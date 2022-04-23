Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 24053
1:0
12' ГолСибачо Жордан
34' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
2:0
41' ГолСибачо Жордан
69' Желтая карточкаЭлиа Мешак
76' Вторая желтая карточкаЭлиа Мешак
3:0
85' ГолСьерро Венсан
3:1
90' ГолОберлин Димитри
Ход матча
12'
1:0
41'
69'
76'
85'
3:0
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
55 Владение мячом, % 45
32
Ридер
Фабиан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
32
Фрик
Джереми
19
Севрен
Йоан
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
26
Бауэр
Мориц
28
Дулин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Защитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Matteo Vanetta
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
-
45 Theo Magnin
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Янг Бойз
Серветт
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|21 (4)
|0.68
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.29
|Канга Вилфрид
|9
|0.29
|Элиа Мешак
|6
|0.19
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.13
|Мамбимби Феликс
|3
|0.1
|Сьерро Венсан
|3
|0.1
|Гарсия Улиссес
|2
|0.06
|Ридер Фабиан
|2
|0.06
|Эбишер Мишель
|2
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Али Мохамед
|1
|0.03
|Ниассе Шейх
|1
|0.03
|Lewin Blum
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|11 (2)
|0.35
|Киэ Грежон
|6
|0.19
|Конья Тимоте
|5
|0.16
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.13
|Роделен Ронни
|4
|0.13
|Схалк Алекс
|3
|0.1
|Руй Стив
|3
|0.1
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.03
|Оберлин Димитри
|1
|0.03
|Сотье Антони
|1
|0.03
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Вуйоз Николя
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Бауэр Мориц
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Зесигер Седрик
|7
|0
|Нгамале Муми
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Масейрас Кентен
|4
|1
|Али Мохамед
|5
|0
|Элиа Мешак
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Мамбимби Феликс
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Ниассе Шейх
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|10
|1
|Клиши Гаэль
|5
|1
|Дулин Давид
|5
|1
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Диалло Мусса
|4
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Имери Кастриот
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
|Valton Behrami
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
22
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
2
7%
4
18%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
7
23%
4
18%
61-75
10
33%
7
32%
76-90
Пропущено
20
29
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
10%
3
10%
1-15
5
25%
3
10%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
3
15%
7
24%
61-75
6
30%
6
21%
76-90
Забито
34
23
10 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
2
6%
2
9%
1-15
4
12%
6
26%
16-30
4
12%
6
26%
31-45
9
26%
4
17%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
8
24%
2
9%
76-90
Пропущено
23
22
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
7
30%
4
18%
76-90
Забито
64
45
19 В 1-м тайме 22
45 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
7
11%
4
9%
1-15
6
9%
8
18%
16-30
6
9%
10
22%
31-45
13
20%
7
16%
46-60
14
22%
7
16%
61-75
18
28%
9
20%
76-90
Пропущено
43
51
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
4
9%
6
12%
1-15
8
19%
4
8%
16-30
7
16%
12
24%
31-45
4
9%
9
18%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
13
30%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3
Серветт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1
Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|31
|21
|6
|4
|69 - 38
|69
|2.
|Базель
|30
|13
|14
|3
|64 - 37
|53
|3.
|Янг Бойз
|31
|13
|11
|7
|68 - 43
|50
|4.
|Лугано
|30
|14
|4
|12
|41 - 44
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|30
|11
|8
|11
|55 - 54
|41
|6.
|Серветт
|31
|12
|5
|14
|45 - 55
|41
|7.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|38 - 58
|34
|8.
|Грасcхоппер
|30
|7
|11
|12
|46 - 49
|32
|9.
|Люцерн
|30
|5
|12
|13
|37 - 56
|27
|10.
|Лозанна-Спорт
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|21 - 21
|26
|4.
|Базель
|14
|6
|7
|1
|33 - 16
|25
|5.
|Серветт
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|6.
|Санкт-Галлен
|15
|5
|7
|3
|28 - 25
|22
|7.
|Сьон
|15
|6
|3
|6
|16 - 18
|21
|8.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|9.
|Грасcхоппер
|15
|3
|6
|6
|27 - 30
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Лугано
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|1
|8
|27 - 29
|19
|5.
|Янг Бойз
|15
|4
|6
|5
|34 - 23
|18
|6.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|7.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|15
|1
|9
|5
|19 - 29
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|11 - 26
|7