Первый тайм

47' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Брест

45' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Почти гол! Мунье Стив пробил головой по воротам, но Александр Укиджа спас!

44' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Брест

42' Ламкель Зе Дидье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Брест

39' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

39' Плохо сыграл Жемерсон де Жесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Куяте Кики получил желтую карточку от судьи

36' Мец выполняет удар от ворот.

36' ШАНС! Агум Люсьен нанес удар с лета, но не попал по воротам!

36' Белайли Юсеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Брест

31' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

31' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Мец выполняет удар от ворот.

23' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Траоре Бубакар не смог попасть в створ ударом издали

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Маньетти Уго разрезает оборону соперника отличным пасом

19' Удар от ворот произведет Мец

18' Белайли Юсеф видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

18' Отличные скиллы показывает Белайли Юсеф , обводя своих соперников

17' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Брест

16' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Мец выполняет удар от ворот.

15' Агум Люсьен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Белайли Юсеф из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Мец

9' Мбок Хианга оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Мец выполняет удар от ворот.