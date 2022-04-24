Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Габриэль Монтпье
34' Желтая карточкаРомен Тома
0:1
37' ГолЧо Мохамед-Али
39' Желтая карточкаБенталеб Набиль
0:2
44' ГолТраоре Исмаэль
Ход матча
34'
37'
0:1
39'
44'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
15
Менди
Ариал
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
24
Ромен
Тома
18
Унаи
Аззедин
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
15 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
-
29 Жаби НаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
-
33 Калла АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
-
22 Яколиш МаринНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Анже
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|11 (1)
|0.32
|Рашани Эльбасан
|7
|0.21
|Доссу Жодель
|3
|0.09
|Бертомье Жезон
|1
|0.03
|Н'Симба Виталь
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Телль Жордан
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Унтонджи Седрик
|1
|0.03
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.03
|Маньен Йоанн
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Киэ Грежон
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|8 (3)
|0.24
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.18
|Фюльжени Анжело
|5
|0.15
|Траоре Исмаэль
|4
|0.12
|Чо Мохамед-Али
|3
|0.09
|Баокен Стефан
|2
|0.06
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Ромен Тома
|2
|0.06
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Думбия Сулейман
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|9
|3
|Гастьен Йоан
|7
|2
|Сейду Алиду
|5
|2
|Pascal Gastien
|3
|2
|Ожье Флоран
|5
|0
|Зедатка Аким
|4
|0
|Доссу Жодель
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Биллонг Жан-Клод
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Маньен Йоанн
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Джоко Упарин
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|9
|1
|Ромен Тома
|9
|0
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Мангани Тома
|5
|0
|Чо Мохамед-Али
|3
|1
|Кабо Джимми
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
26%
4
21%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
5
26%
3
16%
61-75
1
5%
3
16%
76-90
Пропущено
26
27
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
12%
2
7%
1-15
4
15%
7
26%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
6
23%
4
15%
61-75
7
27%
7
26%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
8
53%
3
19%
76-90
Пропущено
34
23
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
9%
5
22%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
5
15%
3
13%
61-75
8
24%
5
22%
76-90
Забито
34
35
13 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
5
15%
3
9%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
6
18%
7
20%
31-45
6
18%
8
23%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
9
26%
6
17%
76-90
Пропущено
60
50
25 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
6
10%
7
14%
1-15
8
13%
11
22%
16-30
11
18%
3
6%
31-45
9
15%
10
20%
46-60
11
18%
7
14%
61-75
15
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3
Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2
Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 29
|55
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|0:2 Заявка
|34
|13
|8
|13
|43 - 40
|47
|11.
|Брест
|1:0 Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|2:0 Заявка
|34
|9
|10
|15
|38 - 49
|37
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 46
|34
|16.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|17.
|Клермон
|0:2 Заявка
|34
|8
|8
|18
|33 - 63
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|2:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|46 - 79
|30
|20.
|Мец
|0:1 Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|0:2 Заявка
|17
|9
|3
|5
|25 - 17
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|28
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|2:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Бордо
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|0:2 Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|20.
|Мец
|0:1 Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|0:2 Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|2:0 Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 27
|17
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 30
|15
|17.
|Бордо
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 47
|15
|18.
|Мец
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 0:2 Анже
Исход игры
Клермон
27.4% (29)
Ничья
58.5% (62)
Анже
14.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
18.1% (19)
Меньше
81.9% (86)
Обе команды забьют
Да
69.52% (73)
Нет
30.48% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.9% (54)
1:0 Клермон
17.9% (19)
1:2 Анже
8.5% (9)
2:1 Клермон
6.6% (7)
0:0 Ничья
4.7% (5)
0:1 Анже
3.8% (4)
2:0 Клермон
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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