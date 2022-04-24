Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Фоссурье Жюльен нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

94' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' О, нет. Из многообещающей позиции Куяте Кики из команды Мец наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

93' Ньяне Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Брест выполняет удар от ворот.

92' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

92' Игрок Рафики Саид из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Делен Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

89' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

89' Делен Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Фанатам команды Мец все осточертело. Они покидают трибуны.

88' Удар от ворот произведет Мец

87' Сатриано Мартин из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

87' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Игрок команды Мец со штрафного посылает мяч в штрафную площадь

83' Маньетти Уго из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Укиджа Александр получает красную карточку за не спортивное поведение

79' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

78' Удар от ворот произведет Брест

78' Ньяне Ибраима хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

76' Удар от ворот произведет Мец

75' Тактическая замена. Белайли Юсеф уходит с поля и его заменяет Рафики Саид

75' Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали

75' Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Рефери не любит споров - именно за это Делен Тома сейчас получил желтую

73' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

72' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Мец выполняет удар от ворот.

69' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Брест выполняет удар от ворот.

68' Тактическая замена. Пап Матар Сарр уходит с поля и его заменяет Ленни Йозеф

68' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

66' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Брест выполняет удар от ворот.

66' Траоре Бубакар не смог попасть в створ ударом издали

66' Плохо сыграл Брассье Лилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Удар от ворот произведет Брест

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Эрей Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Мбок Хианга из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

52' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Отличная возможность! Де Превиль Николя упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

47' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля