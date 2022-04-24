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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
2:2
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
33' Желтая карточка
Ромен Тома
0:1
36' Гол
Чо Мохамед-Али
37' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
0:2
43' Гол
Траоре Исмаэль
60' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
61' Желтая карточка
Чо Мохамед-Али
1:2
71' Гол
Байо Мохамед
75' Вторая желтая карточка
Чо Мохамед-Али
2:2
82' Гол
Да Кунья Лукас
90' Желтая карточка
Менди Батиста
90'+5

Ход матча

33'
 
Ромен Тома
36'
0:1
Чо Мохамед-Али
37'
 
Бенталеб Набиль
40'
 
Менди Батиста
Капель Пьеррик
43'
0:2
Траоре Исмаэль
46'
Аллевина Джим
Абдул-Самед Салис
 
46'
Н'Симба Виталь
Менди Ариал
 
52'
Байо Мохамед
Киэ Грежон
 
60'
 
Бамба Абдулайе
61'
 
Чо Мохамед-Али
67'
Да Кунья Лукас
Хауи Саиф-Эдин
 
71'
Байо Мохамед
(Аллевина Джим)
1:2
75'
 
Чо Мохамед-Али
81'
 
Яколиш Марин
Фюльжени Анжело
82'
Да Кунья Лукас
(Байо Мохамед)
2:2
85'
Рашани Эльбасан
Доссу Жодель
 
90'
 
Мангани Тома
Унаи Аззедин
90'
 
Менди Батиста

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 106
Клермон 27.4% (29)
X 58.5% (62)
Анже 14.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
15
Менди
Ариал
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
24
Доссу
Жодель
6
Хауи
Саиф-Эдин
9
Киэ
Грежон
16
Мандреа
Антони
24
Ромен
Тома
8
Траоре
Исмаэль
6
Эбосс
Энцо
25
Бамба
Абдулайе
15
Капель
Пьеррик
23
Бенталеб
Набиль
18
Унаи
Аззедин
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
Клермон
4-3-2-1
Анже
3-5-2

История личных встреч

Клермон
Анже

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л2
2:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
4:2
Л2
2:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 12 (1) 0.35
Рашани Эльбасан 7 0.21
Доссу Жодель 3 0.09
Да Кунья Лукас 2 0.06
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Киэ Грежон 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 8 (3) 0.24
Мангани Тома 6 (5) 0.18
Фюльжени Анжело 5 0.15
Траоре Исмаэль 4 0.12
Чо Мохамед-Али 3 0.09
Баокен Стефан 2 0.06
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Ромен Тома 2 0.06
Бенталеб Набиль 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 9 3
Гастьен Йоан 7 2
Сейду Алиду 5 2
Pascal Gastien 3 2
Ожье Флоран 5 0
Зедатка Аким 4 0
Доссу Жодель 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Биллонг Жан-Клод 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Аллевина Джим 1 0
Джоко Упарин 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 9 1
Ромен Тома 9 0
Чо Мохамед-Али 4 2
Буфаль Софьян 6 0
Мангани Тома 5 0
Менди Батиста 5 0
Кабо Джимми 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Бенталеб Набиль 3 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Бамба Абдулайе 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
6
29%
31-45
4
19%
5
24%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Пропущено

28
29
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
11%
2
7%
1-15
4
14%
7
24%
16-30
5
18%
1
3%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
6
21%
5
17%
61-75
7
25%
8
28%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
8
53%
3
19%
76-90

Пропущено

34
23
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
9%
5
22%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
5
15%
3
13%
61-75
8
24%
5
22%
76-90

Забито

36
37
13 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
5
14%
3
8%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
6
17%
9
24%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
7
19%
6
16%
61-75
10
28%
6
16%
76-90

Пропущено

62
52
27 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 27
6
10%
7
13%
1-15
8
13%
11
21%
16-30
13
21%
3
6%
31-45
9
15%
10
19%
46-60
11
18%
8
15%
61-75
15
24%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3
Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2
Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург 0:0 Заявка 34 15 12 7 55 - 35 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
10. Лилль 0:0 Заявка 34 12 13 9 41 - 40 49
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург 0:0 Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль 0:0 Заявка 17 6 8 3 20 - 18 26
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Страсбург 0:0 Заявка 17 5 8 4 23 - 20 23
6. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
7. Лилль 0:0 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
8. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
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Прогнозы 106
Клермон 27.4% (29)
X 58.5% (62)
Анже 14.2% (15)
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Прогнозы на матч Клермон 2:2 Анже

Исход игры
Клермон
27.4% (29)
Ничья
58.5% (62)
Анже
14.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
18.1% (19)
Меньше
81.9% (86)
Обе команды забьют
Да
69.52% (73)
Нет
30.48% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.9% (54)
1:0 Клермон
17.9% (19)
1:2 Анже
8.5% (9)
2:1 Клермон
6.6% (7)
0:0 Ничья
4.7% (5)
0:1 Анже
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Клермон
2.8% (3)
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