 6 6 27 - 30 15
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Лугано 15 6 2 7 20 - 23 20
4. Санкт-Галлен 15 6 1 8 27 - 29 19
5. Янг Бойз 15 4 6 5 34 - 23 18
6. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
7. Грасcхоппер 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 15 1 9 5 19 - 29 12
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 11 - 26 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Сибачо Жордан бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Сибачо Жордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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