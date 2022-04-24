Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
14' Желтая карточкаН'Дорам Кевин
0:1
27' ГолБелайли Юсеф
35' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
37' Желтая карточкаКуяте Кики
74' Желтая карточкаДелен Тома
78' Красная карточкаЖемерсон де Жесус
79' Красная карточкаУкиджа Александр
Ход матча
14'
27'
0:1
37'
68'
74'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
33
Мбенге
Амаду
23
Куяте
Кики
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
28
Мбок
Хианга
15
Мунье
Стив
24
Белайли
Юсеф
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
- Нападающий
-
34 Мафута ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
-
24 Белайли ЮсефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мец
Брест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|5
|0.15
|Сентонз Фабьен
|4
|0.12
|Булая Фарид
|3
|0.09
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.09
|Нгетте Опа
|2
|0.06
|Маига Хабиб
|2
|0.06
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Амаду Ибраим
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мафута Луи
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|11
|0.32
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.21
|Мунье Стив
|7 (2)
|0.21
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.15
|Кардона Ирвин
|4
|0.12
|Сатриано Мартин
|4
|0.12
|Шардонне Брендан
|3
|0.09
|Белайли Юсеф
|1
|0.03
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|9
|1
|Куяте Кики
|8
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Пажо Венсан
|5
|1
|Жемерсон де Жесус
|3
|2
|Сарр Пап
|6
|0
|Траоре Бубакар
|5
|0
|Де Превиль Николя
|4
|0
|Амаду Ибраим
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Укиджа Александр
|2
|1
|Ньяне Ибраима
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Нгетте Опа
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|6
|0
|Агум Люсьен
|6
|0
|Эрей Кристоф
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Белькебла Арис
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
3
19%
6
29%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
1
6%
3
14%
76-90
Пропущено
30
22
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
10%
3
14%
1-15
6
20%
5
23%
16-30
6
20%
5
23%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
7
23%
4
18%
76-90
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
25 Не забивали 21
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
3
25%
2
9%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
2
17%
8
35%
61-75
1
8%
6
26%
76-90
Пропущено
31
25
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
13%
5
20%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
9
29%
29%
2
8%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
6
19%
7
28%
76-90
Забито
28
44
16 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 13
15 Не забивали 6
5
18%
5
11%
1-15
4
14%
5
11%
16-30
7
25%
6
14%
31-45
5
18%
7
16%
46-60
5
18%
12
27%
61-75
2
7%
9
20%
76-90
Пропущено
61
47
27 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 29
7
11%
8
17%
1-15
10
16%
7
15%
16-30
10
16%
8
17%
31-45
14
23%
4
9%
46-60
7
11%
9
19%
61-75
13
21%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2
Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0 Мец - Лорьян 4:1 Монако - Мец 4:0 Мец - Монпелье 1:3
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2
Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|34
|15
|12
|7
|55 - 35
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Лилль
|0:0 Заявка
|34
|12
|13
|9
|41 - 40
|49
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|20 - 18
|26
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|6.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Мец 0:1 Брест
Исход игры
Мец
29.9% (32)
Ничья
45.8% (49)
Брест
24.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
22.86% (24)
Меньше
77.14% (81)
Обе команды забьют
Да
67.62% (71)
Нет
32.38% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (47)
1:0 Мец
13.1% (14)
2:1 Мец
12.1% (13)
0:1 Брест
11.2% (12)
1:2 Брест
9.3% (10)
2:0 Мец
3.7% (4)
0:2 Брест
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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