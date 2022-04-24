  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Мец
0:1
Перерыв

Стадион:
Брест
0'
14' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
0:1
27' Гол
Белайли Юсеф
35' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
37' Желтая карточка
Куяте Кики

Ход матча

14'
Н'Дорам Кевин
 
27'
0:1
Белайли Юсеф
(Кардона Ирвин)
30'
Ньяне Ибраима
Мбенге Амаду
 
35'
Жемерсон де Жесус
 
37'
Куяте Кики
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 107
Мец 29.9% (32)
X 45.8% (49)
Брест 24.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мец
Ничья
Брест
2.94
3.40
2.59
Все Коэффициенты
16
Укиджа
Александр
33
Мбенге
Амаду
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
25
Микельбрансис
Вильям
8
Траоре
Бубакар
6
Н'Дорам
Кевин
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
9
Де
Превиль
Николя
22
Ламкель
Зе
Дидье
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
28
Мбок
Хианга
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
24
Белайли
Юсеф
Мец
3-5-2
Брест
4-3-3

История личных встреч

Мец
Брест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:4
Л1
0:2
КЛ
1:1
Л1
2:0
Л2
0:1
ТМК
1:0
Л2
2:2
Л2
1:1
К
0:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 5 0.15
Сентонз Фабьен 4 0.12
Булая Фарид 3 0.09
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.09
Нгетте Опа 2 0.06
Маига Хабиб 2 0.06
Сарр Пап 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мафута Луи 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 11 0.32
Февр Ромен 7 (5) 0.21
Мунье Стив 7 (2) 0.21
Ле Дуарон Жереми 5 0.15
Кардона Ирвин 4 0.12
Сатриано Мартин 4 0.12
Шардонне Брендан 3 0.09
Белайли Юсеф 1 0.03
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Фоссурье Жюльен 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 9 1
Куяте Кики 8 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Сарр Пап 6 0
Траоре Бубакар 5 0
Жемерсон де Жесус 3 1
Де Превиль Николя 4 0
Амаду Ибраим 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Ньяне Ибраима 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Укиджа Александр 2 0
Делен Тома 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Нгетте Опа 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 6 0
Агум Люсьен 6 0
Эрей Кристоф 5 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Мунье Стив 2 0
Белькебла Арис 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Фоссурье Жюльен 1 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
1
6%
3
15%
76-90

Пропущено

29
22
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
5
23%
16-30
6
21%
5
23%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
7
24%
4
18%
76-90

Забито

12
23
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
3
25%
2
9%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
2
17%
8
35%
61-75
1
8%
6
26%
76-90

Пропущено

31
25
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
13%
5
20%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
9
29%
29%
2
8%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
6
19%
7
28%
76-90

Забито

28
43
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 12
14 Не забивали 6
5
18%
5
12%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
7
25%
6
14%
31-45
5
18%
7
16%
46-60
5
18%
12
28%
61-75
2
7%
9
21%
76-90

Пропущено

60
47
26 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 29
7
12%
8
17%
1-15
9
15%
7
15%
16-30
10
17%
8
17%
31-45
14
23%
4
9%
46-60
7
12%
9
19%
61-75
13
22%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2
Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0 Мец - Лорьян 4:1 Монако - Мец 4:0 Мец - Монпелье 1:3
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2
Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
6. Ницца 0:0 Заявка 34 16 8 10 43 - 29 55
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант 0:2 Заявка 34 13 8 13 43 - 40 47
11. Брест 1:0 Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже 2:0 Заявка 34 9 10 15 38 - 49 37
15. Труа 0:0 Заявка 34 8 10 16 30 - 46 34
16. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
17. Клермон 0:2 Заявка 34 8 8 18 33 - 63 32
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо 2:0 Заявка 34 6 12 16 46 - 79 30
20. Мец 0:1 Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант 0:2 Заявка 17 9 3 5 25 - 17 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 16 28
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже 2:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Бордо 2:0 Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон 0:2 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
20. Мец 0:1 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца 0:0 Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 1:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон 0:2 Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант 0:2 Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже 2:0 Заявка 17 3 8 6 21 - 27 17
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 3 10 15 - 30 15
17. Бордо 2:0 Заявка 17 3 6 8 21 - 47 15
18. Мец 0:1 Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
19. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Мец 29.9% (32)
X 45.8% (49)
Брест 24.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мец
Ничья
Брест
2.94
3.40
2.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мец 0:1 Брест онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Мец 0:1 Брест

Исход игры
Мец
29.9% (32)
Ничья
45.8% (49)
Брест
24.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
22.86% (24)
Меньше
77.14% (81)
Обе команды забьют
Да
67.62% (71)
Нет
32.38% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (47)
1:0 Мец
13.1% (14)
2:1 Мец
12.1% (13)
0:1 Брест
11.2% (12)
1:2 Брест
9.3% (10)
2:0 Мец
3.7% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:2 Брест
1.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мец
Брест

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 