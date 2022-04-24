Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Анже , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Г О О О О Л - Траоре Исмаэль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

43' Удар от ворот произведет Клермон

41' Ох, нехорошо это выглядит. Капель Пьеррик получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Капель Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Бенталеб Набиль получил желтую карточку от судьи

37' Г О О О О Л - Чо Мохамед-Али забивает ударом с правой ноги!

37' Сантиметры! Удар с лета нанес Капель Пьеррик , но попал в штангу!

35' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Анже выполняет удар от ворот.

33' Ох, нехорошо это выглядит. Эбосс Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Эбосс Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Игрок Капель Пьеррик из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

25' Игрок Фюльжени Анжело из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

24' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Клермон выполняет удар от ворот.

22' Игрок Думбия Сулейман из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

22' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Анже выполняет удар от ворот.

17' Какой промах! Киэ Грежон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

16' Фюльжени Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Клермон выполняет удар от ворот.

11' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Клермон

10' Игрок Капель Пьеррик из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Фюльжени Анжело бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

7' Капель Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Клермон выполняет удар от ворот.

5' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля